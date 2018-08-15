Путешествия по Украине: неповторимые места Черновицкой области, которые вдохновляют красотой

Ко Дню Независимости Украины 24 канал подготовил спецпроект о живописных уголках каждого региона нашей страны. Вашему вниманию – семь самых интересных мест Черновицкой области, которые захватывают колоритом и манят очарованием.

Черновицкая область – самая маленькая область Украины, которая состоит из двух исторических регионов – Северной Буковины и Бессарабии. Она раскинулась на юго-западе страны среди живописных лесов украинских Карпат и омывается бурными водами Черемоша и Прута. В этом волшебном крае каждый путешественник получит невероятное восхищение и это ощущение превратится в упрямое желание побывать здесь снова и снова.

Больше регионов в спецпроекте: Живописная Украина: самые красивые уголки страны, которые стоит увидеть

Несмотря на то, что Черновицкая область является маленькой, она имеет богатое культурное и историческое наследие. Она соединила в себе красоту горных и лесных пейзажей, стремительных водопадов, величественных архитектурных зданий, храмов, старинных замков и уютных городов.



Трудно описать словами все многообразие и богатство Черновицкой области, которую по праву называют самым певучим краем Украины. Однако, журналисты 24 канала подготовили для вас уникальные места Буковины, которые стоит увидеть и посетить, чтобы почувствовать всю неповторимость региона.



Черновицкая область: какие места стоит посетить

Черновцы

Черновцы – жемчужина Буковины, которая радует глаз и манит к себе туристов. Город прославился своей историей, архитектурой, роскошными храмами, старинными площадями, уютными улочками, неповторимым контрастом старого центра и районов новостроек.



Настоящим украшением Черновцов бесспорно является главный корпус Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, ранее выполнявшего функцию резиденции митрополитов Буковины и Далматии, которая тогда, как Галичина или Закарпатье, входила в состав Австро-Венгерской империи.



Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича



Здание построено в конце XIX века по проекту архитектора Йосефа Главка благодаря усилиям епископа Евгения Гакмана. Оно состоит из трех корпусов: главного, духовной семинарии вместе с церковью Трех Святителей, пресвитерии.



Резиденция включена в список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и поражает богатством оформления, в котором сочетаются готические, византийские, восточные и другие мотивы.



Здание Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича



Вокруг университета величественно раскинулся дендропарк площадью 5 гектаров. Он является прекрасным образцом садово-паркового искусства и служит местом для отдыха. Среди многочисленных деревьев и кустарников можно увидеть несколько бассейнов с фонтанами, скульптуры и грот.



Гуляя по живописным Черновцам, стоит пройтись по улице Ольги Кобылянской, которая является главной пешеходной улицей Буковины. Она расположена в самом центре города и переполнена магазинами, уютными кафе, ресторанами, сувенирными лавками. Жители города рассказывают, что когда-то улицу Кобылянской подметали букетами роз и даже запрещали сюда ходить в грязной обуви. А пока весь город спал, дворники мыли мостовую мылом.



Улица Ольги Кобылянской в Черновцах



В Черновцах обязательно надо побывать на площади Пресвятой Марии. Именно там расположен Турецкий колодец – самый старый колодец в городе, исторический памятник, сохранившийся со времен вхождения Буковины в Османскую империю.



Турецкий колодец на площади Пресвятой Марии



С колодцем связана романтическая легенда о безответной любовь турецкого паши к простой украинской девушке. Как рассказывают горожане, паша предложил девушке стать одной из его жен, а та ему отказала. Тогда турецкий вельможа, возмущенный таким неповиновением, запретил жителям Черновцов брать воду из колодца, который был в то время единственным в центральной части города. Однажды красавица все же пришла за водой, и тогда паша решил похитить ее. Когда же девушка догадалась о его намерении, сразу бросилась в колодец и утонула.



Кроме легендарного колодца, на площади построен фонтан, храм Успения Марии, Турецкий мост и большие цветочные часы.

Читайте также: Путешествия по Украине: увлекательные места Ивано-Франковской области, куда хочется возвращаться

На окраине Черновцов можно посетить скансен – музей народной архитектуры и быта под открытым небом. На его территории воссозданы все особенности края и есть более 35 зданий XIX – начала ХХ века из двух региональных зон – Хотинской области и Западного Поднестровья.



Музей народной архитектуры и быта



Здесь можно увидеть старинную церковь, корчму, дом-землянку крестьянина; сравнить усадьбы бедняка, середняка и зажиточного крестьянина; посмотреть на старинную глиняную печь и тому подобное. В домах показан интерьер, одежда и предметы быта крестьян. Особенно музей гордится ветряными мельницами начала ХХ века, которые были характерны только для Буковины.



Ветряки в Черновицком скансене



За вход в скансен придется заплатить 20 гривен, однако по понедельникам музей закрыт.

Хотинская крепость

Самая известная после Черновицкого университета достопримечательность Черновицкой области – Хотинская крепость. Она расположена в старинном буковинском городе Хотин, мощная и хорошо сохранившаяся до нашего времени.



Хотинская крепость



Хотинская крепость, построенная в XIII веке по приказу князя Даниила Галицкого на месте старых укреплений, стала одним из самых мощных укреплений Восточной Европы. Она состоит из четырех оборонных ввозных башен, дворца, казарм и церкви, а с ее стен открывается панорама Днестра.



К 1000-летию крепости проведена реставрация. В корпусе казарм открыты музейные экспозиции: история артиллерии, осадные орудия, нумизматика, картинная галерея. На территории работает сувенирная лавка.

Буковинские водопады

Буковинские водопады – это семь водопадов разной мощности и высоты, расположенных на горной реке Смугарив рядом друг с другом.



Нижний водопад каскада расположен в пределах села Розтоки. К наиболее крупному и красивому водопаду Большой Гук (18 метров) нужно идти 2,5 километра через ущелье вдоль потока. На подходе к нему можно увидеть водопад Ковбер (3,5 метра), Сыч (10,5 метра), Нижний Гук (9 метров), Ворота (3,5 метра) и Средний Гук (10,5 метра), Верхний Гук ( 5 метров).



Буковинские водопады



Буковинские водопады является ландшафтным заказником местного значения в Покутсько-буковинских Карпатах, в пределах Путильского района Черновицкой области. Имеют также другое название – Смугарские водопады.

Село Крещатик

Невероятной красоты село Крещатик расположено на границе Тернопольской и Черновицкой областей. Именно здесь, на высоком и крутом берегу реки Днестр расположена смотровая площадка, с которой открывается удивительная панорама на село Залещики, что уже в Тернопольской области.



Вид на Залещики из села Крещатик



Также село славится святым источником, над которым в ночь перед праздником Ивана Богослова появляется сияние. В XVII веке здесь был построен Крещатицкий монастырь, для которого впоследствии была построена церковь и часовня.



Крещатицкий монастырь

Вижницкий национальный природный парк

В Карпатах Черновицкой области раскинулся один из красивейших парков Украины, поражающий ландшафтным разнообразием.



Здесь можно встретить крутые склоны, живописные скалы, водопады, ущелья и дремучие леса. Парк является прекрасным местом для отдыха на природе и славится своими минеральными источниками. Кроме того, на его территории растут десятки уникальных и редких растений и водятся животные, занесенные в Красную книгу Украины.



Вижницкий национальный природный парк



Администрация Вижницкого парка размещена в поселке Берегомет и организует для посетителей парка пешие походы по экологическим тропам продолжительностью от 2 до 8 часов или автобусный маршрут из Черновцов.

Читайте также: Путешествия по Украине: самые интересные места Закарпатья, которые поражают красотой

Частью парка является заповедное урочище "Лужки". Здесь можно увидеть необычные скалы с вертикальным отслоением пород, водопады на реке Виженке и ее притоках. Кроме того, в заказнике есть лечебный источник серной минеральной воды "Лужки".

Пещера "Золушка"

В Новоселицком районе Черновицкой области расположена третья по длине в мире гипсовая пещера – Золушка. Длина ее разведанных ходов – 91 045 метров. Заметим, пещера еще не пройдена до конца и каждый год исследователи открывают новые проходы и туннели.



Пещера "Золушка"



Главный вход в подземное царство расположен на территории Молдовы, но большая его часть – на украинской территории. В пещере есть и затопленные части. В общем, она отличается аномально большими размерами подземных галерей, почти неисчерпаемыми запасами спелеоресурсов, уникальными вторичными минеральными отложениями и образованиями.



В пещеру "Золушка" водятся небольшие группы туристов, но только в сопровождении экскурсоводов. Специалисты советуют ехать сюда именно летом и иметь с собой специальное оборудование, одежду и обувь, ведь следование по маршруту занимает 14-15 часов.

Скала "Каменная богачка"

Скала "Каменная Богачка" или "Окаменевшая Александровка" прославляет село Усть-Путила Путильского района Черновицкой области. Она представляет собой геологическое образование пирамидальной формы высотой 30 метров, шириной в основании 12 метров. Скала, похожая на фигуру человека, а точнее женщины, образовалась из песчаников в результате ветровой эрозии.



Скала "Каменная богачка"



Из-за такой необычной формы "Каменной Богачки", местные жители давным-давно сложили легенду. Ее суть заключается в том, что какая-то очень богатая женщина, пожалев денег для бедных крестьян, которые умирают от голода, превратилась в камень из-за собственной жадности.



Еще одно название скалы – "Епископ", ведь она как бы держит на голове епископскую корону.

Читайте также: Путешествия по Украине: удивительные места Харьковщины, завораживающие красотой

Путешествуйте и открывайте для себя новые невероятные уголки Украины – любуйтесь красотой гор, бурностью рек, архитектурными шедеврами и уютом волшебных городов.

Фото: about-ukraine.com, ua.igotoworld.com, из открытых источников