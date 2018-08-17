Путешествия по Украине: первозданная Николаевщина, которую непременно стоит увидеть

Ко Дню Независимости Украины 24 канал подготовил спецпроект о самых живописных уголках каждого региона нашей Родины. Вашему вниманию – увлекательные туристические места Николаевщины, которые не оставят равнодушными и заядлого путешественника.

Николаевщина из-за своего удачного расположения имеет историю, которая началась еще с незапамятных времен. Область раскинулась на реках Южный Буг и Ингул и имеет выход в Черное море, что и позволило ей быть так называемым окном в Средиземноморский мир.

Больше регионов в спецпроекте: Живописная Украина: самые красивые уголки страны, которые стоит увидеть

Николаевская область: какие места стоит посетить

На что посмотреть в Николаеве

В сравнении с историей края – Николаев модерный и юный, но и здесь есть на что посмотреть. Город построили в конце 18 века и назвали в честь одноименного святого – покровителя моряков. Город построили по специально составленному плану, поэтому ему характерны прямые улицы и кварталы правильной формы.

Панорама Николаева

От начала своей истории город фактически был морской столицей с очень развитым кораблестроением. Интересно, что все авианосцы СССР были построены именно в Николаеве.

Здесь расположены два уникальных разводных моста – Ингульский и Варваровский. Первый имеет наибольшую подъемную часть в Европе, второй – единственный в Украине, разведение которого выполняют горизонтально с поворотом на 90 градусов. Такое зрелище действительно впечатляет!

Обсерватория в Николаеве

Стоит посетить в Николаеве и знаменитую обсерваторию, которая является одной из старейших в Европе. Издавна ее использовали, чтобы составлять мореходные, звездные карты и обучать штурманов. Кроме того, здание внесено в список мирового наследия ЮНЕСКО и является одним из самых красивых в городе. Также здесь можно осмотреть уникальную коллекцию астрономических приборов, часов, книг, фотографий и карт.

Читайте также: Путешествия по Украине: самые интересные места Черкащины, которые захватывают дух

Музей судостроения и флота – еще одна местность, которую не нужно обходить в городе. В музее более трех тысяч экспонатов, начиная со времен Киевской Руси.

Яхт-клуб особенно привлекает туристов в то время, когда проходят соревнования. Сама история клуба – трагическая, во время мировых войн он был полностью разрушен. Однако во время регат и соревнований по парусному спорту здесь есть на что посмотреть.

В Николаеве стоит увидеть соревнования парусников

Кинбурнская коса

Безусловно, это одно из красивейших мест области. Именно на Кинбурнской косе приют могут найти путешественники, которые устали от переполненных пляжей и отелей. Кинбурн идеально подойдет тем, кто хочет жить в палатке, без постоянного доступа к материку. Здесь есть и небольшие кемпинги, которые делают пребывание на косе комфортнее.

Отдых на Кинбурнской косе

Кинбурнская коса – это заповедная территория с прекрасными песчаными пляжами, сосновыми массивами и невероятным разнообразием растений и краснокнижных животных. Коса тянется на 40 километров, 20 из которых идеально подходят для пляжного отдыха.

Кинбурнская коса манит чистыми песчаными пляжами

Мигейские пороги

Мигейские пороги – это центр плавания на байдарках и рафтах. Именно здесь расположена вторая по сложности сплава трасса Украины. Пороги являются частью ландшафтного парка "Гранитно-степное Побужье".

Чтобы посетить пороги, стоит добраться до небольшого села Мигея, расположенного среди просторных степей. А местностью, которую нельзя пропустить на порогах, являются Красные ворота – они восхищают своей уникальной формой.

Рассвет на Мигейских порогах

Древняя Ольвия

Наверное, нет украинца, который не слышал о Ольвии. Это город-государство было одним из крупнейших в своем роде на черноморском побережье. Оно просуществовало свыше тысячи лет и несмотря на то, что его сильно разграбили в советские времена, здесь все еще есть на что посмотреть.

Сейчас Ольвия является крупнейшим археологическим заповедником Украины. Здесь до сих пор ведут раскопки, ведь под землей остаются не найденными уникальный театр и храмы.

Античная Ольвия

Грозные каньоны

В долине реки Мертвовод раскинулись два удивительных каньона – Актовский и Петропавловский. На их территории есть зрелищные водопады, могучие гранитные валуны и скалистые берега, которые заставляют затаить дыхание.

Особенно красивыми каньоны являются в весеннюю пору, до наступления летней засухи. В это время здесь очаровывает еще и многообразие растений. Здесь, неподалеку от села Актовое, разлеглось главное на планете местообитание реликтового и эндемичного вида – меринги бугской.

Читайте также: Путешествия по Украине: самые живописные места Одесской области, которые запомнятся на всю жизнь

Местность имеет очень сложный рельеф и является непригодной для сплава, впрочем, этим она привлекает экстремалов – особенно скалолазов и альпинистов.

Каньоны Николаевщины

Уникальная святыня Николаевщины

Путешествуя областью, не стоит проходить Свято-Михайловский женский монастырь. Прежде всего он будет интересен тем, кто интересуется религией.

Монастырь расположен посреди первозданной природы степи – вдали от шумных трасс в селе Пелагеевка. Само здание вымощено из красного кирпича и украшено 12 позолоченными башнями. Издалека оно напоминает огромную свечу.

Интересно, что в кресты храма вмонтированы узкие полоски граненых зеркал. Именно поэтому невероятно красивым монастырь становится на закате солнца – зеркала сверкают всеми возможными цветами.

Свято-Михайловский Пелагеевский женский монастырь

Вместе с монастырем можно посетить и раскопки, которые ведут неподалеку – на месте расположения поселения с двухтысячелетней историей. Также местность очаровывает просторными садами и виноградниками.

Озеро Солонец-Тузлы

Солонец-Тузлы – прекрасное место для тех, кто хочет оздоровиться. Уникальные грязи и соли озера имеют мощные лечебные свойства. Единственным минусом местности является ее популярность среди туристов, поэтому здесь не стоит ожидать на спокойный отдых.

Читайте также: Путешествия по Украине: невероятные места Херсонщины, которые поражают красотой

Озеро Солонец-Тузлы хорошо подойдет для оздоровления

Озеро расположено в пешей доступности от популярного курорта Рыбаковка.

Кроме всего, на озере можно увидеть еще и невероятно красивых белых и розовых пеликанов. Рядом с озером расположен красивый сосновый лес, а неподалеку – неповторимый остров Березань.

Фото – ukraine-is.com, Ukraїner, zruchno.travel