Путешествия по Украине: удивительные места Житомирщины, которые следует увидеть воочию

Ко Дню Независимости Украины 24 канал подготовил спецпроект о живописных уголках каждого региона нашей страны. Вашему вниманию - невероятные места Житомирской области, которые по-настоящему впечатляют.

Житомирская область – это волшебный полесский край, богатый прекрасными видами: густые леса, чистоводные озера, древние архитектурные памятники, окутанные загадочностью и духом живых легенд.

Более регионов в спецпроекте: Живописная Украина: самые красивые уголки страны, которые стоит увидеть

Этот край – по-настоящему особенный и успокаивающий. Если требовательному путешественнику хочется хорошо отдохнуть и расслабиться на лоне природы, то Житомирская область может стать тем самым идеальным, тихим и спокойным местом.



Житомирская область: какие места стоит посетить



Интересно, что историки до сих пор спорят о происхождении названия областного центра. Языковеды убеждены: Житомир – это сокращенная форма от слова "животомир", которое означает мирную, спокойную жизнь.

Житомир

Житомир является одним из древнейших городов Украины: его основали в 884 году. По одной версии, название города произошло от имени русского дружинника киевских князей Аскольда и Дира – Житомира, который отказался служить Олегу и поселился на высокой скале между лесов недалеко от места, где сливаются в одну реки Тетерев и Каменка.



Соборная площадь в Житомире



По другой версии, обоснованной чешским историком-славистом Павлом Шафариком, город назван так из-за племени житичей, основным занятием которого было земледелие. Есть исторические свидетельства о том, что в древности даже в центре города сеяли рожь и ячмень.



Сам областной центр не является богатым на архитектурные памятники, однако здесь есть места, которые обязательно следует посетить путешественнику.

Скала Чацкого



Одним из символов Житомира является гранитная скала с вершинным камнем, который имеет форму человеческой головы. Возвышается эта каменная глыба над рекой Тетерев в черте города.



Голова Чацкого в Житомире



Следует отметить, что это природная достопримечательность, а не специально сделанная скульптурная композиция. Она образовалась в результате выветривания гранитных пород.

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По легенде, свое название скала получила от имени казака Чацкого, который, не имея шансов уйти от польских воинов, прыгнул с конем в реку Тетерев.



По другой версии, название скалы передает долг житомирян выдающемуся деятелю образования Тадеушу Чацкому.



Скала "Голова Чацкого" в Житомире



К слову, кто видел житомирскую скалу, при взгляде на портрет Чацкого замечает невероятную схожесть его характерного профиля с очертанием каменной "головы".



Подвесной пешеходный мост через реку Тетерев



Одним из главных украшений Житомира является Подвесной пешеходный мост через реку Тетерев в парке имени Гагарина.



Подвесной мост в Житомире – место, которое любят влюбленные пары



Уникальна эта конструкция также тем, что когда ее строили, то за основу взяли проект моста через Босфор.



Подвесной мост в Житомире входит в число самых высоких мостов в Украине. Он расположен на высоте 43 метров и удерживается металлическими вантовыми конструкциями на двух пилонах высотой в 70 метров.



Здесь можно почувствовать себя птицей и вдоволь насладиться экстримом, попробовав роуп-джампинг.



По-особому красивой и романтичной может стать прогулка у моста вечером, когда работает иллюминация.



Подвесной пешеходный мост в Житомире



Музей космонавтики имени Королева



Вы не были в Житомире, если не посещали Музей космонавтики имени Сергея Королева.



Музей космонавтики имени Королева



На одной улице – Дмитровской – расположены два музейных комплекса: дом-музей Королева (в доме родился и вырос ученый) и музей космонавтики.

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В первом можно посмотреть на вещи, которые принадлежали Королеву, походить по его дому и услышать интересные факты из биографии конструктора.



В другом – посмотреть экспозицию, которая восхитит и детей, и взрослых: скафандры, макеты спутников, луноход и оборудование, которое побывало в космосе. Разве это не звучит увлекательно?



Экспозиция музея



Вход в музей – платный, цена входного билета колеблется от 10 до 80 гривен в зависимости, хотите ли вы посмотреть на экспозиции самостоятельно, а же воспользоваться услугами экскурсовода.



Соколовский карьер



Соколовский карьер расположен в Житомире и является одним из любимых мест украинских дайверов. Почему дайверов?



Соколовский карьер с бирюзовой водой



Водоем имеет глубину более 100 метров, видимость – 10-15 метров. В южной части, на глубине 5-15 метров – много деревьев. По отзывам дайверов, там создается впечатление, будто плывешь в лесу, пробираясь сквозь заросли, – только без листьев и травы под ногами.



Кроме глубины и хорошей видимости, водных туристов привлекает многоуровневое дно и бирюзовая водичка карьера.



Еще одной достопримечательностью водоема долгое время был затонувший автомобиль. Абсолютно целые "Жигули" находились на дне карьера до тех пор, пока из машины не стали протекать смазка и бензин. Тогда местные жители позаботились о том, чтобы поднять автомобиль на поверхность.



Неповторимые пейзажи Соколовского карьера



Кстати, водоем образовался более 20 лет назад на месте гранитного карьера. Хотя гранит там уже давно не добывают, предприятие до сих пор работает, потому Соколовский карьер расположен на закрытой территории.



Впрочем, местные жители говорят, что охранники без проблем пропускают к водоему отдыхающих и дайверов.



А теперь перейдем к живописным местам Житомирской области, на которые стоит обратить внимание.

Каменное село

Каменное село – это своеобразный полесский Стоунхендж, уникальный памятник геологии. Место овеяно тайнами и легендами. И это неудивительно, поскольку это урочище с валунами гигантских размеров, которые разбросаны по нескольким гектарам леса.



"Дома" Каменного села



Существует много предположений о происхождении этих глыб. Некоторые ученые считают, что камни – это остатки древних гор, другие – что камни были занесены ледником.

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А вот свое название Каменное село получило из-за странного расположения камней, напоминающего размещение домов в поселках. Кстати, размеры некоторых валунов соответствуют размерам домов.



Отсюда и легенда. Мол, когда-то это было красивое и богатое село, в которое решил наведаться Господь. Никто его не узнал и не пустил в свой дом. За это он превратил поселение в гору камней, оставив на одном свой след.



"Следует ноги" на камне



Кстати, на валуне со "следами Бога" можно действительно заметить следы человеческой стопы. Многие верят, что этот камень имеет особую энергетику и способен исполнять желания.



Как добраться? Из Житомира на автобусе до города Олевск. Оттуда – на рейсовом автобусе до села Рудня-Замысловецкая. Вблизи этого села и расположено урочище.



Можно заказать также 1-дневную экскурсию в Каменное село. Автобус забирает вас из Житомира и везет просто до урочища. Стоимость такого тура составляет от 500 гривен.

Поляна Громовище

Еще одной загадочной и мистической местностью является Поляна Громовище. Это место как магнит притягивает к себе молнии во время грозы.



Поляна Громовище



Местные жители во время непогоды пытаются обходить его десятой дорогой. Да и вообще – редко наведываются на поляну: ночью над ней не раз замечали странный свет – в небо поднимается луч, словно где-то под землей включается прожектор. У большинства людей это место вызывает беспокойство и перепады настроения.



Звучит не слишком привлекательно? Однако любителям мистики и тайн здесь точно должно понравиться!

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Кстати, аномалию с молниями ученые объясняют заниженным электрическим сопротивлением определенных участков земного шара. Это так называемые "места силы", на которых раньше строили капища, поклонялись богам, приносили жертвы и видели чудеса. Поэтому неудивительно, что в 90-х годах прошлого века здесь были найдены каменные блоки, бронзовая статуя какого-то идола, а также множество римских и боспорских монет.



Как добраться? Поляна Громовище расположена возле села Купище. Расстояние от райцентра Коростень к Купищу – примерно 19 километров. Доехать туда можно на автобусе, который отправляется с автовокзала. Сама поляна расположена к северу от села.

Полесский природный заповедник

В Житомирской области в селе Селезовка между реками Уборть и Болотница есть островок дикой природы – Полесский заповедник, площадью более 20 тысяч гектаров.



Территория Полесского заповедника



Здесь много сосновых лесов, живописных озер и ручьев. В гуще лесов водятся рыси и лоси.



На территории заповедника можно посетить музей под открытым небом "Древлянское село", а также – заночевать в срубном доме.



Как добраться? Доехать можно до Овруча из Житомира, оттуда – в село Селезовка на рейсовом автобусе. Перед самостоятельным посещением заповедника следует обратиться к его директору.



Есть экскурсионные туры: автобус забирает из Киева, трехдневный тур с двумя ночевками стоит от 1250 гривен.

Живописные скалы

Живописная скалистая местность расположена на берегах уже знакомой нам реки Тетерев. Эта река прокладывает свой путь сквозь выходы гранитов и образует живописный каньон и пороги.



Живописные скалы Дениши – любимое место альпинистов



Среди скал выделяются каменные профили двух дельфинов – вода вместе с ветром стали прекрасными природными скульпторами.



Благодаря скалам Дениши стали любимым местом для тренировок альпинистов разных уровней.



Кстати, над рекой возвышается уникальный дубовый лес, возраст некоторых "гигантов" здесь достигает более 300 лет! Красоту места дополняет Тригорский мужской монастырь на горе.



Скалы возвышаются над рекой Тетерев, дополняет вид – Тригорский мужской монастырь



Как добраться? Ехать на автобусе из Житомира в санаторий Деныши маршруткой № 177 с автовокзала, выйти на остановке перед мостом на Тригорье.

Имение Ганских

Имение Ганских в Верховне является памятником архитектуры и садово-парковой культуры конца 18 – начала 19 века.



Особым это место является в частности потому, что здесь некоторое время проживал известный французский писатель Оноре де Бальзак. В этой замечательной местности, расположенной в сердце Полесья, выдающийся писатель написал пьесу "Мачеха" и работал над четырьмя другими произведениями.



Имение Ганских – место, где жил Бальзак



Что же завело Бальзака на украинское Полесье? Конечно же, любовь.



Дело в том, что имение возвел граф Ян Ганский. Его сын, Вацлав, поселился там с женой Эвелиной Ржевуцкой. После смерти Вацлава женщина пригласила во дворец своего любовника, а затем – мужа Оноре де Бальзака. В имении пара прожила 4 года.



Верхивня, парк Ганских



Теперь главная достопримечательность Верховни – литературно-мемориальный музей Оноре де Бальзака, который расположен в имении.



Как добраться? Из Киева на электричке, на автомобиле – по трассе в Белую Церковь и через село Кривошеинцы.



Если вас заинтересовала романтическая история любви Оноре де Бальзака – посетите Бердичев. В этом колоритном городе можно посетить костел Святой Варвары, где венчался писатель, а также наведаться в краеведческий музей, где вам расскажут о путешествия выдающегося француза по Украине.



Кстати, из Бердичева Бальзак писал своим друзьям во Францию: "Я женился на единственной женщине, которую люблю еще больше, чем раньше, и буду любить до самой смерти".

Монастырь Босых Кармелитов



Главное украшение Бердичева – монастырь-крепость Босых кармелитов



Монастырь Босых кармелитов является украшением Бердичева. Его основали в 1627 году. Впоследствии он превратился в крепость, которая почти два века считалась самой мощной в регионе. До сих пор стены монастыря-крепости выглядят очень эффектно.



Архитектурный памятник выполнен в стиле барокко и расположен в историческом центре Бердичева.



Ежегодно католики из разных городов Украины, а также верующие из Польши, Беларуси, Молдовы и других стран отправляются с паломничеством к святыне. Они собираются на площади перед монастырем Босых кармелитов, чтобы поклониться местной святыне – Иконе Бердичевской Божьей Матери

Фестивали в Житомирской области

В Коростене ежегодно в сентябре проходит Фестиваль дерунов. 2018 – станет юбилейным, 10 годом проведения мероприятия.



Фестиваль дерунов в Коростене



На Фестивале дерунов коростенские хозяйки, представители соседних районов Житомирской области, повара из разных регионов и других стран демонстрируют свое искусство приготовления дерунов или близких к ним блюд из картофеля, а дегустаторы и посетители фестиваля определяют лучшие блюда. Все желающие могут проголосовать за самый вкусный дерун, который им понравится больше всего.



Совсем недавно, 28 июля, в селе Малиновка, что у Малина, прошел Фестиваль малины. Организаторы отмечают, что это был первый праздник в честь этой ягоды не только в Житомирской области, но и в Украине.

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Гостям фестиваля предлагали попробовать 12 малиновых блюд, среди которых – борщ из малины, приготовленный по старинным чешским рецептам.



Ежегодно в Житомире проходит праздник музыки – жители и гости города приходят послушать джаз на фестивале Jazzomyr. Преимущественно локация неизменна – Замковая гора, однако фестивальные дни могут прийтись как на осеннюю, так и на весеннюю пору.



Фото: из открытых источников