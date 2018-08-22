Путешествия по Украине: невероятные места Луганщины, о которых Вы не знали

Ко Дню Независимости Украины 24 канал подготовил спецпроект о живописных уголках каждого региона нашей Родины. К вашему вниманию – увлекательные места Луганщины, которые поражают с первого взгляда.

Луганщина является одной из самых молодых областей Украины – в 2018 году ей исполнится только 80 лет. Также этот регион – один из самых малоизвестных в туристическом плане, поскольку у всех он в основном ассоциируется с шахтами и другими индустриальными объектами. Но уверяем Вас, здесь есть на что посмотреть, а от некоторых вещей теряешь дар речи с первого взгляда.

Больше регионов в спецпроекте: Живописная Украина: самые красивые уголки страны, которые стоит увидеть



Какие места стоит посетить в Луганской области

В основном вышеупомянутый край славится своей природой, но и поклонники архитектуры найдут себе места в душе. Всего на Луганщине насчитывается 87 территорий и объектов природно-заповедного фонда, а также более 6700 памятников культуры и архитектуры.

К сожалению, большинство из достопримечательностей сейчас находится под оккупацией боевиков, поэтому неизвестно, что от них осталось. К примеру, в свое время уникальный для всей территории бывшего СССР музей Пеле его владельцу Николаю Худобину пришлось закрыть в Луганске, а сам он подвергся издевательствам со стороны так называемого "ополчения". И таких примеров немало. Но надеемся, что после деоккупации Донбасса украинцы снова смогут наслаждаться красотой Луганщины. А чем – читайте далее в нашем материале.

Луганск – не только индустриальный город

Начнем наш рассказ с главного центра области – Луганск. Был он основан в XVIII веке как первый на юге России чугунолитейный завод и в основном вся история населенного пункта связана с индустриальными вещами. Кроме того, из-за длительного пребывания под руководством нашей агрессивной восточной соседки здесь есть много мест, имеющих отношение к русской культуре и истории, а также к советской пропаганде.

Но все интересные места Луганска не ограничиваются только этим. Прежде всего отметим Кафедральный собор святых Петра и Павла, который считается самым старым сооружением в городе. Его строительство было завершено в 1796 году, но до сих пор этот храм не прекращает поражать своей архитектурой и уникальными росписями на стенах в интерьере.

Величественный Петропавловский собор является украшением Луганска

Еще одно знаковое религиозное место в Луганске – это Свято-Владимирский собор, который является одним из крупнейших культовых сооружений на всей Левобережной Украине: в его стенах может комфортно разместиться около трех тысяч прихожан. Это памятник истории и архитектуры был полностью построен в 2006 году на месте заброшенного городского парка, а на его строительство потрачено 20 миллионов гривен. Высота храма составляет 65 метров, он выполнен в форме креста в византийском стиле. Кроме того, сооружение имеет 15 куполов, которые оборудованы колоколами.



Свято-Владимирский собор был возведен лишь 12 лет назад

Советуем посетить в Луганске и Парк-музей каменных скульптур, в котором представлены древнейшие фигуры половецких баб. Дело в том, что раньше территорию Луганщины заселяли половцы, и именно здесь произошел расцвет их культуры и быта. Со временем они исчезли как народ, но оставили после себя богатое наследие, к которому относятся и каменные статуи. В этом парке возле Национального университета собрано около 80 таких уникальных скульптур, имеют высоту от 1 до 4 метров. Заметим, что ранее они были разбросаны по всей территории области.



Высота некоторых половецких баб достигает 4 метров

К половцам имеет отношение еще одна достопримечательность, но она располагается уже не в областном центре, а недалеко от него – в Станице Луганской. Речь идет о монументальном памятнике князю Игорю, высотой в 14 метров, который был открыт в 2003 году. Считается, что именно с этого места монарх начал свой прославленный поход на половцев, что описано в "Слове о полку Игореве".



Памятник князю Игорю и его армии стоит на высоком холме: его хорошо видно с трассы​

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Из природных достопримечательностей поблизости Луганска выделим несколько водопадов. К примеру, один из них возле городской больницы называют "ледопадом", поскольку радует он своей красотой только зимой, а летом пересыхает. Также неподалеку располагается едва ли не самый известный в городе так называемый "водопад за Острой Могилой". Не менее красив и Иллирийский водопад в яре "Длинная балка", который образовался на одном из выходов мощных слоев песчаников. Еще одна особенность этого яра – он постоянно увеличивается.



Водопады Луганска

Уникальные памятники природы, которым позавидует любой регион

На Луганщине очень много мест, которые можно назвать фантастическими природными объектами. Прежде всего, следует вспомнить заповедную зону "Айдарская терраса", которая раскинулась на площади в сто гектаров вблизи села Айдар-Николаевка. Эта территория – памятник природы общегосударственного значения, а ее изюминкой является чрезвычайно редкие дубовые насаждения.

Красота "Айдарской террасы"

Другой уникальный гидрологический объект – Конгрессов Яр – располагается в Лисичанске. В свое время в этой местности произошел контакт палеозоя с мезозоем, поэтому уголь объединился с мелом. А в результате Северо-Донецкого смещения порода начала наслаиваться ярусами, поэтому сейчас открывается прекрасный вид удивительного ландшафта.

Площадь Конгрессового Яра составляет 2,5 гектара, а получил он свое название после представления на XVII международном геологическом конгрессе

Славится Луганская область и своими скалами, самые известные из которых – Королевские, возвышающиеся в заповеднике "Провальская степь" неподалеку от оккупированного Должанска. Высота этих скальных образований составляет от 80 до 100 метров, а образовались они в результате выхода песчаников среднего карбона. Добавим, что на скалах в основном растут эндемичные виды кустарниковых растений, однако здесь можно увидеть и редкие скальные папоротники. Также это единственное на Донбассе место, где найден один узколокальный эндемик Донецкого кряжа – вероника донецкая. Что касается распространенного в этой местности животного мира, то большинство из него занесено в Красную книгу.



Место выхода песчаников на Королевских скалах (фото Василий Гелюта)

Кроме того, внимания заслуживает Аврора близ оккупированного Перевальска. Хотя она и является рукотворной, но сильно впечатляет. Ранее эта скала была частью карьера, принадлежавшего горному предприятию по добыче полезных ископаемых открытым способом "Перевальский карьер".



Аврора поражает даже несмотря на то, что является рукотворной

Также в этой местности отметим Долину каменных лиц, или как их еще называют – каменные грибы, каменные столбы, каменные башни. Располагается такое чудо вблизи Новоселовки и простирается на два километра. Если присмотреться, то действительно на них можно увидеть лица.

Несколько мистическая Долина каменных лиц

А как насчет "Украинских пирамид" или "Луганского Стоунхенджа"? Тогда Вам стоит посетить археологический памятник бронзового века "Мергелевую гряду", которая располагается все в том же Перевальском районе недалеко от поселка Степановка. Возраст этого образования составляет около 5 тысяч лет, а его площадь – более 10 гектаров. В основе памятника природы лежит каменистая гряда, которая простирается с юго-запада на северо-восток. В комплекс входит святилище, выложенное обработанными каменными плитами и блоками по всей площади и ограниченное каменной стеной из вертикально стоящих плит, и четыре кургана высотой от 1,3 до 2 метров. Также на гряде виднеется самая высокая точка этой местности – 242 метра над уровнем моря.

Мергелевая гряда с высоты: видео

Есть на Луганщине и один из самых красивых водоемов в Украине. Именно он лучше всего ассоциируется с этой областью – бирюзовая красота посреди индустриального края. Озеро на Волнухинском карьере, в Лутугинском районе, образовалось случайно. По рассказам местных жителей, однажды более 10 лет назад рабочие, приехавшие на работу, увидели затопленную выработку дикого камня. Говорят, что на дне так и осталась какая-то их техника. А глубина озера весьма приличная – не менее 20 метров, хотя, как некоторые убеждают, в некоторых местах она составляет и 40 метров. Сейчас это место стало любимым среди жителей Луганщины, особенно после начала войны, хотя добраться туда непросто, поскольку карьер продолжает работать.

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Бирюзовое озеро на Волнухинском карьере образовалось случайно, однако естественным путем

Словно в древнем Риме

Уникальное не только для Луганщины, но и для всей Украины сооружение можно увидеть вблизи Голубовки. После первого взгляда на нее сразу вспоминаются давние времена, особенно в Римской империи, поскольку такие здания были характерным выражением суровой мощи той утилитарности.

Здешний железнодорожный арочный мост-виадук был построен еще в начале прошлого века, однако поезда, хотя и изредка, им ездят до сих пор, даже несмотря на то, что он во время Второй мировой был взорван, а затем вновь отстроен. Своим появлением он обязан, прежде всего, экономическому развитию Луганщины – начале ХХ века в регионе бурно развивались промышленность и торговля, появилось электрическое освещение, поэтому и возникла необходимость в железнодорожном сообщении с главными центрами бывшей Российской империи. Именно первая очередь новоиспеченной Северо-Донецкой железной дороги и пролегла вблизи поселков Донецкое и Голубовское, где и располагается мост.

Железнодорожный мост-виадук близ Голубовки функционирует до сих пор

Заметим, что рельеф местности, где проходило строительство, является достаточно сложным – здесь проходит глубокая балка, которая напоминает большой каньон с крутыми берегами и ручьем, который протекает снизу. Таким образом, было экономически невыгодно сделать насыпь, чтобы железная дорога прошла через глубокий овраг, поэтому и решили построить нетипичный для этих мест виадук. Кроме того, из-за особенностей рельефа на этом участке был возведен еще несколько мостов, однако герой нашего рассказа является самым известным и самым большим из них.

Частичка настоящей Европы в крае угольных шахт и металлургических заводов

Еще одна не присуща этим местам архитектурная изюминка располагается вблизи поселка Селезнёвка в месте слияния рек Белой, Утки и Селезня. Построил это чудо в стиле средиземноморской виллы из местного тёсаного песчаника один из самых ярких представителей модерна и неоклассицизма имперского Петербурга Сергей Гингер по заказу польского металлургического и угольного магната Казимира Мсциховского. К слову, последний закончил Киевский университет и впоследствии от инженера-железнодорожника дослужился до действительного статского советника, что дало ему право на потомственное дворянство.

Усадьба Мсциховского построена во флорентийском стиле, а вход в нее был стилизован под ворота средневекового замка

Мсциховский был достаточно богатым человеком в свое время и входил в структуры нескольких крупных промышленных сообществ – в частности, в Донецко-Юрьевское металлургическое общество, Азово-Донский коммерческий банк и Общество Южно-Русской каменноугольной промышленности. Однако, главным в его предпринимательской деятельности стало Селезнёвское общество каменноугольной и заводской промышленности. Именно здесь он заложил шахту, которая впоследствии превратилась в две шахты.

Также с Селезёвкой Мсциховский решил совместить свою дальнейшую жизнь и построил здесь усадьбу. Денег на будущее жилье предприниматель не жалел. Так, мебель в гостиной была в стиле Людовика XVI, а материя, которой она была обита, была точной копией материи в Версале. Даже сейчас поражает роскошью и отделкой некоторые комнаты. Кроме того, Мсциховский пригласил из Польши садовника Марцина Хубецкого, который прожил здесь всю жизнь – он был похоронен в парке рядом. Заметим, что поляк вложил очень много сил в парк и при его жизни здесь появились редкие виды растений и деревьев. Правда, самое интересное дерево – тополь, который имеет диаметр ствола в 7 метров, – посадили еще задолго до Хубецкого: его возраст составляет около 250 лет.

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Видео усадьбы Мсциховского в Селезнёвке

Сейчас как парк, так и усадьба находятся в весьма удручающем состоянии – во времена советской оккупации здесь были и Дом сирот и наркологический диспансер, а также Дом отдыха для первых лиц, а полный упадок начался в последние годы СССР. До войны на Донбассе местные активисты пытались хоть как-то восстановить былое величие усадьбы, проводя здесь различные мероприятия. Что сейчас происходит с этим уникальным зданием, по понятным причинам, сказать трудно. Неизвестной остается судьба и самого Мсциховского: по одной версии, он эмигрировал, а по другой – его расстреляли как классового врага.

Два необычных культовых сооружения

Луганщина может похвастаться двумя уникальными религиозными местами. Первое – это скитский пещерный монастырь, который располагается в урочище Аксеньево вблизи села Наугольное, в Сватовском районе. Спрятался он среди могучих деревьев и меловых склонов в Татарской балке, однако зайти внутрь непросто, поскольку лазы в пещеры периодически обрушиваются.

В среднем высота пещер составляет от 2 до более 4 мэров, а длина колеблется от 10 до 100 метров, поскольку здесь сформировался запутанный лабиринт коридоров, комнат и галерей. В нескольких из них до сегодняшнего дня прекрасно сохранилась трапезная комната и помещение церкви. Также здесь можно увидеть высеченный алтарь и похожи на кельи монахов комнаты, а в некоторых местах на стенах видны высеченные образы или староверческие кресты.

Скитский пещерный монастырь в урочище Аксеньево: видео

Как возник этот храм, остается загадкой до сих пор. По мнению археологов, он датируется XVI – XVIII веком, а по одной из версий, его создали православные монахи, которые спасались от византийских еретиков-иконоборцев в III веке. Другие же считают, что подземный монастырь вырыли местные жители по образцу Киево-Печерской Лавры в 1894 году по инициативе местного верующего Григория, который регулярно ездил в Киев на богомолье. Говорят, что он хотел еще построить у скита православный собор, но, по легенде, однажды просто исчез, поэтому эти планы не удалось воплотить в жизнь. О Григории и 1894 годе свидетельствует и соответствующая надпись на меловом знака.

Ещё одно феноменальное культовое сооружение разместилось в Каменце более чем в 40 километрах от Луганска, и что характерно, оно объединяет много религий. Так, на вершине одной из скал Донецкого кряжа совсем рядом возведена католическая часовня, православный храм, место для жертвенного огня, которое построили последователи учения Бабаджи, а также святилища, посвященные почти забытым славянским богам. А все это окружает очень красивый лес. Основал Храм всех вер в начале 90-х известный на Луганщине археолог Николай Тарасенко. По его убеждению, все люди, какие бы молитвы они не произносили, обращаются к одному и единому Богу.



Храм всех вер возведён прямо на скале, а ведут к нему каменные лестницы

Фото: туристическая сообщество "походушки", "Vgorode. Луганск", Zruchno. Travel, открытые источники