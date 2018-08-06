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Путешествия по Украине: удивительные места Харьковщины, завораживающие красотой

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Что посмотреть на Харьковщине
Что посмотреть на Харьковщине / 24 канал

Ко Дню Независимости Украины 24 канал подготовил спецпроект о самых живописных уголках каждого региона нашей страны. К вашему вниманию – ТОП-7 удивительных мест Харьковщины, которые стоит посетить каждому.

Харьковщина – старейшая и крупнейшая область Восточной Украины, которая манит туристов своей современностью и одновременно невероятной красотой природы. Каждый путешественник найдет здесь для себя нечто особенное и неповторимое, ведь регион богат на интересные архитектурные памятники, знаменитые исторические места, сказочные парки и уникальные озера.

Больше регионов в спецпроекте: Живописная Украина: самые красивые уголки страны, которые стоит увидеть

Харьковская область является географическим центром Слобожанщины. Она соединила в себе города-великаны и уютные деревни. Именно Харьковщина является домом многих гениальных людей, среди которых философ Григорий Сковорода, писатель Григорий Квитка-Основьяненко, ученый Илья Мечников, дизайнер Андре Тан, спортсменка Яна Клочкова и много других личностей, которые прославили Украину на весь мир.

Всю живописность и особенность региона невозможно передать всего несколькими словами. Поэтому, если вы еще не путешествовали Слобожанщиной, предлагаем ТОП-7 мест Харьковской области, которые нужно открыть для себя в этом волшебном уголке Украины.

Харківська область: які місця варто відвідати

Харьковская область: какие места стоит посетить

Харьков

Славный и величественный Харьков – один из крупнейших городов Украины, раскинувшийся на северо-востоке страны. Он удивительно сочетает в себе вековую архитектуру и современные новостройки. Харьков называют первой столицей, потому что он ею был в советские времена, а еще – столицей студентов и науки, городом старинных храмов, множества зеленых парков, необычных памятников, театров, музеев, торговых центров и высоченных небоскребов.

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Визитной карточкой Харькова является центральная Площадь Свободы, поражающий своими гигантскими размерами. Она одна из крупнейших не только в Европе, но и во всем мире. Ее длина – около 750 метров, а площадь – почти 12 гектаров. Именно здесь расположены все важнейшие административные учреждения города, а еще проводят все массовые гуляния, парады, концерты и праздники.

Площа Свободи Харків

Площадь Свободы в Харькове с высоты

У харьковчан есть поговорка: кто не видел Госпром, тот не был в Харькове. Действительно, дом государственной промышленности, широко раскинул все свои девять подъездов с воздушными переходами на площади Свободы в самом центре города, нельзя не заметить. Это памятник архитектуры, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, символ конструктивизма. Госпром – первый в Украине 13-этажный небоскреб: его высота 63 метра, а с учетом шпиля-телебашни – 108 метров.

Держпром у Харкові

Здание Госпрома в Харькове

Будучи в Харькове, обязательно надо посетить Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, который горожане прозвали "местным Диснейлендом". В нем можно прекрасно отдохнуть и найти множество развлечений, аттракционов как для детей, так и для взрослых.

Парк культури і відпочинку Харків

Статуи в парке Горького

Вход в парк бесплатный, а на его территории действуют сказочные рестораны, кафе, тематические зоны, более 40 аттракционов, фонтанов, спортивных зон. Территория парка с аттракционами поделена на 5 зон разной тематики: детская, средневековая, экстремальная, французская и ретрозона.

Отдельного внимания заслуживает Колесо обозрения высотой 55 метров, что является рекордным для Украины.

Колосо огляду Харків

Колесо обозрения в парке Горького

На территории парка функционирует подвесная канатная дорога протяженностью 1387 метров. Она соединяет центральную улицу Сумскую с микрорайоном Павлово Поле. Стоимость поездки – 30 гривен, а продолжительность – примерно 20 минут, во время которой пассажир поднимается на высоту от 8 до 26 метров. Из кабинок открывается невероятный вид на центр Харькова, Парк развлечений, Саржин Яр, лесопарк.

Канатная дорога работает с вторника по пятницу с 10 до 21:45, а в субботу и воскресенье – с 11 до 21:45.

Канатна дорога Харків

Канатная дорога в Харькове

Также в Харькове функционирует наиболее пикантный музей Украины – музей секса. Это единственный такой научно-просветительский центр не только в Украине, но и в Восточной Европе. Музей был создан сотрудниками кафедры сексологии и медицинской психологии Харьковской медакадемии последипломного образования.

Музей сексу Харків

Музей секса

Посетить музей секса могут лица, которые достигли 18 лет. В нем организованы несколько видов экскурсий различной тематики. В 12 выставочных залах представлено множество экспонатов, которые расскажут об особенностях сексуальных культур мира: Европы, Африки, Японии, Америки, Индии, Китая.

Кроме того, на просветительские экскурсии в музей могут прийти подростки, для которых открыт специальный зал, что служит целям полового воспитания.

Кицевская пустыня

В Харьковской области неподалеку от села Кицевка Печенежского района расположилась уникальная для Украины природная зона – песчаная холмистая местность, которая получила название Кицевская или Харьковская пустыня.

Она раскинулась среди сосновых лесов и реки Сиверский Донец. В прошлом здесь был танковый полигон, где проводились военные учения.

Кицівська пустеля

Кицевская пустыня

Эта пустыня стала домом для редких видов насекомых, которые не встречаются больше нигде на территории Украины. Холмы песков кое-где поросли мхом, лишайниками, кустарниками и травой.

Протяженность песчаной территории, напоминающие дюны, – почти 2 километра.

Меловые горы

Один из красивейших памятников Харьковщины – меловые склоны, которые образовались за время палеогенового моря.

Крейдяні гори Харківська область

Меловые горы

Они являются жемчужиной Национального природного парка "Двуречанский", что раскинулся за 135 километров от Харькова на северо-востоке области. Меловые горы простираются на несколько десятков километров вдоль реки Оскол.

Самая интересная и живописная часть гор расположена между селами Каменка и Новомлинск Двуречанского района.

Дворец Кенига

Чтобы попасть в сказочный дворец, не обязательно ехать в Диснейленд. Стоит только поехать в поселок городского типа Шаровка Богодуховского района Харьковской области. Именно там, на берегу реки Мерчик, возвышается один из самых красивых дворцово-парковых комплексов Слобожанщины, памятник культуры национального значения – Дворец Кенига.

Палац Кеніга

Дворец Кенига

Местные жители его еще называют Шаровский замок, "Сахарный замок", "Шаровская жемчужина".

Усадьба Кенига действительно поражает архитектурным размахом и живописностью. Ее начал строить еще помещик Павел Ольховский в 1836 году. Затем имение перешло братьям Гебенштрейнам, которые высадили в парке экзотические растения, построили школу и храм. В конце XIX века усадьбу приобрел сахарный магнат Леопольд Кениг.

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Он перестроил дворец в неоготическом и ренессансном стилях, а парадный вход украсил изящными восьмигранными башнями со шпилями.

Шаровский парк реконструировал известный садовник и ландшафтный архитектор Георг Куфальдт, застроив его террасами, фонтанами, лестницами, мостиками, бассейном. Главным элементом парка стала широкая липовая аллея.

Парк Палац Кеніга Харків

Парк вокруг дворца Кенига

С 1925 до 2008 года в усадьбе размещался туберкулезный санаторий, посещение было запрещено. В последние годы проведены отдельные реставрационные и консервационные работы.

Парк открыт ежедневно с 8:00 до заката солнца. Вход на территорию парка и в дворец платный: для взрослых – 25 гривен, а для детей до 14 лет – 15 гривен.

Гора Кременец

Одно из самых удивительных мест Харьковской области – гора Кременец, которая привлекает тысячи туристов со всей Украины и не только. Она является наивысшей точкой области и расположен на высоте 218 метров над уровнем моря в городе Изюм на правом берегу Сиверского Донца.

Гора Крем'янець Харківська область

Каменные статуи на горе Кременец

Гора является геологическим памятником природы, а с ее вершины можно любоваться великолепной панорамой Изюма, рекой и хвойными лесами Слобожанщины.

На склоне установлены собранные в окрестностях каменные статуи – половецкие бабы. Согласно древней легенде, племена, которые жили в степи, поклонялись богу-солнцу, но прогневали его и были превращены в камень.

Соленое озеро

В селе Антоновка Кегичевского района Харьковской области есть уникальное соленое озеро, о котором мало кто знает в Украине.

История его происхождения связана с поисками новых месторождений природного газа и нефти. В селе поставили вышку и пробурили скважину, на пути которой находилась соляная линза. В результате образовался фонтан газа из-за аномально высокого давления – 300 атмосфер. Специалистам удалось "заглушить" газовый фонтан и предотвратить загрязнение атмосферы.

Соленое озеро на Харьковщине

Однако через некоторое время газ снова пробился наружу, что в итоге привело к затоплению буровой вышки и образования 60-метрового кратера. А из-за того, что вода проходила через залежи соли, искусственный водоем вышел также соленым.

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Глубина озера – почти 10 метров. По словам местных жителей, вода из-за соли очень хорошо заживляет раны, а вблизи чувствуется настоящий морской воздух.

"Фельдман-Экопарк"

Под Харьковом в селе Лесное есть отличное место для очень интересного и активного семейного отдыха – "Фельдман-Экопарк".

Это региональный ландшафтный парк, один из объектов природно-заповедного фонда Украины, масштабный благотворительный проект МБФ "Фонд Александра Фельдмана".


Территория "Фельдман-Экопарка"

В экопарке есть зоопарк, который насчитывает около 2000 животных, среди которых тигры, волки, обезьяны, кенгуру, носухи, еноты, змеи и тому подобное. В зоне Контактного зоопарка у посетителей есть возможность покормить и погладить зверушек.

На его территории размещены различные площадки, аттракционы, проводятся спортивно-развлекательные праздники, познавательные экскурсии.

Игры с животными в "Фельдман-Экопарка"

Также на территории мультикомплекса функционирует Центр психосоциальной реабилитации, где используют передовые методики экотерапии: анималотерапии, арт-терапии, ландшафт-терапии.

"Фельдман-Экопарк" работает круглогодично, все услуги бесплатные.

Фото: Livejournal, Mapio.net, Mykharkov.info.

Автор: Наталья Боднар
Теги: LifeStyle Публикации отдых Путешествия Статьи История Новости Харькова Украине – 27
Источник: 24 канал
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