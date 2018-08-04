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Путешествия по Украине: невероятные места Херсонщины, которые поражают красотой

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Что посмотреть на Херсонщине
Что посмотреть на Херсонщине / 24 канал

Ко Дню Независимости Украины 24 канал подготовил спецпроект об удивительных местах в каждом регионе страны. Сегодня расскажем, какие уголки Херсонщины будет интересно посетить каждому украинцу.

Не морем единственным: в Херсонскую область стоит съездить не только ради ленивого отдыха на пляже и золотистого загара. Здесь есть все: горы, озера, "мертвое море", острова, реки и даже крупнейшая в Европе пустыня, а еще – экзотические животные и вина со столетней историей.

Больше регионов в спецпроекте: Живописная Украина: самые красивые уголки страны, которые стоит увидеть

В двух словах и не расскажешь того многообразия, которое встретят любознательные туристы на Херсонщине. Журналисты 24 канала подготовили подборку всех достопримечательностей, которые стоит посетить.

Куди поїхати на Херсонщині

Херсонская область: какие места стоит посетить

Херсон – ностальгия по прошлому

Этот город будто законсервировался. Здесь особо ничего не меняется годами. И, возможно, для инфраструктуры это не очень хорошо, а вот для природы – лучше.

Набережна Херсону

Набережная Херсона

Поскольку Херсон стоит на Днепре, туристам предлагается поплавать по реке на байдарках, лодках, прогулочных катерах и даже яхтах. Кроме этого, по городу организовывают экскурсии, где рассказывают интересные истории о бывшей таврической крепости.

Чтобы двигаться дальше Херсонщиной без автомобиля, воспользуйтесь расписанием движения автобусов на сайте автовокзала г. Херсон.

Винодельческое хозяйство князя П. Н. Трубецкого

Расстояние от Херсона: 70 км
Чем добраться: автобусом Херсон – Новая Каховка с автостанции возле железнодорожного вокзала в село Веселое

"Вина Трубецкого" изготавливаются недалеко от Херсона в винодельческом хозяйстве с 1900 года. Напитки этой марки известны не только в Украине, но и далеко за ее пределами.

Тут найсмачніші вина південної України

Здесь самые вкусные вина южной Украины

Здесь есть гостиница на 10 номеров, ресторан и восемь галерей винных подвалов (где хранится более 10 тысяч бутылок напитка). Минимальная стоимость групповой экскурсии – 150 грн с человека, но также есть индивидуальные, VIP-экскурсии и тому подобное.

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Кроме того, неподалеку от села Веселое, в котором, собственно, расположилось винодельческое хозяйство, в селе Ольговка можно покататься на лодке по Днепру.

Неймовірний Дніпро на Херсонщині

Невероятный Днепр в Херсонской области

Здесь есть все для тех, кто любит воду и зелень: местные каналы (лучше, чем в Венеции, потому наполненные природой, а не бездушными домами), водные лилии и кувшинки, плавни, а также скалы из ракушняка.

Жовта кувшинка

Во время путешествия по Днепру вас ждет невероятной красоты природа

В селе Ольговка можно заняться эко-туризмом: порыбачить, сварить уху или просто отдохнуть на новом пляже.

Село Ольгівка Херсонської області

Село Ольговка Херсонской области

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Розовые озера Сиваша

Расстояние от Херсона: 100 км
Чем добраться: автобусом до Чаплинки или Григорьевки, откуда маршруткой до Счастливцево; поездом до Новоалексеевки, откуда автобосум или электричкой до Геническа, а оттуда маршруткой до Счастливцево.

Корисні озера

Полезные озера

Некоторые озера на Херсонщине являются конкурентами Мертвому морю, ведь плотность воды в них даже выше, чем в Израиле. Кроме того, они еще и имеют необычное окраску – розовую, благодаря уникальным водорослям.

Рожеві озера

Озеро окрашено в розовый цвет благодаря специальным водорослям Дуналиелла солоноводная

Аналогов озера Сиваш в мире есть всего три – уже упомянутое выше Мертвое море, залив Кара-Богаз-Гол (Туркменистан) и Соленое Озеро (США).

Рожеві озера

Отдых на Розовых озерах

Остров Джарылгач

Расстояние от Херсона: 105 км
Как доехать: от Херсона автобусом в Скадовск или Лазурное, оттуда лодкой, кораблем, яхтой.

Джарилгач

Джарылгач – остров, который стоит посетить

Остров Джарылгач, который при определенной погоде превращается в полуостров, располагается между Лазурным и Скадовском. Здесь туристы могут понежиться в голубых лагунах, посмотреть на дельфинов, которые подплывают обычно к самому берегу, побывать возле настоящего маяка, а также попробовать борщ с мясом ската.

Кстати, маяк на острове Джарылгач разработан по проекту самого Густава Эйфеля.

Маяку на острові Джарилгач вже більше 100 років

Маяку на острове Джарылгач уже более 100 лет

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Остров Бирючий

Расстояние от Херсона: 210 км
Как добраться: автобусом до Геническа, далее морем на лодке; или через Запорожскую область, село Кирилловка.

Бірючий острів для тих, хто хоче з'єднатись із природою

Бирючий остров – для тех, кто хочет соединиться с природой

Сюда добраться довольно трудно, но этот туристический пункт однозначно стоит усилий. Здесь есть возможность отдохнуть как в палатке, полностью соединившись с природой, так и на небольших базах. Это место дает возможность каждому уединиться даже при большом наплыве отдыхающих.

Здесь много маленьких бухт, лагун и лиманов. Туристам с детьми на Бирючем острове будет достаточно комфортно.

Тендровская коса

Расстояние от Херсона: 100 км
Как доехать: автобусом до Железного Порта (до юго-западного побережья), оттуда на лодке.

Маяк на Тендрівській косі

Маяк на Тендровской косе

Еще один маяк на еще одном острове, точнее на Тендровской косе. Он был построен в 1827 году.

Тендровская коса входит в Черноморский заповедник и это одно из немногих мест, где можно увидеть диких лошадей в естественных условиях. Правда, большая часть этой территории закрыта, попасть туда не так уж и просто.

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Херсонские горы

Расстояние от Херсона: 50 км
Как доехать: автобусом до села Станислав или к Александровке.

Неймовірні гори Херсонщини

Невероятные горы Херсонщины

Для тех, кто любит горы, на Херсонщине также есть чем заняться. Туристы это место также называют Херсонским Гранд-Каньоном. Расположены Херсонские горы в ландшафтном заказнике "Станиславский".

Херсонські гори

Херсонские горы также называют Херсонским Гранд-Каньоном

Здесь сливаются два лиманы: Днепровский и Бугский. Но Станиславский утес интересен не только этим. В каждое время года он выглядит по-разному.

Дельта Днепра и остров Белогрудов

Расстояние от Херсона: 45 км
Как доехать: автобусом до Голой Пристани.

Дельта Дніпра

Дельта Днепра

Эти места уже больше рассчитаны на любителей летнего отдыха. Здесь можно наловить щук, отдохнуть в палатках и сделать много хороших фото.

Белогрудов – это небольшой остров, где живут местные жители (около 300 человек). Добраться сюда можно только на лодке или переправой из Голой Пристани. Остановиться на ночлег лучше, конечно, в Голой Пристани, здесь и выбор есть.

Рибалка поблизу пеліканів

Пеликаны в Голой Пристани

Олешковские пески

Расстояние от Херсона: 40 км
Как добраться: автобусом до Раденска, далее – пешком.

Найбільша пустеля в Європі

Крупнейшая пустыня в Европе

Вторая самая большая пустыня в Европе – это Олешковские пески, которые занимают 1600 квадратных метров. Сюда стоит ехать только с экскурсоводом и хорошо подготовиться заранее. Тратить больше, чем день, на такой поход не стоит. Но даже за это время вы получите множество колоритных фотографий, например, на дюнах.

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Аскания-Нова

Расстояние от Херсона: 150 км
Как добраться: автобусом из Херсона в Аскании-Нова

Заповідник Асканія Нова – одне з 7-ми чудес України

Заповедник Аскания-Нова – одно из 7-ми чудес Украины

Последняя в этом списке, но не последняя по значению – Аскания-Нова. Это удивительное место занесено в 7 чудес Украины.

Дендропарк в Асканії Нові

Дендропарк в Аскании-Новой

Описать всю красоту этого заповедника в нескольких абзацах не получится. Стоит просто приехать и воочию убедиться, насколько здесь свободно чувствует себя каждый.

И вообще Херсонщина позволяет человеку вдохнуть полной грудью, по-настоящему расслабиться и только тогда выдохнуть.

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Автор: Анастасия Ковач-Петрушенко
Теги: Новости Украины LifeStyle Новости Херсона Публикации отдых Путешествия Статьи Украине – 27
Источник: 24 канал
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