Путешествия по Украине: невероятные места Винницкой области, от которых перехватывает дыхание

Ко Дню Независимости Украины 24 канал подготовил спецпроект о живописных уголках каждого региона нашей страны. Вашему вниманию – невероятные места Винницкой области, которые не оставят никого равнодушным.

Винничина – это часть прекрасного Подолья, богатого на природные достопримечательности: живописные пещеры и скалы, чистые озера и плодородные леса.

В этом крае ощущается давний дух истории, окутанный таинственностью и загадочностью: поселения скифских времен, стены древних замков, мистический бункер одного из самых жестоких тиранов 20-го века.

Больше регионов в спецпроекте: Живописная Украина: самые красивые уголки страны, которые стоит увидеть

Винничина – многогранна: здесь каждый заядлый путешественник найдет что-то для себя!

Винницкая область: какие места стоит посетить

Винница

Винница – очень живописный и древний город. Первое упоминание о нем в летописях Великого княжества Литовского датируется 1363 годом. Именно в этот год на территории нынешней Винницы была возведена деревянная крепость на высокой круче, ниже места впадения в Буг его левого притока – реки Виннички.

Улица Соборная в Виннице

Известное нам теперь название города впервые встречается в документе, подписанном 13 июня 1385 года в Кракове.

Есть много версий о происхождении названия города: "винница" – винокурня, где варились пива винные, древнеславянское "вьно" – приданое (мол, Винница и земли, окружающие ее, были в 14 веке освобождены от татар литовским князем Ольгердом и подаренные им его племянникам).

Еще одна версия происхождения названия областного центра – от наименования реки Виннички, протекающей здесь.

Винницкая арка и шпиль

Одним из символов города является белоснежная арка при входе в Центральный парк. Ее построили еще в 1961 году, однако она выглядит довольно футуристически. Рядом с ней возвышается металлический шпиль, который чем-то напоминает ракету.

Винницкая арка-"кошка"

Вечером конструкция красиво подсвечивается разноцветной иллюминацией.

Интересно, что арку и стелу проектировали как символ космонавтики: композиция из арки и шпиля символизирует собой поверхность земного шара и стремительный полет ракеты.

В городе конструкцию называли по-разному, даже "ласточкой", однако совсем недавно жена архитектора Романа Мархеля призналась, что ее муж очень любил кошек, а игрушечная фигурка кошки неожиданно стала прообразом арки. Сооружение якобы воспроизводит ее изогнутую спину и также опирается на четыре основания, как на кошачьи лапы. А если подключить воображение, то и стремительную стелу можно представить вытянутым вверх кошачьим хвостом-трубой.

Водонапорная башня

Это историческое сооружение является настоящей визитной карточкой Винницы, оно расположено на Европейской площади. Его возвели в 1912 году на тогдашней самой высокой точке города и использовали как смотровую башню и каланчу.

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Памятник прекрасно сохранился и практически имеет первозданный вид. Отличием от первоначального проекта служит лишь расположение главных городских часов с двухметровыми циферблатами: после реконструкции они сместились ярусом ниже и каждый час радуют горожан и гостей города мелодичным звоном.

Общая высота сооружения – 28 метров. С водонапорной башни открывается фантастический вид на Винницу.

С 1985 года в помещении башни расположены музейные экспозиции. А с 2008 ее оборудовали подсветкой.

Водонапорная башня в Виннице

Вечером башня выглядит по-особенному романтично.

Улица Соборная

Винница – вообще очень романтичный город. Такой вывод можно сделать, хотя бы прогуливаясь центральной Соборной улицей. Здесь разъезжают милые трамвайчики, а глаз радуют древние памятники: Преображенский собор, белый костел Девы Марии и отель "Савой".

Винницкие стены

Одним из старейших исторических памятников города является комплекс оборонительных и монастырских сооружений Винницкие стены.

В 17 веке в Виннице построили иезуитский монастырь, костел, коллегиум и конквит. Все эти сооружения окружили мощными крепостными стенами с контрфорсами, бойницами и боевыми башнями. Такое укрепление стало главным оборонительным сооружением города.

Винницкие стены

От надежных стен теперь остались небольшие части – в частности угловая юго-западная башня с южной и частью западной стен, однако даже их вид захватывает. А вот монастырь превратился в Краеведческий музей, где можно ознакомиться с историей города.

Фонтан Roshen

Вы не были в Виннице, если не гуляли вдоль городской набережной и не видели величественного Южного Буга, роскошного Центрального моста, перекинутого через эту реку и знаменитого фонтана Roshen.

Набережная Винницы

Фонтан Roshen построен в русле Южного Буга, вблизи острова Кемпа в Виннице. Это крупнейший в Украине и в Европе плавучий фонтан. По оценкам экспертов, он входит в десятку лучших и самых зрелищных фонтанов мира. Его уникальность заключается в так называемой "зимующей технологии", которая позволяет опускать конструкцию под лед.

Наиболее роскошный вид фонтан имеет в вечернее время. Именно в это время посмотреть на него на набережную приходят множество горожан и гостей города. Все это из-за эффектного свето-музыкального и лазерного шоу.

Набережная Винницы: фонтан

Кстати, использование лазерного проектора с экраном, который состоит из водно-воздушной смеси, которая распределена по всей длине фонтана, позволяет демонстрировать на конструкции видео в формате 3D.

Фонтан Roshen в Виннице:

Посещение такой красоты – прекрасная идея для романтического уикенда.

Остров Кемпа

Возле фонтана Roshen расположен уникальный и один из крупнейших островов на Южном Буге – Кемпа.

Жители очень гордятся таким живописным уголком природы в центре города.

Остров Кемпа

На сегодняшний день остров считают заповедной территорией. Также он имеет второе имя – Фестивальный. Такое название он получил после проведения на его территории фестиваля "Звезды над Бугом" в 70-80-х годах прошлого века.

Музей "Автомотовелофоторадио"

Ценителей раритетной техники в Виннице может привлечь музей под странным названием "Автомотовелофоторадио".

В основе экспозиции авто-ретро-музея – частная коллекция раритетных автомобилей и другой техники винницкого коллекционера Стрембицкого.

В музее представлены более 100 экспонатов, собранные за 35 лет. Среди них – раритетные автомобили, мотоциклы, велосипеды, патефоны, телевизоры, фотоаппараты, радиоприемники.

Музей раритетных вещей в Виннице

Автомобильная коллекция поражает армейским ГАЗ-67, редким трехосным "Виллис", ГАЗ-М-20 "Победа", также здесь можно посмотреть на "Москвичи" и "Волги" разных лет выпуска.

Расположен музей в центре города – на улице Соборной.

Цена входного билета для детей старше 7 лет – 10 гривен; для взрослых – 20 гривен. Дети до 7 лет могут бесплатно посетить музей.

Музей-усадьба Пирогова

Еще одно обязательное для посещения место в Виннице – Национальный музей-усадьба Пирогова.

Он расположен в юго-западной части города, в живописной усадьбе Вишня, где с 1861 по 1881 годы жил и работал выдающийся ученый, гениальный хирург, анатом, создатель военно-полевой хирургии, основатель Общества Красного Креста, педагог и общественный деятель Николай Пирогов.

Музей-усадьба выдающегося украинского ученого Николая Пирогова в Виннице

К объектам культурного наследия и памятникам садово-паркового искусства здесь входят: дом, в котором жил Пирогов, и где размещена экспозиция о его жизни и деятельности, музей-аптека с интерьерами приемной и операционной Пирогова, церковь-некрополь, где покоится набальзамированное тело ученого и мемориальный парк, в котором сохранились деревья, посаженные ученым.

Музей относится к важнейшим объектам культурного наследия Украины.

Цены на входные билеты в разные части музейного комплекса колеблются от 10 до 25 гривен для учащихся и студентов и от 20 до 50 грн – для взрослых.

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А теперь перейдем к живописным местам Винницкой области, которые невозможно оставить без внимания!

Ставка Гитлера

Одно из самых мистических и загадочных мест на Винничине – бывшая ставка Гитлера под названием "Вервольф" вблизи села Стрижавка.

Когда-то это был мощный комплекс, состоящий из 80 (!) внешних зданий и нескольких подземных бункеров.

Теперь на его месте – огромные кучи бетона, однако даже их размещение позволяет представить масштабы этих сооружений, ведь толщина бункерных стен составляла несколько метров.

Одно из самых мистических мест Украины – ставка Гитлера в Винницкой области

Строительство ставки было начато осенью 1941 года и продолжалось аж до конца 1943 года. По словам историков, в качестве рабочей силы немцы использовали военнопленных и местных жителей. Всего к строительству были задействованы более 10 тысяч человек, почти всех их убили по завершению работ.

Во время наступления частей Красной армии в марте 1944 года все коммуникации ставки были взорваны отступающими фашистами.

Кстати, в переводе с немецкого "Вервольф" означает оборотень. По данным ученых, выбирая место для ставки, Гитлер консультировался с 400 магами, экстрасенсами и астрологами из Института оккультных наук в Берлине.

Историки уверены, в "Вервольфе" Гитлер был трижды, общая продолжительность пребывания – 156 дней: по свидетельствам его биографов, ни на одной из других ставок фюрер не провёл так много времени.

Ставка Гитлера "Вервольф"

"Вервольф" должен был стать магическим центром. Вокруг него должны были объединиться разрозненные страны Европы и начаться завоевание мира. Об этой ставке говорила и известная прорицательница Ванга.

Как добраться? Ставка Гитлера находится всего в 5 км от Винницы. Самый простой способ – приехать из Винницы в село Стрижавки. Для этого можно воспользоваться 138-м автобусом, который курсирует по маршруту "Железнодорожный вокзал – Коло-Михайловка".

Ильинецкая астроблема

Еще одним таинственным и уникальным местом в Винницкой области является Ильинецкая астроблема. Это – древнейший в Европе метеоритный кратер, возрастом около 400 – 430 миллионов лет.

Место падения метеорита в Украине – Ильинецкая астроблема

Многочисленные научные исследования доказали, что Ильинецкий кратер имеет космическое происхождение и теперь является естественным свидетельством планетарного масштаба – столкновение Земли с кометой или астероидом.

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Из-за масштабного столкновения образовался кратер с первичным диаметром около 7 километров и глубиной до 600 – 800 метров. Космическое тело, по предположениям ученых, весило около 40 миллионов тонн, а в диаметре могло достигать 300 метров.

Кстати, в 1974 году здесь впервые были найдены ... бриллианты! Это лишь второй кратер на Земле, где были обнаружены эти драгоценные камни.

Бриллиантовая пещера на территории Ильинецкого кратера

Крупнейший в мире агат, который образовался в результате столкновения с метеоритом, нашли также здесь. Сейчас он находится на экспозиции в Берлинском музее.

Добавим, что найденные в этой уникальной местности обломки метеорита очень высоко ценятся во всем мире. Например, обломок весом в 3 килограмма, который хранят в Винницком планетарии, оценивают в 200 тысяч долларов. Туристы, которые хотят посетить Ильинецкую астроблему, могут попробовать собственноручно найти кусочек древнего метеорита.

Как добраться? Наиболее удобно – автобусом "Винница – Ильинец". Стоимость билета 70 – 80 гривен. Продолжительность поездки – полтора часа.

Скифские валы, или Немировское городище

Скифские валы, или Немировское городище – это настоящая жемчужина исторических артефактов, древних легенд, мифов и доказательств величества скифов. Это – один из крупнейших городов скифского времени (ранних Железных суток Украины), расположенный между Днестром и Днепром.

Скифские валы в Винницкой области

Земляные валы здесь еще и до сих пор кое-где достигают 7 – 9 метров высоты, ширина – 32 метра, а по периметру их протяженность достигает 4,5 километров. Первоначальная высота валов составляла более 30 метров.

Некоторые историки датируют Немировское городище 7 – 5 веком до нашей эры и считают, что эти земли были местом пребывания скифов. Доказательств этому – множество: многочисленные раскопки свидетельствуют о том, что эти места населяли древние народы. Они оставили после себя бронзовые и костяные наконечники стрел, гончарные изделия, бронзовые украшения, предметы быта и многое другое.

Как добраться? Скифские валы расположены всего в 4 километрах от города Немиров. Проще доехать до исторического памятника пригородным поездом "Винница-Гайворон" до остановки "Сажки" (следующая после Немирова). Стоимость проезда – 12 гривен.

Немиров

Городок Немиров прославился на всю Украину своими достижениями в производстве алкогольных напитков, однако это еще и очень живописный уголок Винничины.

При въезде в город со стороны трассы на берегу реки стоит одна из визиток Немирова – паровая мельница-электростанция. Ее построили в 1905 году чешские мастера по проекту архитектора Пехера.

Одна из визитных карточек Немирова – колоритная паровая мельница-электростанция

Одна из первых электростанций в Украине имеет формы модернизированного центрально барокко.

Однако главным украшением города является дворец княгини Марии Щербатовой.

Внучка Болеслава Потоцкого, Мария, в 1880 году приказала разобрать старый дворец и построить новую резиденцию. Строительство дворца осуществлялось очень долго – с 1885 по 1917 год. Графиня несколько раз меняла архитекторов, так как хотела, чтобы они воплотили ее мечту – построили дворец, который она когда-то видела в Англии.

Впечатляющая резиденция княгини Щербатовой

Строился дворец так долго еще и потому, что гадалка предсказала Щербатовой смерть по завершению строительства.

К слову, конечного вида дворца княгини так и не довелось увидеть – ее постигла трагическая судьба: Марию Щербатову вместе с сыном Дмитрием и дочерью Александрой в январе 1920 года расстрелял пьяный красноармеец.

Резиденция Щербатовой в Немирове поражает своей роскошью, здесь сохранилось первоначальное планирование и большинство деталей декора.

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Дворец окружает огромный парк, который после 1885 года переделали в пейзажный. Впоследствии он разросся и сейчас его площадь составляет 85 гектаров. В этой живописной местности растет более 150 видов деревьев.

Как добраться: с автовокзала Винницы в Немиров ежедневно дважды в день курсируют автобусы, их ориентировочная стоимость – 50 гривен. Продолжительность путешествия – 1 час.

Тульчин

Тульчин – еще один, на первый взгляд, провинциальный, однако на самом деле славный и известный богатой историей городок в Винницкой области.

Главным его украшением является дворец Потоцких, построенный в 1785 году. Его еще называют Подольским Версалем и Верхним дворцом. Во дворце ранее располагались: театр, манеж, библиотека, картинная галерея, турецкие бани, большая оранжерея и ландшафтный парк. Но, к сожалению, в начале 20 века большую часть исторических сооружений разрушили. Однако некоторые здания сохранились неплохо – с первичным планированием, колоннами и даже огромным семейным гербом на одном из фасадов. В имении есть разветвленная система подземных ходов, ведущих к другим объектам живописного городка.

Дворец Потоцких в Тульчине

Кстати, на территории дворца проводят уникальный ежегодный фестиваль оперной музыки Opera Fest Tulchyn. По словам организаторов, фестиваль стал одним из крупнейших громких профессиональных оперных событий в Европе и крупнейшим в Украине.

Имение Потоцких, Тульчин

Еще одним знаковым местом в Тульчине является музей-квартира выдающегося украинского композитора Николая Леонтовича.

Музей-квартира известного украинского композитора Леонтовича: здесь родился "Щедрик"

Интересно, что именно в Тульчине была создана композиция "Щедрик", которую в мире знают как "Carol of the Bells". Кстати, в июне 2018 года в Тульчине открыли памятник, посвященный знаменитой мелодии.

Памятник "Щедрику"

Если вы собрались в Тульчин, рекомендуем обязательно посетить село Пещера, расположенное неподалеку от районного центра. Населенный пункт поражает красочностью пейзажей: село расположено на склонах Южного Буга. Река в этом месте с обеих сторон зажата между скал и образует каскад порогов.

Южный Буг в селе Пещера

Также в селе находится шедевр выдающегося киевского архитектора Владислава Городецкого – мавзолей-часовня Потоцких-Свейковских.

Часовня, спроектированная Городецким в селе Пещера в Винницкой области

Как добраться? Рейсовым автобусом с автовокзала Винницы. Цена – около 80 гривен, продолжительность проезда – около 2 часов.

Черепашинцы, или "Винницкие Мальдивы"

Всего за 40 минут езды от Винницы, в Калиновском районе, расположено село Черепашинцы, в котором есть озеро, совсем не уступающее видом заморским курортам.

Невероятные "Винницкие Мальдивы"

Вода в озере невероятно прозрачная и имеет голубовато-бирюзовую окраску. Окружают водоем живописные скалистые берега и хвойная растительность.

Прекрасный вид водоема в Черепашинцах

Этот водоем – затопленный гранитный карьер, берега вокруг – глиняные и песчаные обрывы высотой до 7-8 метров. Однако есть здесь и пологий пляж.

"Винницкие Мальдивы":

Как добраться? 43 километра от Винницы по Житомирской трассе и еще около километра от центра села по грунтовой дороге. Добраться сюда можно как на собственном авто, так и автобусом. Через село трижды в день курсирует автобус "Винница – Голубовка".

Фото, видео из открытых источников