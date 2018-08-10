Путешествия по Украине: уникальные уголки Черниговщины, которые непременно нужно увидеть

Ко Дню Независимости Украины 24 канал подготовил спецпроект о живописных уголках каждого региона нашей страны. Вашему вниманию – Черниговская область и лучшие ее места для туризма и отдыха. Здесь есть что посмотреть!

Черниговская область – одна из крупнейших в Украине, расположена в северо-восточной части страны. Прекрасный климат, разнообразие природных ресурсов, множество заповедников, пляжи, санатории: все это способствует прекрасному отдыху в регионе.

Более регионов в спецпроекте: Живописная Украина: самые красивые уголки страны, которые стоит посмотреть



Черниговская область: какие места стоит посетить

Чернигов

Чернигов – город с древней историей. Впервые он упоминается в летописи под 907 годом! Чернигов был центром племени северян. В 9 веке стал частью Киевской Руси. Этот город был одним из важнейших и самых богатых. Сейчас город довольно небольшой, но здесь есть что посмотреть туристам. Путешественники смогут почувствовать дух Киевской Руси, окунуться в период Гетманщины. К множеству памятников тех времен можно еще прикоснуться.



Этот город влюбляет в себя

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Начните знакомство с городом в центре. Пойдите на центральную Красную площадь (не наследие СССР, а красная в понимании красивая). Также площадь называют Театральной. Это культурный и административный центр города.



Еще со времен Киевской Руси здесь была главная торговая точка города. В начале 19 века здесь построили красивые торговые ряды с колоннами. Местные купцы украшали свои лавки, они имели богатый и нарядный вид.



В 1930-х годах ряды разобрали. У Пятницкой церкви обустроили сквер. А также открыли Черниговский областной академический украинский музыкально-драматический театр имени Тараса Шевченко. Собственно отсюда и название Театральной площади.



Обязательно стоит посетить Черниговский Вал. Ведь это просто целый исторический комплекс. На Детинце (другое название Вала) невероятные оборонительные сооружения, настоящие пушки. Вниманию туристов – большой исторический парк. Также несколько церквей, среди них – один из древнейших в Украине христианских храмов! Спасо-Преображенский собор очарует невероятной атмосферой умиротворения.



Вашему вниманию – настоящие пушки



Антониевы пещеры продолжат религиозное путешествие по городу. Их история начинается в 11 веке. Основал здесь монастырь святой Антоний Печерский – один из основателей Киево-Печерской лавры и монашеской жизни на Руси в целом.

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Красота храмов, которые расположены прямо под землей, поразит даже нерелигиозных людей. Представьте себе: высота храма Феодосия Тотемского достигает 8,4 м! Это почти трехэтажный дом под землей. На сегодня подземный комплекс простирается на 350 метров. Раскопаны 2 яруса пещер, однако ученые утверждают, что всего их 4. Глубина пещер колеблется от 2 до 12 метров (относительно поверхности горы). Здесь множество галерей, объединенных между собой.



И еще одна достопримечательность истории ждет туристов прямо в городе. На Болдиных горах насыпаны два известных кургана: "Гульбище" и "Безымянный". По легенде, в первом кургане был похоронен богатырь Илья Муромец. Это связано с тем, что здесь нашли останки погребенного мужчины, женщины и лошади. Так вот, рост этого человека – более 2 метров, доспехи тоже производили впечатление, что их носил настоящий великан!

Батурин

Выехав за пределы Чернигова, вы увидите не меньше интересного! Советуем обязательно посетить Батурин. Этот город был резиденцией многих гетманов левобережной Украины. Поражало своей красотой и величием. Правда, в течение долгих лет было в запустении после нападения московского войска.



Но в 2000-х годах в Батурине прошла масштабная реконструкция средствами государства и частных лиц. Здесь создали национальный историко-культурный заповедник "Гетманская столица". Вниманию посетителей – шикарный дворец Разумовского, дом судьи Кочубея и древние укрепления на берегу реки Сейм.



Почти разрушенный дворец отстроили по старым эскизам. Внутри частично воссозданы интерьеры дворца: с мебелью, отделкой, картинами, предметами быта. Здесь проводят экскурсии, если хотите осмотреть все спокойно – выбирайте будние дни.



Дворец восстановили по старым эскизам



Поражает также крепость-цитадель. Сразу предупреждаем: оригинального здания не осталось, его полностью разрушили в 18 веке. Но реконструкция соответствует первичной цитадели, сохранены даже размеры.



Воспроизведено все до деталей



В общем Батурин сегодня – это город-музей. Здесь можно долго бродить, посещая различные исторические и архитектурные памятники. Все это сопряжено с прекрасными парками, чистым воздухом и приветливым персоналом.

Пещеры в Любече

Еще одни Антониевы пещеры расположены в поселке Любече. Именно здесь святой Антоний родился и начал свое путешествие в Палестину, где принял постриг. Затем он основал монастырь в Киеве, позже – в Болдиных горах (те, о которых мы упоминали выше) и последние годы жизни провел в пещерном монастыре в Любече.



И это все сооружалось в 11 веке!



Этот монастырь состоит из двух пещер. Дальняя пещера хорошо сохранилась до наших дней, здесь легко представить быт святого. А вот ближняя пещера расположена практически в центре поселка у каменицы Полуботка (ее тоже стоит осмотреть).

Есть легенда, что подземные пещеры святого Антония связывали Киев, Чернигов и Любеч. Однако не доказано, действительно ли существуют такие подземные ходы.

Голубые озера

Черниговская область – это не только музеи, но и культурно-духовной отдых. Здесь есть прекрасные природные места для отдыха. Например, искупаться в кристально чистой воде Голубых озер.



Не найти лучшие места для отдыха!



Эти 4 озера появились после затопления песчаных карьеров в селе Олешня. Вода в озерах невероятно чистая и прозрачная, имеет приятный голубой оттенок из-за кварцевого песка на дне. Вокруг – сосновый лес, что делает воздух ароматным и оздоровительным. Ну и, конечно же, прекрасный пляж с белым чистым песком.



Озера довольно большие. Имеют самую большую глубину 20 метров и занимает площадь 25 га. Сюда любят приезжать украинцы и даже иностранцы.

Тростянецкий парк

И еще одно замечательное место для отдыха на природе – Тростянецкий парк, чудо ландшафтного дизайна, построенный в 19 веке внуком гетмана Скоропадского Иваном Скоропадским. Именно здесь он и похоронен.



Чистый воздух и красота природы



Чтобы сделать это место идеальным, здесь создали искусственные горы. Их высота – до 30 метров, но в целом это место напоминает Альпы. Здесь высажено множество экзотических видов растений. Вокруг парка простираются лесозащитные полосы, площадью около 350 га. А сам парк раскинулся на более чем 200 га. Также здесь есть несколько прудов. В парке проводят экскурсии, здесь невероятно красиво в любое время года.

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Черниговская область – область, которая пропитана духом истории. Выдающиеся исторические места и замечательная природа не оставят равнодушными самых требовательных путешественников.