Путешествия по Украине: удивительные места Харьковщины, завораживающие красотой

Ко Дню Независимости Украины 24 канал подготовил спецпроект о самых живописных уголках каждого региона нашей страны. К вашему вниманию – ТОП-7 удивительных мест Харьковщины, которые стоит посетить каждому.

Харьковщина – старейшая и крупнейшая область Восточной Украины, которая манит туристов своей современностью и одновременно невероятной красотой природы. Каждый путешественник найдет здесь для себя нечто особенное и неповторимое, ведь регион богат на интересные архитектурные памятники, знаменитые исторические места, сказочные парки и уникальные озера.

Больше регионов в спецпроекте: Живописная Украина: самые красивые уголки страны, которые стоит увидеть

Харьковская область является географическим центром Слобожанщины. Она соединила в себе города-великаны и уютные деревни. Именно Харьковщина является домом многих гениальных людей, среди которых философ Григорий Сковорода, писатель Григорий Квитка-Основьяненко, ученый Илья Мечников, дизайнер Андре Тан, спортсменка Яна Клочкова и много других личностей, которые прославили Украину на весь мир.

Всю живописность и особенность региона невозможно передать всего несколькими словами. Поэтому, если вы еще не путешествовали Слобожанщиной, предлагаем ТОП-7 мест Харьковской области, которые нужно открыть для себя в этом волшебном уголке Украины.

Харьковская область: какие места стоит посетить

Харьков

Славный и величественный Харьков – один из крупнейших городов Украины, раскинувшийся на северо-востоке страны. Он удивительно сочетает в себе вековую архитектуру и современные новостройки. Харьков называют первой столицей, потому что он ею был в советские времена, а еще – столицей студентов и науки, городом старинных храмов, множества зеленых парков, необычных памятников, театров, музеев, торговых центров и высоченных небоскребов.

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Визитной карточкой Харькова является центральная Площадь Свободы, поражающий своими гигантскими размерами. Она одна из крупнейших не только в Европе, но и во всем мире. Ее длина – около 750 метров, а площадь – почти 12 гектаров. Именно здесь расположены все важнейшие административные учреждения города, а еще проводят все массовые гуляния, парады, концерты и праздники.

Площадь Свободы в Харькове с высоты

У харьковчан есть поговорка: кто не видел Госпром, тот не был в Харькове. Действительно, дом государственной промышленности, широко раскинул все свои девять подъездов с воздушными переходами на площади Свободы в самом центре города, нельзя не заметить. Это памятник архитектуры, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, символ конструктивизма. Госпром – первый в Украине 13-этажный небоскреб: его высота 63 метра, а с учетом шпиля-телебашни – 108 метров.

Здание Госпрома в Харькове

Будучи в Харькове, обязательно надо посетить Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, который горожане прозвали "местным Диснейлендом". В нем можно прекрасно отдохнуть и найти множество развлечений, аттракционов как для детей, так и для взрослых.

Статуи в парке Горького

Вход в парк бесплатный, а на его территории действуют сказочные рестораны, кафе, тематические зоны, более 40 аттракционов, фонтанов, спортивных зон. Территория парка с аттракционами поделена на 5 зон разной тематики: детская, средневековая, экстремальная, французская и ретрозона.

Отдельного внимания заслуживает Колесо обозрения высотой 55 метров, что является рекордным для Украины.

Колесо обозрения в парке Горького

На территории парка функционирует подвесная канатная дорога протяженностью 1387 метров. Она соединяет центральную улицу Сумскую с микрорайоном Павлово Поле. Стоимость поездки – 30 гривен, а продолжительность – примерно 20 минут, во время которой пассажир поднимается на высоту от 8 до 26 метров. Из кабинок открывается невероятный вид на центр Харькова, Парк развлечений, Саржин Яр, лесопарк.

Канатная дорога работает с вторника по пятницу с 10 до 21:45, а в субботу и воскресенье – с 11 до 21:45.

Канатная дорога в Харькове

Также в Харькове функционирует наиболее пикантный музей Украины – музей секса. Это единственный такой научно-просветительский центр не только в Украине, но и в Восточной Европе. Музей был создан сотрудниками кафедры сексологии и медицинской психологии Харьковской медакадемии последипломного образования.

Музей секса

Посетить музей секса могут лица, которые достигли 18 лет. В нем организованы несколько видов экскурсий различной тематики. В 12 выставочных залах представлено множество экспонатов, которые расскажут об особенностях сексуальных культур мира: Европы, Африки, Японии, Америки, Индии, Китая.

Кроме того, на просветительские экскурсии в музей могут прийти подростки, для которых открыт специальный зал, что служит целям полового воспитания.

Кицевская пустыня

В Харьковской области неподалеку от села Кицевка Печенежского района расположилась уникальная для Украины природная зона – песчаная холмистая местность, которая получила название Кицевская или Харьковская пустыня.

Она раскинулась среди сосновых лесов и реки Сиверский Донец. В прошлом здесь был танковый полигон, где проводились военные учения.

Кицевская пустыня

Эта пустыня стала домом для редких видов насекомых, которые не встречаются больше нигде на территории Украины. Холмы песков кое-где поросли мхом, лишайниками, кустарниками и травой.

Протяженность песчаной территории, напоминающие дюны, – почти 2 километра.

Меловые горы

Один из красивейших памятников Харьковщины – меловые склоны, которые образовались за время палеогенового моря.

Меловые горы

Они являются жемчужиной Национального природного парка "Двуречанский", что раскинулся за 135 километров от Харькова на северо-востоке области. Меловые горы простираются на несколько десятков километров вдоль реки Оскол.

Самая интересная и живописная часть гор расположена между селами Каменка и Новомлинск Двуречанского района.

Дворец Кенига

Чтобы попасть в сказочный дворец, не обязательно ехать в Диснейленд. Стоит только поехать в поселок городского типа Шаровка Богодуховского района Харьковской области. Именно там, на берегу реки Мерчик, возвышается один из самых красивых дворцово-парковых комплексов Слобожанщины, памятник культуры национального значения – Дворец Кенига.

Дворец Кенига

Местные жители его еще называют Шаровский замок, "Сахарный замок", "Шаровская жемчужина".

Усадьба Кенига действительно поражает архитектурным размахом и живописностью. Ее начал строить еще помещик Павел Ольховский в 1836 году. Затем имение перешло братьям Гебенштрейнам, которые высадили в парке экзотические растения, построили школу и храм. В конце XIX века усадьбу приобрел сахарный магнат Леопольд Кениг.

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Он перестроил дворец в неоготическом и ренессансном стилях, а парадный вход украсил изящными восьмигранными башнями со шпилями.

Шаровский парк реконструировал известный садовник и ландшафтный архитектор Георг Куфальдт, застроив его террасами, фонтанами, лестницами, мостиками, бассейном. Главным элементом парка стала широкая липовая аллея.

Парк вокруг дворца Кенига

С 1925 до 2008 года в усадьбе размещался туберкулезный санаторий, посещение было запрещено. В последние годы проведены отдельные реставрационные и консервационные работы.

Парк открыт ежедневно с 8:00 до заката солнца. Вход на территорию парка и в дворец платный: для взрослых – 25 гривен, а для детей до 14 лет – 15 гривен.

Гора Кременец

Одно из самых удивительных мест Харьковской области – гора Кременец, которая привлекает тысячи туристов со всей Украины и не только. Она является наивысшей точкой области и расположен на высоте 218 метров над уровнем моря в городе Изюм на правом берегу Сиверского Донца.

Каменные статуи на горе Кременец

Гора является геологическим памятником природы, а с ее вершины можно любоваться великолепной панорамой Изюма, рекой и хвойными лесами Слобожанщины.

На склоне установлены собранные в окрестностях каменные статуи – половецкие бабы. Согласно древней легенде, племена, которые жили в степи, поклонялись богу-солнцу, но прогневали его и были превращены в камень.

Соленое озеро

В селе Антоновка Кегичевского района Харьковской области есть уникальное соленое озеро, о котором мало кто знает в Украине.

История его происхождения связана с поисками новых месторождений природного газа и нефти. В селе поставили вышку и пробурили скважину, на пути которой находилась соляная линза. В результате образовался фонтан газа из-за аномально высокого давления – 300 атмосфер. Специалистам удалось "заглушить" газовый фонтан и предотвратить загрязнение атмосферы.

Соленое озеро на Харьковщине

Однако через некоторое время газ снова пробился наружу, что в итоге привело к затоплению буровой вышки и образования 60-метрового кратера. А из-за того, что вода проходила через залежи соли, искусственный водоем вышел также соленым.

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Глубина озера – почти 10 метров. По словам местных жителей, вода из-за соли очень хорошо заживляет раны, а вблизи чувствуется настоящий морской воздух.

"Фельдман-Экопарк"

Под Харьковом в селе Лесное есть отличное место для очень интересного и активного семейного отдыха – "Фельдман-Экопарк".

Это региональный ландшафтный парк, один из объектов природно-заповедного фонда Украины, масштабный благотворительный проект МБФ "Фонд Александра Фельдмана".



Территория "Фельдман-Экопарка"

В экопарке есть зоопарк, который насчитывает около 2000 животных, среди которых тигры, волки, обезьяны, кенгуру, носухи, еноты, змеи и тому подобное. В зоне Контактного зоопарка у посетителей есть возможность покормить и погладить зверушек.

На его территории размещены различные площадки, аттракционы, проводятся спортивно-развлекательные праздники, познавательные экскурсии.

Игры с животными в "Фельдман-Экопарка"

Также на территории мультикомплекса функционирует Центр психосоциальной реабилитации, где используют передовые методики экотерапии: анималотерапии, арт-терапии, ландшафт-терапии.

"Фельдман-Экопарк" работает круглогодично, все услуги бесплатные.

Фото: Livejournal, Mapio.net, Mykharkov.info.