Путешествия по Украине: удивительные места Ровненской области, которые очаровывают красотой

Ко Дню Независимости Украины 24 канал подготовил спецпроект о живописных уголках каждого региона нашей страны. Вашему вниманию – семь достопримечательностей Ровненской области, которые стоит посетить.

Ровненская область – удивительный украинский край, который славится красотой природы и духом истории. Ежегодно тысячи туристов приезжают в область, чтобы увидеть природные феномены, старинные замки, потрясающие пейзажи и почувствовать отголоски прошлых эпох.

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Если вы еще не планировали путешествие по Ровненской области – самое время сделать это! Ведь этот край по праву можно назвать особенным, потому что самые требовательные путешественники найдут здесь места, которые останутся в их памяти.



Ровненская область поражает романтическим Тоннелем любви, величественным и загадочным Таракановским фортом, уникальными Базальтовыми столбами, удивительным Белым озером, живописным Острогом. Но это еще далеко не все, чем может удивить Ровненская область. Именно на ее территории в XVI веке завершили работу над созданием Пересопницкого Евангелия. Книга имеет чрезвычайную ценность и является одним из символов украинской нации.



Ровненская область: какие места стоит посетить

Ровно

Величественный город Ровно покоряет своим уютом с первых минут пребывания. Во время Второй мировой войны многие дома здесь были полностью уничтожены, в послевоенный период здания восстановили. Безусловно, это повлияло на архитектуру города, которая стала несколько однотипной.



Ровно с высоты птичьего полета



Но есть в Ровно место, которое не оставляет равнодушным ни одного туриста – это центральный парк. За последние десятилетия он несколько раз менял название, однако местные жители традиционно о нем говорят "Лебединка". Все потому, что на озере поселились черные и белые лебеди, которые стали своеобразными "звездами" Ровно. Видимо, еще не нашлось человека, который бы удержался от селфи с удивительными птицами.



Кроме этого, всем путешественникам стоит отправиться на окраину Ровно. Там каждое лето цветет маковое поле, которое поражает своими красками. Миллионы цветов поражают красотой и создают впечатление "красного моря".



Маковое поле в Ровно



Также в Ровно есть своеобразная изюминка – это старые троллейбусы, которые как-будто переносят в другую эпоху. Местные жители шутят, что такого раритетного транспорта, как у них больше в Украине не найти. Однако в этом и есть какой-то шарм – туристы могут совершить своеобразное путешествие во времени.

Тоннель любви

У поселка Клевань находится самое романтическое место Украины – Тоннель любви. И хотя здесь никогда не жили принцы или короли, не устраивали роскошных баллов, но все же царит невероятная атмосфера любви. Творят ее те романтики, которые приезжают сюда, чтобы увидеть настоящее нерукотворное чудо.

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Как ни странно, появился Тоннель любви совершенно случайно. Когда-то на этом месте была обычная железная дорога, которая вела к военной базе. Чтобы замаскировать поезд, вдоль высадили деревья. Впоследствии саженцы разрослись, а от ежедневного движения транспорта ветви образовали ровную арку, которая поражает своей красотой.



Тоннель любви осенью



Сюда можно приезжать в любое время года, ведь зимой от заснеженного Тоннеля любви невозможно оторвать взгляд, весной и летом он покрыт густым слоем зеленых листьев, а осенью – изобилует различными цветами, создавая невероятную картину. Однако в теплый период года следует взять с собой средства от комаров, ведь из-за повышенной влажности их немало.



Тоннель любви, хоть существует недолго, однако уже успел обрасти не только ветками, но и традициями. Говорят, что когда пара увидит поезд, который здесь до сих пор курсирует, ей следует загадать желание. Местные жители уверяют, что задуманное обязательно осуществится. Правда это или нет – сложно сказать, но все же тысячи людей ежегодно приезжают в Ровненскую область, чтобы воссоздать этот ритуал.



В Клевань можно посмотреть на руины замка князей Чарторыйских. Его построили еще в XV веке. Одна из главных его архитектурных особенностей – виадучний мост. Таких в Украине остались единицы. Хорошо сохранился и один из бастионов крепости. А вот само имение пришло в упадок.



Замок в Клеване



Виадук в Ровненской области

Острожский замок

Одним из самых роскошных городов Ровненской области является Острог. Это старинный населенный пункт, который еще называют "Волынскими Афинами". Славится город не только незаурядной историей, но и архитектурой. Здесь расположена первая в Восточной Европе академия, которую основали еще в 1576 году во времена правления князя Константина-Василия Острожского.

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В острожской научной ячейке сформировалось мощное тогда издательство – типография Ивана Федорова. Поэтому именно в Ровненской области впервые был напечатан учебник и полное издание Библии.



Здание Острожской академии, к сожалению, не сохранилось, как и книжная типография. На их месте сейчас образовался парк. Однако учебный корпус академии оборудовали в стенах монастыря капуцинов, что тоже выглядит впечатляюще.



Острожская академия



Даже опытным туристам стоит посетить Острожский замок. Здание построили на месте деревянного укрепления, разрушенного монголо-татарами в 1241 году. Сначала это была башня-донжон, которую теперь называют каменной башней. На месте действует краеведческий музей, в котором представили редкие экспонаты.



Кроме этого, в Остроге есть Круглая, Луцкая и Татарская башни, Богоявленская церковь и Свято-Троицкий Межирицкий монастырь-крепость.

Таракановский форт

Неподалеку от города Дубно расположено село Тараканов, где сохранился уникальный форт XIX века. Когда-то это было оборонительное сооружение, которое защищало границы Российской империи. Во времена Первой мировой войны здесь велись ожесточенные бои, а уже после военных действий потребность в оборонительном сооружении исчезла.



Таракановский форт



Сейчас природа уверенно захватывает Таракановский форт: деревья и кусты покрыли бывшие оборонные стены. Поэтому поспешите с путешествием туда.

Базальтовые столбы

Еще одно удивительное место в Ровненской области – базальтовые столбы. Они расположены в урочище Иванова Долина, что вблизи села Базальтовое Костопольского района.



Базальтовые столбы



Мало кто знает, что когда-то в Ровненской области действовал вулкан. На его месте из застывшей лавы и образовались базальтовые столбы, высота которых достигает 30 метров. Этот горный камень добывают на местных карьерах, которые до сих пор работают.



Известно, что из базальта выложили булыжником улицы Парижа, Брюсселя, Вены, Москвы, Берлина и Варшавы. Камень используют при изготовлении космических кораблей и огнеупорной одежды для пожарных.

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Неподалеку от базальтовых столбов расположен живописный карьер. В урочище Янова Долина посреди водоема образовался маленький остров в форме сердца, который романтично назвали "Островом любви".

Белое озеро



Путешествие по Ровненской области: Белое озеро



Белое озеро – это единственный в Украине водоем, который имеет повышенный уровень глицерина. Поэтому, заходя в воду, вы сразу же почувствуете, насколько она шелковистая на ощупь. Из-за такой ​​особенности Белое озеро славится лечебными свойствами, ведь такие глицериновые "ванны" заживляют проблемные участки кожи.



Первое, что бросается в глаза на Белом озере – это его чистота. Даже на глубине 2 метров можно увидеть дно водоема. Пологий восход в воде позволяет туристам ехать на Белое озеро с детьми. К тому же, за умеренные цены путешественникам предлагают снять катамараны, лодки или поиграть в пляжные игры, в частности, волейбол.



Белое озеро с высоты птичьего полета



Красота природы здесь полностью затмевает ужасный сервис и неудобства. Да, до Белого озера нужно ехать по бездорожью, а выбрав маршрутку – еще и в давке с десятками других путешественников. Жилье заранее забронировать невозможно, поэтому вопрос о ночлеге решается на месте отдыха. Но все эти неудобства забываются, когда попадаете на Белое озеро.

Соколиные горы

Есть в Ровненской области и уникальный природный комплекс, который назвали Соколиными горами. Туристы со всей страны приезжают сюда, чтобы полюбоваться красотой природы.

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Соколиные горы завораживают не только своей красотой, но и легендой создания, которую знают все местные жители. На одной из возвышенностей располагался Губковский замок, который уничтожили татары еще в 1504 году. В величественной постройке жил князь Семашко, что по рассказам очень напоминал графа Дракулу. Местные жители убеждены, что человек обладал магической силой и был очень жестоким.



Семашко приказал своей дочке не жениться с простым крестьянином. Чтобы девушка не ослушалась его, ее закрыли в одном из подземелий замка. И сила любви пары была настолько мощной, что они превращались в соколов и каждый вечер отправлялись на свидание друг с другом. Узнав об этом, князь превратил их в птиц, которые навеки поселились в урочище. От этой легенды пошло и название гор – Соколиные.



Соколиные горы



Это далеко не все, чем Ровненская область сможет очаровать туристов. Живописное Дубно, Музей янтаря, роскошные храмы, рудники камня, руины средневековых замков и мистические легенды – вот что можно найти в этой области. А еще – потрясающая природа и пространства, в которых хочется жить.



Путешествуйте по Украине, потому что наш край настолько богат красивыми и еще неизведанными местами!

Фото: tvd.rv.ua, Zaxid.net, День, Instagram.