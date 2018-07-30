Путешествия по Украине: самые интересные места Черкасской области, которые захватывают дух

Ко Дню Независимости Украины 24 канал подготовил спецпроект о живописных уголках каждого региона нашей страны. Вашему вниманию – ТОП-8 мест Черкащины, которые стоит посетить каждому.

Неприметная, на первый взгляд, Черкасчина на самом деле может удивить ярого путешественника – здесь и невероятной красоты природа; и недоступные и уникальные памятники архитектуры; и богатая история, которая тянется еще со времен Триполья.



Черкасская область: что стоит посетить

Черкасскую область смело можно называть сердцем Украины, ведь именно здесь расположен географический центр нашей страны. Приходится он на северную окраину небольшого села Марьяновка. Сейчас инфраструктура в селе малоразвитая, впрочем вскоре его планируют превратить в туристический комплекс. Здесь хотят проводить большие этнофестивали и ярмарки.

Село Марьяновка в Черкасской области: географический центр Украины

Черкассы

Не менее впечатляет и история главного города области – в Черкассах когда-то был немалый порт, который принимал пароходы со всей Европы. Портом служил нынешний микрорайон Таможня, который в конце 19 – начале 20 века был настоящим городом. Сейчас судоходство не так распространено, впрочем наведаться в город стоит, чтобы сполна насладиться красотой Днепра.

Живописная дорога в Черкассы

Буддистский храм "Белый лотос"

Еще одной изюминкой уютных Черкасс является буддистский храм "Белый лотос". Он единственный такой в Украине. Храм построили за прообразом одного из самых известных буддистских храмов, который расположен в Лаосе.

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Центр буддистов Украины открыт для посещений. Для гостей проводят чайные церемонии, обучают самозащите и медитации.

Лучше всего посещать "Белый лотос" в воскресенье. В этот день можно попасть на экскурсию и увидеть храм изнутри.

Центр буддизма в Украине

"Белый лотос" является одним из крупнейших буддистских храмов Европы

Буцкий каньон

"Маленькая Швейцария" – именно так еще часто называют Буцкий каньон. Этому уникальному гранитному каньону уже более двух миллиардов лет. Он образовался тогда, когда только формировались почвы нашей планеты.

Буцкий каньон –гранитове чудо Украины

На территории каньона можно попасть и на водопад Выр, который стремительно стекает с величественных гранитных глыб.

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Дорога к Буцкий каньон из Киева займет около трех часов. Для начала стоит добраться до Жашкова, а оттуда – еще 35 километров до пгт. Буки.

Буцкий каньон поражает своей суровостью

Лесковский дворец

Недоступный для посещения, впрочем достойный, чтобы быть увиденным. Лесковский дворец расположен неподалеку от города Монастырище. Возведенный в 19 веке, дворец прекрасно сохранился до наших дней.

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Впрочем, к сожалению, пока он принадлежит Министерству обороны и недоступен для посещения.

Лесковский дворец с высоты птичьего полета

Дворец скрылся между густого леса

Национальный дендропарк "Софиевка"

Дендропарк "Софиевка" – одна из достопримечательностей ландшафтного искусства в Европе. Парк в конце 18 века для своей любимой приказал соорудить граф Станислав Потоцкий.

Рядом с помпезными статуями и миловидными водоемами в "Софиевке" растут десятки редких деревьев, привезенных из Азии и Италии. Отсюда немало уникальных видов были распространены Украиной.

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"Софиевка" открыта для посетителей с мая по ноябрь и работает с 9 до 18 часов. Парк расположен в Умани, куда легко добраться рейсовым автобусом или автомобилем.

"Софиевка" прекрасная осенью

Мотронинский монастырь

В селе Мельники можно встретить легендарный Мотронинский монастырь. Впервые его построили еще в 1036 году на территории скифского древнерусского городища. С тех пор монастырь неоднократно разрушали и восстанавливали.

Согласно легендам, монастырь имеет разветвленную систему подземных ходов. Также здесь собирал материалы для знаменитых "Гайдамаков" Тарас Шевченко.

Особенно популярен монастырь в день Святой Троицы – сюда съезжаются сотни паломников.

Мотронинский монастырь открыт для посетителей

Заслуживает внимания и Холодный Яр, в котором расположен монастырь. Место усеяно памятниками и древними находками разных эпох – здесь есть и скифские курганы, и остатки трипольских поселений, и могилы украинских казаков.

Чигирин и Суботов

Чигрин и Сабитов – легендарные места казацкой славы Украины. Чигирин был гетманской столицей Богдана Хмельницкого, а Сабитов – семейным хутором атамана. Здесь сохранилась Ильинская церковь, в которой размещена усыпальница гетмана. Ее можно узнать, если вспомнить как выглядит пятигривневая купюра.

Церковь в селе Суботов

В Чигирине стоит осмотреть комплекс зданий резиденции Богдана Хмельницкого, церковь Святых апостолов Петра и Павла, реконструкцию башни бастиона Дорошенко.

В Чигирин добраться можно автобусом из Черкасс. Также удобным окажется и путешествие на авто.

Места казацкой славы

Заповедник "Трахтемиров"

Трахтемировский полуостров еще недавно был "оккупирован" власть имущим, однако в 2014-м его территория стала доступной для всех. Сейчас посмотреть на охотничий дом олигарха может каждый – он стоит неухоженным.

Охотничий домик на Трахтемирове

Прежде Трахтемиров славился живописной природой и древней историей. Сейчас здесь можно встретить многочисленные могилы казаков.

Интересно и здание недостроенной Каневской ГАЭС, на территорию которой можно свободно попасть. Почти 30 лет забвения предоставили сооружению грозного постапокалиптического вида.

Дороги на полуострове есть, впрочем они далеко не в лучшем состоянии. Однако, чтобы увидеть все полуострове, стоит ехать на собственной машине или велосипеде. Из Киева можно доехать автобусом до Большого Букрина. От остановки автобуса до охотничьего домика пешком идти придется около 5 километров.

Виды заповедника "Трахтемиров"

А вы уже побывали в этих местах? Путешествуйте Украиной и ежедневно узнавайте о ней что-то новое!

Фото: Ukraиner, КолоКрай, Pizzatravel