Путешествия по Украине: мистическая Львовщина, которой есть чем удивить

Ко Дню Независимости Украины 24 канал подготовил спецпроект о самых живописных уголках каждого региона нашей родины. Вашему вниманию – невероятные места Львовщины, от которых перехватывает дыхание.

Львовская область – универсальный кусочек Украины. Здесь вам и пейзажные горы, и удивительная архитектура Европы, край, богатый захватывающими историческими событиями и уютными городами.

Больше регионов в спецпроекте: Живописная Украина: самые красивые уголки страны, которые стоит увидеть

У Львовщины немало тайн и невероятных мест, куда просто необходимо съездить. Мы выбрали для вас самые интересные из них. Прежде всего прогуляемся по мостовой уютных улочек древнего Львова, дальше отправимся в Стильское городище, Подгорецкий замок, заглянем в Подкамень и Трускавец, выберемся на Пикуй, а напоследок заглянем в Тустань.



Путешествия по Украине: туристическая Львовщина

Львов

Львов без преувеличений едва ли не самый красивый город Украины, настоящая столица культуры. Город основал король Даниил Галицкий, и он был столицей Галицко-Волынского княжества.

Начать путешествие лучше всего с проспекта Свободы, чтобы увидеть одно из красивейших зданий города – Национальный академический театр оперы и балета имени Соломии Крушельницкой.

Поскольку Львовская область – еще и одна из наиболее религиозных в Украине, в городе насчитывается более 50 храмов, которые стали архитектурными достопримечательностями города.

Сердцем Львова считается площадь Рынок, на которой стоит городская ратуша, окруженная четырьмя фонтанами. Башня горсовета имеет в высоту 65 метров, и с нее открываются невероятные панорамы на старую часть города. К слову, она еще и является самой высокой в стране.

На площади Рынок можно прогуляться по Итальянскому дворику. Также стоит посетить колоритный рынок "Вернисаж" и увидеть величие дворца Потоцких.

Читайте также: Где погулять в киеве: небанальные места города Льва, которые вас удивят

Наблюдать за закатом лучше всего со смотровой площадки на горе "Высокий замок", где некогда высился величественный замок, от укреплений которого осталась одна стена.



Панорама Львова с Высокого замка

Стольское городище

Стольское городище является уникальным памятником древней славянской и украинской истории и культуры, которое не имеет аналогов в Европе. В IX—XI вв. здесь возвышался большой город, площадью в 250 га – столица княжества или государства.

В древних преданиях о Стольске упоминается, что глубоко под землей под городищем расположен подземный город из лабиринтов. Он был хорошо защищен и выдержал не одно нападение и осаду.

Сейчас здесь можно заметить лишь части уцелевших домов, а местные жители готовы рассказать интересные легенды о Стольском городище.



Стольское городище имеет очень давнюю историю

Замки Львовщины

Львовская область славится многими замками, но до сегодняшнего дня сохранилось немного. Самыми известными являются Олесский, Подгорецкий и Золочевский замки.

Олесский замок – один из старейших в Украине, окутан древней историей, мистикой и искусством. Он имел важное стратегическое значение, ведь здесь проходили торговые пути.

Читайте также: Путешествия по Украине: увлекательные места Ивано-Франковской области, в которые хочется возвращаться

Ходит легенда, что после празднования в Олесске дня рождения одного из величайших польских королей Яна III Собеского замок преследуют разные несчастья: землетрясение, пожары, нападения чужаков и разрушения. Имеет замок и своих призраков, ведь история его насчитывает много веков, немало интриг, событий и жизненных историй.



Говорят, что в Олесском замке живут привидения

Подгорецкий замок — один из лучших в Европе образцов сочетания ренессансного дворца с бастионными укреплениями. Его строили под руководством известных архитекторов Андре дель Аквы и Гийома Левассера де Боплана.

Напротив имения стоит костел Воздвижения и св. Иосифа. К слову, этот замок можно увидеть в некоторых сценах фильма "Д'Артаньян и три мушкетера".



Подгорецкий замок поражает своим величием

Еще один не менее впечатляющий замок Львовщины стоит в городе Золочев. Одним из самых интересных экспонатов Золочевского замка являются камни с зашифрованными надписями, которые до сих пор не удалось расшифровать.

Жовква

Город королей – Жовква по количеству памятников архитектуры Львовщины уступает разве что городу Льва. Здесь пересекались важные пути Красной Руси.

Здесь стоит церковь святой Троицы, которая вошла в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Интерьер костела Святого Лаврентия удивит своей изысканностью и богатством.

Читайте также: Путешествия по Украине: самые интересные места Закарпатья, которые поражают красотой

Также в городе есть замок, который служил резиденцией польским королям. А прогулка по площади Вечевой и панорама с ратуши лучше всего передадут атмосферу города. Если заехали в Жовкву, то стоит добраться и до Крехова, чтобы увидеть монастырь национального значения XVII-XVIII веков.



Жовква – город королей

Подкамень

Поселок Подкамень раскинулся под так называемым Чертовым камнем, который возвышается рядом с монастырской горой с древнейших времен, и в высоту 17 метров. Во времена язычества он использовался как святилище или жертвенник. С местом и камнем связано немало легенд.

Монастырь "Происхождения Древа Креста Господнего" славится чудотворной иконой Богородицы, для которой Папа Римский Бенедикт XIII прислал золотые короны.

Подкамень пользуется популярностью среди молодежи, ведь здесь проводят различные фестивали

Трускавец

Трускавец – один из известнейших курортов Украины. Он раскинулся в живописной долине в предгорье Карпат. Сюда едут со всех уголков страны оздоровляться и отдыхать. А все из-за трускавецких минеральных вод, которые известны даже за пределами Украины.

Читайте также: Путешествия по Украине: уникальные места Хмельнитчины, которые не оставят вас равнодушными

Употребление "Нафтуси" способствует выведению из почек песка и мелких камешков, нормализации обмена веществ и укреплению иммунитета.



В Трускавце можно прекрасно оздоровиться

Гора Пикуй

Пикуй — самая высокая вершина Львовской области, с которой открываются удивительные пейзажи. Высота горы — 1408 метров над уровнем моря, здесь неподалеку есть перевал "Руська Путь", который имеет историческое значение, ведь именно здесь проходил торговый путь с Запада на Восток.

На вершине растут редкие виды растений, а выйти на Пикуй можно с Сянок, Беласовицы и Либохоры.



Гора Пикуй – самая высокая вершина Львовщины

Тустань

На территории национального природного парка "Сколевские Бескиды" расположены Сходницкое месторождение минеральных вод, водопад Гуркало, Каменецкий водопад, заповедник "Тустань" и много других уникальных мест.

Особенно уникальна мощная средневековая крепость на скалах вблизи села Урич, которая высилась на скалах-песчаниках, высотой 85 метров. На сегодня там высятся лишь скалы, которые держали на себе когда-то деревянный город-крепость.

Оборонительное сооружение было основано племенами Белых Хорватов в IX веке – укрепление контролировало Соляной путь, который проходил из Галичины в страны центральной Европы.



3D-модель крепости в Тустани

Читайте также: Путешествия по Украине: неповторимые места Черновицкой области, которые вдохновляют красотой