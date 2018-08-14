Путешествия по Украине: малоизвестные места Волыни, которые запечатлятся в Вашей памяти

Ко Дню Независимости Украины 24 канал подготовил спецпроект о живописных уголках каждого региона нашей Родины. Вашему вниманию предоставлены самые интересные места Волынской области, которые безусловно Вас поразят.

Волынь – один из древнейших регионов Украины: первое упоминание в летописях датируется еще XI веком. В свое время в состав этого края входили территории нескольких современных украинских областей, а также нынешних Беларуси и Польши. Сегодня Волынь в основном ассоциируется с одноименной областью и Ровненщиной. Мы же остановимся на первой.

Более регионов в спецпроекте: Живописная Украина: самые красивые уголки страны, которые стоит увидеть

Возможно, Волынская область, несмотря на наличие большого количества архитектурных и природных памятников, в туристическом плане не такая раскрученная, как, к примеру, Львовщина или Тернопольщина, но и здесь есть места, которые не оставят равнодушным никого. Чего только стоят городок Олыка или долина реки Припять, особенно там, где в нее впадает Стоход. Не забывайте и о самых популярных ее интересностях – собственно областной центр Луцк и Шацк с его озерами. Здесь действительно есть на что посмотреть и очароваться.



Волынская область: какие места стоит посетить

Древняя столица края Луцк

Большинство начинает знакомство с прелестями Волыни именно с Луцка, и не зря. Это не только самый населенный пункт и областной центр, но и один из старейших городов Украины. Известно, что город существует уже около тысячи лет, однако до сих пор никто не может сказать точно, когда же он возник. По советской традиции, принято считать, что впервые упоминается Луцк в Ипатьевской летописи в 1085 году, правда польские хронисты Ян Длугош и Мартин Кромер называли более ранние даты – в частности, 1073 и 1018 годы.

Такой древний возраст Луцка безусловно отразился на архитектурном облике города – здесь можно встретить как весьма древние сооружения, древнейшим из которых является Замок Любарта, так и более современные, среди которых, конечно же, выделяется Дом архитектора Голованя. Вышеупомянутые и другие интересные зданий располагаются в Старом городе, а также является частью историко-культурного заповедника "Старый Луцк".

Луцк с высоты птичьего полета: видео

Самой известной постройкой города, конечно, считается Луцкий замок, или Замок Любарта, который является одним из немногих, сохранившихся в Украине. Кроме того, его можно увидеть на купюре номиналом 200 гривен. Построена крепость была еще в XIV веке, и состояла она из двух замков: Окольного и Верхнего, но до сегодняшнего дня фактически в первозданном виде дошел лишь первый. Сейчас на его территории действуют два музея – Музей книги (кроме книг, напечатанных в XVII – XX веках, здесь можно увидеть старинные печатные станки) и Музей колоколов (самому старому колоколу уже – более 350 лет, а сам музей размещается в деревянной Владычьей башне XV века). Также здесь выставлены коллекции старинного оружия и керамики. Ежегодно проводятся в замке и разнообразные культурные фестивали.

Что касается Дома архитектора, или местного Дома с химерами, как его еще называют лучане, это уже архитектурный памятник современности. Разработал его проект в 1980-х годах волынский архитектор Ростислав Метельницкий, а самим оформлением занялся скульптор Николай Головань, который именно здесь и проживает и продолжает творить до сих пор. Само сооружение напоминает средневековый замок с чертами готики и барокко, а украшают его (стены, крышу, двор) более 500 скульптур разных стилей, которые художник в основном изготавливается из камня и зеленого песчаника.



Дом архитектора Голованя действительно поражает

Вцелом, в Луцке есть много мест, которые стоит посетить. Прежде всего, это старейшая площадь города – Рыночная, где разместилось огромное количество старых зданий и когда-то стояла городская ратуша (ее уничтожил пожар в XVIII веке). Также не забудьте пройтись по пешеходной улице Леси Украинки, на которой Вас встретят многочисленные кафе, галереи и магазинчики. Среди других достопримечательностей отметим Петропавловский костел (XVII – XVIII век), который манит не только своей необычайной архитектурой, но и загадочными и окутанными легендами подземельями, Лютеранская кирха, которая со дня открытия в 1906 году была главным на Волыни храмом немецких колонистов, а сегодня баптистским Домом Евангелия, Доминиканский монастырь (впервые построен в XIV веке, восстановлен в 1321 году), который когда-то был единственным в Луцке, Монастырь бригидок (XVII век) с его подземельем, ведущих прямо к реке Стырь, Большую синагогу (XVII век), которая когда-то выполняла оборонительные функции и имеет соответствующую башню, а также Собор Святой Троицы (XV век), с колоколен которого открывается прекрасный вид и самый большой колокол здесь весит 3 тонны.

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Кроме того, в городе есть своя "Великая китайская стена" и среди жилых кварталов здесь спрятался настоящий пассажирский лайнер. Первое – это самый длинный жилой дом в мире, разместившийся на проспекте Соборности и на улице Молодежи: он имеет 88 подъездов, которые объединены в 38 адресов, а его длина по оси составляет более 3 километров. А что касается самолета Ил-18Б, то таким образом в 1980-х годах поставили памятник советской гражданской авиации. Длина транспортного средства составляет 35,9 метров, а высота – чуть более 10 метров. Ранее в нем был детский кинотеатр, потом кафе, а сегодня он закрыт и площадь под крыльями используется как стихийная автостоянка.



Не каждый город может похвастаться настоящим самолетом среди жилой застройки

Есть на что посмотреть и в окрестностях Луцка. Конечно, особого внимания заслуживает Жидичинский монастырь, о котором, согласно Ипатьевской летописи, вспоминали еще в XII веке и куда приезжал молиться князь Даниил Галицкий. Но до наших времён сохранился лишь комплекс, который на месте деревянного построили уже в XVII веке, – это Николаевская церковь с колокольней, дом епископа, здание семинарии. Также недалеко от областного центра, а именно в селе Рокини, раскинулось настоящее волынское село XIX века, где можно не только познакомиться с древними традициями, но даже жениться в старинной часовне.

Маленькая, но такая удивительная Олыка

Это один из красивейших городков Волынской области. Хотя его размеры не впечатляют, однако количество исторических памятников на 1 квадратный метр делает Олыку едва ли не самым привлекательным местом в регионе. Разместилась она в 40 километрах от областного центра в сторону Ровно, а первое упоминание о ней датируется еще XII веком. Уже в XVI веке город получил Магдебургское право и с тех пор стал резиденцией знатного рода Радзивиллов, которые здесь проживали до 1939 года, пока советская власть не арестовала последнего его представителя Януша Францишека. После этого город начал приходить в упадок и превратился в поселок городского типа.

О былом величии Олыки сегодня напоминают собственно замок Радзвиллов с дворцом и фортификациями, который был впервые построен в XVI веке и потом еще несколько раз перестроен (ныне на его территории функционирует психиатрическая больница), Троицкий костел с магнатской усыпальницей (XVII век), который считается самым красивым на Волыни, старинный костел Петра и Павла (XV век), который украшает портал с треугольным фронтоном, барочная Сретенская церковь (XVII век), являющаяся древнейшим православным храмом в Олыке и где хранятся 21 памятника сакрального искусства, Луцкие ворота (XVI век), которые являются единственным сохранившимся фрагментом мощных городских укреплений, а также давнее заброшенное католическое кладбище. Рос в свое время вокруг замка и ландшафтный парк с ценными породами деревьев, который был уничтожен после прихода СССР – ими советские солдаты топили помещение зимой. Правда, до сих пор остался живописный пруд.

Красота и уникальность Олыки: видео

Дыхание Киевской Руси во Владимир-Волынском

Третий по численности город Волынской области (население составляет около 40 тысяч человек), который раскинулся на правом берегу реки Луга. Владимир считается одним из древнейших населенных пунктов всей Украины, поскольку впервые упоминается еще в "Повести временных лет" 988 годом. О его былом величии говорит и то, что он в свое время был как столицей Владимирского, так и Галицко-Волынского княжеств.

Во Владимире-Волынском все дышит историей и каждая эпоха оставила здесь свои следы, в том числе и на архитектуре. Среди наиболее интересных сооружений города отличаются белокаменный Успенский собор времен Мстислава Изяславича с епископским дворцом и колокольней (XII век), Васильевская церковь-ротонда (XII – XIV века), не имеет аналогов в мировой архитектуре, костел Якима и Анны (XVIII век ), Николаевская церковь (XVIII век). Также стоит осмотреть земляные замковые валы (ХIII – XIV век), Лютеранскую кирху, Доминиканский монастырь и часовню Святого Владимира.

Упенський собор во Владимир-Волынском имеет давнюю и богатую историю

Вблизи Владимира, в поселке Зимнее, разместилась еще одна изюминка, а именно один из древнейших в Украине Святогорский Успенский монастырь (X век), который построил князь Владимир – это была его резиденция. Весь комплекс состоит из Успенского собора (XV век), церкови Иулиании Ольшанской (так называемый княжеский терем), Троицкой церкви (XV век), пещер XI-XII веков и церкви Святого Варлаама, которая спряталась в одной из них, а также из оборонных монастырских стен с башнями (XV век) и колокольни. Главная же святыня храма – Зимненская икона Богоматери. Кроме того, недалеко от монастыря в свое время было древнее городище (VI-IX века). Не обойдем вниманием и виды, открывающиеся отсюда на долину Луги и на сам Владимир-Волынский.

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Чудодейственные Шацкие озера

Пожалуй, самое популярное место отдыха летом среди жителей Правобережной Украины. В состав Шацкого национального природного парка, который включен в список биосферных заповедников ЮНЕСКО входят более 30 озер, раскинувшихся среди лесных массивов между реками Припять и Западный Буг, а общая их площадь составляет около 70 квадратных километров.

Самым большим и самым глубоким (не только на Волыни, но и во всей Украине) и известным озером Шацкого природного комплекса является Свитязь: площадь его составляет 27,5 квадратных километров, а максимальная глубина – более 58,6 метров. Также своими размерами поражают Пулемецкое, Люцимер и Крымное.

Непревзойденные ландшафты Шацких озер

Сегодня территория вокруг Шацких озер активно застраивается все новыми базами отдыха и особняками, поэтому нетронутые места потихоньку исчезают. А эта местность славится своим богатым растительным миром, гнездами редких птиц, живописными пейзажами и интересными природными объектами. И несмотря на это, здесь все еще можно найти уголок для отдыха: как активного на воде, так и велосипедного или пешего.

Милое место Любомль

Еще один древний насалений пункт на Волыни, первое упоминание о котором датируется 1287 годом. Происхождение названия города Любомль связывают с князем Владимиром Васильковичем, который по сути является его основателем. Согласно летописи, монарх тут не только любил отдыхать и проживал вместе с семьей, но и принимал послов, давал распоряжения и даже укрывался от татарского князя Ногая. Также князь укрепил, построил и оживил этот город. В связи с этим в народе возникла легенда, что однажды Владимир выкрикнул "любо мне здесь", а летописцы со своей стороны добавляют, что душа князя здесь радовалась и в благости находилась.

Нынешний Любомль достаточно небольшой – чуть более 10 тысяч человек, но и он может похвастаться исключительными памятниками. В частности, ранее на месте Любомль существовали два городища: Замчище и Шопы. По словам историков, они являются остатками летописного города XIII века.

Кроме того, в городе сохранилось несколько выдающихся зданий. Так, старейшим храмом здесь считается Церковь святого Георгия, которая была построена еще в XIII веке. Также частично до наших дней дожил Дворец Браницких (XVII век), а самый южное его крыло, однако в свое время это был довольно объёмный дворцовый корпус, состоящий из четырех частей. Можно посетить в Любомле старейший римско-католический храм Волынской области – костел Святой Троицы (XV век), что на протяжении своей истории служил и как культовое сооружение, и как крепость. По легенде, его построил король Владислав II Ягайло после победы над татарским войском, которое напало на правителя как раз вблизи Любомыля, когда тот возвращался из похода.



Все, что осталось от Дворца Браницких в Любомле

Среди памятников местного значения акцентируем внимание на застройке центральной части, где выделяются несколько интересных каменных (конец XVII-го – начало XX веков), и деревянной церкви Рождества Пресвятой Богородицы, которая была построена в 1884 году.

Очаг казацкой славы на западе – Берестечко

Есть на Волыни один очень маленький городок, который даже не наберет двух тысяч человек, но его имя знает практически каждый украинец. Рассказываем о непосредственно связанным с казаками городке Берестечко, который стал известным после памятной битвы гетмана Богдана Хмельницкого в 1651 году. Сам же город возник лишь за два века до тех событий, а в 1547 году получил Магдебургское право.

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Битва под Берестечком считается крупнейшей в национально-освободительной истории Украины. В ней с одной стороны участвовали Войско Запорожское под командованием Хмельницкого и союзные ему крымскотатарские воины Исляма III Герая, а с другой – армия Речи Посполитой под руководством короля Яна II Казимира. Согласно историческим источникам, количество поляков составляло около 300 тысяч человек, а украинцев с крымскими татарами – до 130 тысяч. В итоге победу отпраздновала польская армия, однако казаки не были разгромлены, а причиной поражения называют то, что татары неожиданно покинули поле боя и захватили с собой украинского гетмана.

Собственно с казацкими временами связано большинство памятников Берестечка. В частности, заслуживает внимания мемориал "Казацкие могилы", который был построен в 1914 году на месте выше указанной битвы. В состав этого комплекса входят Георгиевский монастырь (XX век), деревянная Михайловская церковь (XVII век) и пантеон погибших казаков.

Комплекс "Казацкие могилы" под Берестечком всегда посещает большое количество туристов

Обязательно следует посетить в Берестечко и костел Святой Троицы (XVII век), который является частью одноименного собора (XX век) – оба поражают своим величием и изяществом. К слову, это один из крупнейших храмов в Украине. Также достойны внимания часовня Святой Феклы (XVII век), так называемый Каменный столб (XVI), стоящий на могиле бывшего владельца городка князя Александра Пронского и живописные пейзажи вокруг. Добавим, что неподалеку Берестечка располагается местное "море" – Хренницкое водохранилище, являющееся самым большим искусственно созданным водным объектом области.

Украинская "Амазония" – Национальный природный парк "Припять – Стоход"

Волынская область может похвастаться еще одной уникальной природной достопримечательностью, которая так напоминает долины Амазонки, правда, намного более очаровательной и магичной. Национальный природный парк "Припять – Стоход" был создан в 2007 году и состоит он из ряда заказников. Общая его площадь составляет почти 40 тысяч гектаров, где переплелись болота, песчаные дюны и леса. Но больше всего здесь привлекают природные комплексы лабиринтов рек Припяти и Стохода, по которым плыть на лодке – одно удовольствие.

Природный мир парка очень богат и разнообразен. В частности, здесь можно встретить реликтовые деревья и кустарники, а большинство животных занесены в Красную книгу. Понравится эта местность и поклонникам пения птиц, которые наполняют местные леса. Кроме того, здесь раскинулись шесть уникальных озер, которые, по словам ученых возникли еще в доледниковый период и богаты глицерином.

Уникальный парк "Припять – Стоход" с высоты: видео

Но не только природой берет эта местность, придется она по вкусу и любителям древности, которые безусловно понравится Любешов с его историческими памятниками XVII – XVIII веков. Прежде всего, здесь заслуживает внимания усадьба Чарнецких, от которой, к сожалению, остались лишь въездные ворота и ландшафтный парк. Также стоит посетить в этом городе кельи Монастыря пиаров (XVII век), который в свое время был домом бывшей монастырской школы и здесь учился Тадеуш Костюшко, и Костел и кельи монастыря капуцинов (XVIII век).

Места, о которых невозможно не упомянуть

Как видим, Волынская область – очень богатый край на различные природные и архитектурные памятники, и обо всех в одном материале не расскажешь. Однако есть несколько мест, о которых хотя бы кратко, но следует вспомнить.

Оконские источники

Эта гидрологический памятник природы располагается в южной части села Оконска Маневичского района. Примечательным здесь является то, что в центре озера, глубина которого составляет около трех метров, бьют два мощных источника карстовых вод. В итоге вода выходит из-под земли под сильным давлением и на поверхности образуются два куполообразных фонтана, из которых постоянно вытекают комочки мела.

Видео Оконских источников

Ковель

Второй по величине город Волынской области. Сегодня он является крупнейшим промышленным центром региона, но и в культурном плане ему есть что рассказать и показать. Когда именно возник населенный пункт на этом месте, точных свидетельств нет, но известно, что в 1518 году из села Ковле образовался город и ему было предоставлено Магдебургское право. В связи с такой давней историей нынешний Ковель может похвастаться несколькими архитектурными памятниками, где особое внимание заслуживают каменные центральной части и культовые религиозные сооружения, самая старая из которых Благовещенская церковь, имеющая более 500-летнюю историю.

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В Ковеле соединились индустриальность и историческая ценность

Лесины места

Выдающаяся украинская поэтесса Леся Украинка родилась именно на Волыни и много писала об этом крае, поэтому здесь есть множество мест, носящих ее имя или с ней связанных. Но остановимся на трех самых выдающихся.

Первое – это музей Леси Украинки, который разместился в Колодяжном под Ковелем и имеет непосредственное отношение к поэтессе. В частности, он открыт на территории усадьбы семьи Косачей и здесь будущая писательница не только провела детство и юность, но и начала писать первые произведения, которых насчитывается около 80.

Также в районе Ковеля, а именно в урочище Нечимное, функционирует еще один музей Леси Украинки. Интересно, что именно в этой местности художница проводила все лето и впоследствии описала её в "Лесной песни". Следовательно, на территории заведения можно увидеть колодец дяди Льва и галерею деревянных скульптур.

Именно в Нечимном Леся Украинка писала свою знаменитую "Лесную песню"

Третий из нашего списка музей располагается уже в Луцке на улице Драгоманова, хотя сама Леся здесь прожила всего несколько месяцев, зато в этом доме работал ее отец – Петр Косач. На территории учреждения выставляется экспозиция "Лесина гостиная", а также сохранился подъезд в викторианском стиле и оригинальный внутренний дворик.