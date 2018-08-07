Путешествия по Украине: увлекательные места Ивано-Франковской области, куда хочется возвращаться

Ко Дню Независимости Украины 24 канал подготовил спецпроект о самых живописных уголках каждого региона нашей родины. Вашему вниманию – удивительные места Ивано-Франковщины, которые не оставят вас равнодушными.

Ивано-Франковщина – едва ли не самая богатая зрелищными местами область. Для любителей здорового и активного отдыха – высокие горы, ледяные водопады и живописные высокогорные села.

Больше регионов в спецпроекте: Живописная Украина: самые красивые уголки страны, которые стоит увидеть

А для экстремалов здесь найдутся сплавы по бурным горным рекам, природный скалодром с давней историей, великолепные горнолыжные комплексы, конные прогулки и разнообразные трассы для стремительного спуска на велосипеде.

И не менее увлекательными и комфортными будут путешествия для семей с детьми. Одним словом – развлечения на любой кошелек и на любой вкус.

Ивано-Франковская область: какие места стоит посетить

Ивано-Франковск

Город, который сейчас носит имя знаменитого каменяра Ивана Франко, был основан в 1662 году.

Здесь много интересных мест, а еще – есть большое живописное озеро, на берегах которого любят отдыхать местные жители. Одно из самых известных мест города – фонтан Яйцо перед городской ратушей.

Туристам рассказывают историю о том, что оно появилось после того, как Янукович упал от удара "тупым твердым предметом" в голову, который оказался яйцом.

Ивано-Франковск с высоты птичьего полета

На Майдане Шептицкого есть две основные достопримечательности – Собор Святого Воскресения Христова, построенный в начале 18 века и Коллегиальный фарный костел Пресвятой Девы Марии, который является самым старым сооружением Ивано-Франковска.

Ну и конечно "стометровка" – фактически второй после площади Рынок центр города, излюбленное место отдыха местных, где кипит настоящая жизнь. Что интересно, длина улицы составляет не 100, а почти 500 метров.

Черногора

Больше всего этот регион манит самыми высокими горами Украины, которые стоят на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Именно из-за двухтысячников Черногорского хребта большинство людей сюда и едут.

Бребенескул (2035 м), Петрос (2020 м), Ребра (2001 м) и Поп Иван Черногорский (2028 м), на котором есть развалины старой еще довоенной польской обсерватории.

Обсерватория на горе Поп Иван Черногорский

К горному массиву принадлежит и самая высокая гора Украины Говерла (2061 м). На Черногорском хребте можно встретить немало животных, большинство из которых занесены в Красную книгу Украины. Одно из самых высокогорных озер Украины тоже здесь. Озеро Несамовитое растеклось на высоте 1750 м над уровнем моря.

А весной съезжаются любители рафтинга в село Дземброня, чтобы сплавиться по Черному Черемошу, горной реке длиной в 87 километров.

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Удивительный рассвет в Карпатах – видео Антона Бородавки

Водопады Франковщины

Именно здесь расположены несколько живописных водопадов Украины. В Богородчанском районе Ивано-Франковщины в каньоне можно увидеть настоящее чудо природы – Манявский водопад, который считается одним из самых высоких в Украине и самым высоким в Карпатах – высота достигает около 20 метров.

Вода здесь падает несколькими каскадами, а у его подножия сформировалось небольшое озерцо, в котором непременно нужно искупаться.

Кроме того, неподалеку от водопада есть уединенный монастырь Манявский скит, который в XVII веке основал выходец из Афона монах Иов Княгиницкий.

Каскадный и один из наиболее полноводных водопадов – Пробий – можно увидеть в городе Яремче, расположенном на берегу реки Прут. Высота падения воды составляет 8 метров.

Каскадный водопад Пробой в Яремче

Если уже приехали на водопад, грех не взглянуть на архитектурные памятники города — Ильинскую церковь, церковь Иоанна Милостивого и ресторан "Гуцульщина", построенный без единого гвоздя.

Водопад Женецкий Гук образовался на потоке Женец возле сел Микуличин и Татаров в послевоенные годы в результате наводнения. Вода свободно падает с высоты 15 метров.

Скалы Довбуша

Возле села Бубнище расположен скально-пещерный комплекс "Скалы Довбуша", названный в честь предводителя повстанцев (участники крестьянского повстанческого движения) Олексы Довбуша.

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Неповторимые формы огромных скал, гигантских камней, в которых вы непременно увидите причудливые образы разных существ. Высота некоторых достигает 80 метров.

Скалы Довбуша окутаны легендами

Местные жители рассказывают, что каждая скала отражает часть тела Довбуша. Каждая из скал имеет свое необычное название: Голец, Колобок, Австрийка, Парус, Тюльпан, Бивачка, Броненосец и Шуршун.

Также недалеко от скал есть Мертвое озеро. По легенде, именно здесь Довбуш прятал свои сокровища. А еще здесь можно посетить таинственное место под названием Чертова расщелина", 20 см в ширину. Согласно легенде, тот, кто пройдет через нее, избавятся от грехов.

Карпатский трамвай

Выгодская узкоколейная железная дорога в Карпатах вблизи пгт Выгода была построена еще в XIX веке – для вывоза древесины с гор.

Сейчас она особенно популярна среди туристов, ведь увидеть невероятные пейзажи гор с поезда – огромное удовольствие. Карпатский трамвай довезет до Мизунских порогов – каскадного водопада.

Маршрут карпатского трамвая пролегает по самым живописным местам

Косовский базар

В городе Косов есть легендарный Смоднянский рынок, куда едут со всех уголков страны, чтобы почувствовать гуцульский колорит на полную и найти старинную вышитую рубашку своей мечты.

Для детей здесь тоже найдутся особые подарки – соленые сырные лошадки и домашние петушки-леденцы.

Косовский базар поражает своим колоритом

Буковель

Горнолыжный курорт Буковель – крупнейший горнолыжный курорт Украины, на котором насчитывается около 60 самых разнообразных трасс. Для детей действует каток и сноутюбинг.

Поскольку здесь используют снежные пушки – за хорошее покрытие для снаряжения зимой можете не беспокоиться.

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В летний сезон здесь можно поупражняться на скалодроме, покататься в специально оборудованном велопарке с трассами различной сложности. А еще здесь есть огромное озеро, детский клуб и развлекательный центр и много других развлечений.

А если путешествуете на собственном авто, то по пути к Буковелю в селе Поляница можно увидеть необычное архитектурное сооружение – Перевернутый дом.

Горнолыжный комплекс "Буковель" имеет трассы как для новичков, так и для профессионалов

Виадуки Ворохты

В поселке Ворохта находится 2 из 6 украинских виадуков. Оба имеют более 100 лет. Каменный арочный мост через реку Прут является одним из старейших и самых длинных каменных виадуков Европы.

Длина архитектурного чуда составляет 200 метров. А построили его в 1895 году во времена Австро-Венгерской империи пленные итальянцы.

Виадук в Ворохте является одним из старейших в Европе

Коломыя

Коломыя славится известным на весь мир музеем писанок, выполненным в форме огромного пасхального яйца высотой 14 метров и диаметром 10 метров.

В музее можно увидеть уникальные древние писанки не только Украины, но и из США, Канады, Чехии, Франции, Индии, Китая, Египта и других стран.



Музей писанки в Коломые

Фото: Guide.karpaty