19:15
15 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
33°C 18°C
  • четверг
    27°C 20°C
  • пятница
    28°C 19°C
  • суббота
    30°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Некрофилия Поклонской. "Голос 60+"
Вєсті Кремля
20:17, 14 августа
Вести.UA. Ляшко насилует украинцев. Адвокат дьявола Шуфрич
Вєсті.UA
19:43, 14 августа
Как кулаками решают проблемы в Полтаве под лозунгом антикоррупционной деятельности
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Всё. Советский плагиат
Згадати все
18:03, сегодня
Телеканал новостей 24 Публикации Статьи
ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Путешествия по Украине: неповторимые места Черновицкой области, которые вдохновляют красотой

134 Читати новину українською
Что посмотреть на Буковине
Что посмотреть на Буковине / 24 канал

Ко Дню Независимости Украины 24 канал подготовил спецпроект о живописных уголках каждого региона нашей страны. Вашему вниманию – семь самых интересных мест Черновицкой области, которые захватывают колоритом и манят очарованием.

Черновицкая область – самая маленькая область Украины, которая состоит из двух исторических регионов – Северной Буковины и Бессарабии. Она раскинулась на юго-западе страны среди живописных лесов украинских Карпат и омывается бурными водами Черемоша и Прута. В этом волшебном крае каждый путешественник получит невероятное восхищение и это ощущение превратится в упрямое желание побывать здесь снова и снова.

Больше регионов в спецпроекте: Живописная Украина: самые красивые уголки страны, которые стоит увидеть

Несмотря на то, что Черновицкая область является маленькой, она имеет богатое культурное и историческое наследие. Она соединила в себе красоту горных и лесных пейзажей, стремительных водопадов, величественных архитектурных зданий, храмов, старинных замков и уютных городов.

Трудно описать словами все многообразие и богатство Черновицкой области, которую по праву называют самым певучим краем Украины. Однако, журналисты 24 канала подготовили для вас уникальные места Буковины, которые стоит увидеть и посетить, чтобы почувствовать всю неповторимость региона.

Черновицкая область: какие места стоит посетить
Черновицкая область: какие места стоит посетить

Черновцы

Черновцы – жемчужина Буковины, которая радует глаз и манит к себе туристов. Город прославился своей историей, архитектурой, роскошными храмами, старинными площадями, уютными улочками, неповторимым контрастом старого центра и районов новостроек.

Настоящим украшением Черновцов бесспорно является главный корпус Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, ранее выполнявшего функцию резиденции митрополитов Буковины и Далматии, которая тогда, как Галичина или Закарпатье, входила в состав Австро-Венгерской империи.


Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича

Здание построено в конце XIX века по проекту архитектора Йосефа Главка благодаря усилиям епископа Евгения Гакмана. Оно состоит из трех корпусов: главного, духовной семинарии вместе с церковью Трех Святителей, пресвитерии.

Резиденция включена в список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и поражает богатством оформления, в котором сочетаются готические, византийские, восточные и другие мотивы.


Здание Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича

Вокруг университета величественно раскинулся дендропарк площадью 5 гектаров. Он является прекрасным образцом садово-паркового искусства и служит местом для отдыха. Среди многочисленных деревьев и кустарников можно увидеть несколько бассейнов с фонтанами, скульптуры и грот.

Гуляя по живописным Черновцам, стоит пройтись по улице Ольги Кобылянской, которая является главной пешеходной улицей Буковины. Она расположена в самом центре города и переполнена магазинами, уютными кафе, ресторанами, сувенирными лавками. Жители города рассказывают, что когда-то улицу Кобылянской подметали букетами роз и даже запрещали сюда ходить в грязной обуви. А пока весь город спал, дворники мыли мостовую мылом.


Улица Ольги Кобылянской в Черновцах

В Черновцах обязательно надо побывать на площади Пресвятой Марии. Именно там расположен Турецкий колодец – самый старый колодец в городе, исторический памятник, сохранившийся со времен вхождения Буковины в Османскую империю.


Турецкий колодец на площади Пресвятой Марии

С колодцем связана романтическая легенда о безответной любовь турецкого паши к простой украинской девушке. Как рассказывают горожане, паша предложил девушке стать одной из его жен, а та ему отказала. Тогда турецкий вельможа, возмущенный таким неповиновением, запретил жителям Черновцов брать воду из колодца, который был в то время единственным в центральной части города. Однажды красавица все же пришла за водой, и тогда паша решил похитить ее. Когда же девушка догадалась о его намерении, сразу бросилась в колодец и утонула.

Кроме легендарного колодца, на площади построен фонтан, храм Успения Марии, Турецкий мост и большие цветочные часы.

Читайте также: Путешествия по Украине: увлекательные места Ивано-Франковской области, куда хочется возвращаться

На окраине Черновцов можно посетить скансен – музей народной архитектуры и быта под открытым небом. На его территории воссозданы все особенности края и есть более 35 зданий XIX – начала ХХ века из двух региональных зон – Хотинской области и Западного Поднестровья.


Музей народной архитектуры и быта

Здесь можно увидеть старинную церковь, корчму, дом-землянку крестьянина; сравнить усадьбы бедняка, середняка и зажиточного крестьянина; посмотреть на старинную глиняную печь и тому подобное. В домах показан интерьер, одежда и предметы быта крестьян. Особенно музей гордится ветряными мельницами начала ХХ века, которые были характерны только для Буковины.


Ветряки в Черновицком скансене

За вход в скансен придется заплатить 20 гривен, однако по понедельникам музей закрыт.

Хотинская крепость

Самая известная после Черновицкого университета достопримечательность Черновицкой области – Хотинская крепость. Она расположена в старинном буковинском городе Хотин, мощная и хорошо сохранившаяся до нашего времени.


Хотинская крепость

Хотинская крепость, построенная в XIII веке по приказу князя Даниила Галицкого на месте старых укреплений, стала одним из самых мощных укреплений Восточной Европы. Она состоит из четырех оборонных ввозных башен, дворца, казарм и церкви, а с ее стен открывается панорама Днестра.

К 1000-летию крепости проведена реставрация. В корпусе казарм открыты музейные экспозиции: история артиллерии, осадные орудия, нумизматика, картинная галерея. На территории работает сувенирная лавка.

Буковинские водопады

Буковинские водопады – это семь водопадов разной мощности и высоты, расположенных на горной реке Смугарив рядом друг с другом.

Нижний водопад каскада расположен в пределах села Розтоки. К наиболее крупному и красивому водопаду Большой Гук (18 метров) нужно идти 2,5 километра через ущелье вдоль потока. На подходе к нему можно увидеть водопад Ковбер (3,5 метра), Сыч (10,5 метра), Нижний Гук (9 метров), Ворота (3,5 метра) и Средний Гук (10,5 метра), Верхний Гук ( 5 метров).


Буковинские водопады

Буковинские водопады является ландшафтным заказником местного значения в Покутсько-буковинских Карпатах, в пределах Путильского района Черновицкой области. Имеют также другое название – Смугарские водопады.

Село Крещатик

Невероятной красоты село Крещатик расположено на границе Тернопольской и Черновицкой областей. Именно здесь, на высоком и крутом берегу реки Днестр расположена смотровая площадка, с которой открывается удивительная панорама на село Залещики, что уже в Тернопольской области.


Вид на Залещики из села Крещатик

Также село славится святым источником, над которым в ночь перед праздником Ивана Богослова появляется сияние. В XVII веке здесь был построен Крещатицкий монастырь, для которого впоследствии была построена церковь и часовня.


Крещатицкий монастырь

Вижницкий национальный природный парк

В Карпатах Черновицкой области раскинулся один из красивейших парков Украины, поражающий ландшафтным разнообразием.

Здесь можно встретить крутые склоны, живописные скалы, водопады, ущелья и дремучие леса. Парк является прекрасным местом для отдыха на природе и славится своими минеральными источниками. Кроме того, на его территории растут десятки уникальных и редких растений и водятся животные, занесенные в Красную книгу Украины.


Вижницкий национальный природный парк

Администрация Вижницкого парка размещена в поселке Берегомет и организует для посетителей парка пешие походы по экологическим тропам продолжительностью от 2 до 8 часов или автобусный маршрут из Черновцов.

Читайте также: Путешествия по Украине: самые интересные места Закарпатья, которые поражают красотой

Частью парка является заповедное урочище "Лужки". Здесь можно увидеть необычные скалы с вертикальным отслоением пород, водопады на реке Виженке и ее притоках. Кроме того, в заказнике есть лечебный источник серной минеральной воды "Лужки".

Пещера "Золушка"

В Новоселицком районе Черновицкой области расположена третья по длине в мире гипсовая пещера – Золушка. Длина ее разведанных ходов – 91 045 метров. Заметим, пещера еще не пройдена до конца и каждый год исследователи открывают новые проходы и туннели.


Пещера "Золушка"

Главный вход в подземное царство расположен на территории Молдовы, но большая его часть – на украинской территории. В пещере есть и затопленные части. В общем, она отличается аномально большими размерами подземных галерей, почти неисчерпаемыми запасами спелеоресурсов, уникальными вторичными минеральными отложениями и образованиями.

В пещеру "Золушка" водятся небольшие группы туристов, но только в сопровождении экскурсоводов. Специалисты советуют ехать сюда именно летом и иметь с собой специальное оборудование, одежду и обувь, ведь следование по маршруту занимает 14-15 часов.

Скала "Каменная богачка"

Скала "Каменная Богачка" или "Окаменевшая Александровка" прославляет село Усть-Путила Путильского района Черновицкой области. Она представляет собой геологическое образование пирамидальной формы высотой 30 метров, шириной в основании 12 метров. Скала, похожая на фигуру человека, а точнее женщины, образовалась из песчаников в результате ветровой эрозии.


Скала "Каменная богачка"

Из-за такой необычной формы "Каменной Богачки", местные жители давным-давно сложили легенду. Ее суть заключается в том, что какая-то очень богатая женщина, пожалев денег для бедных крестьян, которые умирают от голода, превратилась в камень из-за собственной жадности.

Еще одно название скалы – "Епископ", ведь она как бы держит на голове епископскую корону.

Читайте также: Путешествия по Украине: удивительные места Харьковщины, завораживающие красотой

Путешествуйте и открывайте для себя новые невероятные уголки Украины – любуйтесь красотой гор, бурностью рек, архитектурными шедеврами и уютом волшебных городов.

Фото: about-ukraine.com, ua.igotoworld.com, из открытых источников

Автор: Наталья Боднар
Теги: Новости Украины LifeStyle Публикации Статьи Украине – 27 Путешествия отдых Новости Черновцов
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Штурм в ближайшее время – это более, чем реально, – боец 24 бригады
сегодня, 19:02 Штурм в ближайшее время – это более, чем реально, – боец 24 бригады
Катерина Петренко
Путешествия по Украине: неповторимые места Черновицкой области, которые вдохновляют красотой
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: неповторимые места Черновицкой области, которые вдохновляют красотой
Наталя Боднар
Почему о новом Hyundai Santa Fe так много говорят: тест-драйв от Авто24
сегодня, 15:39 Почему о новом Hyundai Santa Fe так много говорят: тест-драйв от Авто24
Обвал моста в Генуе: главное о трагедии в Италии
сегодня, 17:20 Обвал моста в Генуе: главное о трагедии в Италии
Протесты в Румынии – пример того, "как делать нельзя"
сегодня, 17:00 Протесты в Румынии – пример того, "как делать нельзя"
Злой Одессит
Регистрация автомобиля в 2018 году: сколько платить
 5 января , 14:00
Что надо знать о вручении повесток во время очередной волны мобилизации
 24 июня 2015 , 16:30
Первый скандал, медведь-шоу и проукраинские матрешки– футбольные курьезы ЧМ-2018
 16 июня , 11:30
Новые пластиковые паспорта: упростят ли жизнь и сколько будут стоить
 19 октября 2016 , 20:01 1
Как подготовить ребенка к детскому саду: советы психолога
 сегодня , 16:04
Цирковой переворот: что общего между Порошенко и генералом Скоропадским
 29 апреля , 11:41
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук