Путешествия по Украине: удивительная Донецкая область, которую мало кто видел

Ко Дню Независимости Украины 24 канал подготовил спецпроект о живописных уголках каждого региона нашей родины. Вашему вниманию – удивительные места Донецкой области, которые перехватывают дыхание.

Хоть часть Донецкой сейчас оккупировали пророссийские боевики, однако когда украинские военные вернут территорию, туда непременно стоит поехать. Ведь область имеет чем удивить, кроме терриконов, шахт и огромных промышленных зон с заводами.

Больше регионов в спецпроекте: Живописная Украина: самые красивые уголки страны, которые стоит увидеть

С юга край омывается Азовским морем, которое особой популярностью пользуется среди семей с маленькими детьми, ведь море мелкое и очень теплое – чего только стоит Белосарайская коса.



Также удивит естественное чудо – живописный Кальмиусский каньон. Не менее пейзажными являются Меловые горы, Каменные могилы, Соледарское озеро и древняя Святогорская лавра.

Путешествие по Донецкой области

Донецк

До оккупации российскими наемниками в 2014 году Донецкая агломерация с окружающими городами-спутниками насчитывала более 1,7 млн жителей. До оккупации города как футбольные фанаты, так и обычные гости города охотно посещали стадион "Донбасс Арена", построенный по последнему на то время слову техники в соответствии со стандартами категории "пять звезд". Его величие сравнивали с лондонским стадионом "Уэмбли", однако сейчас арена простаивает и боевики за ней не слишком и ухаживают.



В Парке кованых фигур вы увидите 162 удивительные формы из металла, в частности, любимых персонажей из сказок и знаки зодиака. А еще прогулка по парку позволит побывать в разных странах мира – здесь найдете фигурки Эйфелевой башни, Биг Бена и прочее.

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На главной улице Донецка – улица Артема – стоит копия знаменитого Бохумского колокола, изготовленного мастером Якобом Майером. А на бульваре Пушкина, который был одним из самых красивых мест Донецка, стоит символ города – Пальма Мерцалова.

"Донбасс Арена", построена по последнему слову техники, до оккупации города

Кальмиусский каньон

Природный каньон в долине реки Кальмиус образовался из-за выхода гранитов. Правий берег Кальмиуса круче и обрывистей, испещренный ущельями.



На склонах каньона под влиянием стихии из песчаника образовались причудливые фигуры.



Особенно в пейзажную местность едут, чтобы уединиться от цивилизации и побыть наедине с невероятной природой.

Кальмиусский каньон – одно из самых уютных мест Донецкой области

Каменные могилы

Каменные могилы – одна из самых загадочных туристических локаций страны. Большие скалы удивительных форм до сих пор скрывают много тайн древних исторических эпох.



Ведь здесь везде разбросаны древние захоронения, из-за которых заповедник еще называют "городом мертвых". На территории можно найти скифские курганы и жертвенники, фигуры каменных баб и многое другое. Плита розового гранита на вершине горы Острой украшена загадочными письменами.

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Место из сотен каменных скульптур напоминает отдельную страну со своей архитектурой и историей. Здесь вы найдете живописные виды из оврагов, ущелий, гротов и долин.



Каменные могилы разделили на две гряды – восточную (больше, крутые склоны и глубокие ущелья) и западную (очертания каменных скульптур спокойнее). Самая высокая точка заповедника постигает 318 метров.

Каменные могилы скрывают немало загадок

Причудливые скульптуры из затвердевшей лавы древнего вулкана, которым, вероятно, более 2 миллиардов лет, образовались под воздействием ветра. Кроме того, здесь удивительно богатая флора – большинство растений и цветов уникальны и занесены в Красную книгу. А еще здесь есть глубокое озеро площадью в 20 гектаров.

Святогорская лавра

Свято-Успенская Святогорская лавра расположена на территории Национального природного парка "Святые горы". Парк славится не только флорой и фауной, но и оздоровительным туризмом.



Особенно привлекает старый мужской монастырь, построенный на меловой скале на берегу Северского Донца полтысячи лет назад – в 1525 году. В лавре хранятся мощи преподобного Иоанна. Говорят, что еще до первых письменных упоминаний здесь были христианские поселения, а в Ипатьевской летописи упоминается о путешествии в эти края князя Владимира Мономаха.



Чтобы добраться до верхушки скалы, надо пройти более километра по пещерам, вырубленным в мелу. Лавра имеет такую ​​же значимость, как и Киево-Печерская и Почаевская.

Святогорская Лавра поражает своим величием и панорамами из монастыря

Меловые горы

Меловые горы тянутся белой полосой вдоль правого берега реки Северский Донец. Одним из красивейших в этом месте является ландшафтный парк "Краматорский", где можно увидеть самую известную меловую скалу Меч, высота которой достигает 10-этажного дома.



Скала испещрена трещинами и впадинами, в которых гнездятся редкие птицы, а также животные, в частности, горностаи.

Особенно поражает среди гор скала Меч

Терриконы

Индустриальный стиль Донецкой области является такой же историей Украины, как дворцы, замки и церкви. Область к началу Украино-российской войны производила пятую часть общегосударственного объема промышленной продукции и занимала ведущие места по производству ряда основных видов промышленной продукции в Украине.



Началами промышленного Донбасса считают Соляные промыслы Донецкой области в XVII-XVIII веках. На территории области около 300 месторождений полезных ископаемых и более 2000 промышленных предприятий.



С вершин терриконов можно наблюдать за закатом солнца над "марсианскими" пейзажами промышленной Донецкой области.

Донецкая область – край контрастов между теми же индустриальными и природными ландшафтами

Белосарайская коса на Азовском море

Между Мариуполем и Бердянском расположена живописная Белосарайская коса, которая на 14 километров "убегает" в Азовское море.



На въезде на косу есть лиман с очень соленой морской минерализованной водой и заболоченной степью – рай для диких уток, ястребов и других птиц.



На озере Лебедином живут одноименные птицы, по тропам гуляют красочные фазаны. Весной и осенью здесь останавливаются стаи мигрирующих птиц.



Белосарайская коса – едва ли не лучшее место отдохнуть и почувствовать единение с природой.

Белосарайская коса на 14 километров убегает в Азовское море

Соледарское озеро

Маленькое озеро, глубиной в 100 метров, у города Соледар образовалось благодаря минерализованным водам шахт. Когда-то здесь проводили добычу соли. Его свойства сравнивают с водами Мертвого моря.



Дайверы, которые нашли озеро, рассказали, что чем глубже погружаешься на дно озера, тем больше поднимается температура его воды. В частности, на глубине 4-6 метров температура поднимается до 30-40 градусов. И чем глубже, тем другая консистенция воды, которую описывают как "жидкое стекло".



Странная температурная аномалия до сих пор не получила ответа и вызывает множество вопросов о природе этого явления.

Соледарское озеро имеет температурную аномалию и необычную консистенцию воды