Путешествия по Украине: захватывающие места Днепропетровщины, которые должен увидеть каждый

Ко Дню Независимости Украины 24 канал подготовил спецпроект о живописных уголках каждого региона нашей страны. Вашему вниманию – самые интересные места Днепра и области, которые стоит посетить каждому.

Днепропетровская область – это не только индустриальные города, но и невероятная природа, величественные архитектурные памятники и места казацкой славы. Здесь можно прекрасно отдохнуть на берегу Днепра и узнать множество нового в крутых, современных музеях.



Днепропетровская область: что стоит посетить



Здесь древние времена тесно переплетены с индустриализацией, а память о минувших днях – с современными проектами развития. Если вы еще не путешествовали по Днепропетровской области, самое время планировать поездку!

Более регионов в спецпроекте: Живописная Украина: самые красивые уголки страны, которые стоит увидеть

Днепр: что стоит увидеть

Считаете Днепр крупным индустриальным городом? Отчасти так и есть, но это лишь одна из характеристик величественного города. Гостей здесь ждут множество зеленых зон, просторных проспектов, интересных музеев и театров на разные вкусы. Днепр – очень современный город, где каждый найдет чем заняться.



30 км набережной!



Конечно, основным украшением города является река Днепр. Поэтому советуем сразу туда. Набережная здесь простирается на 30 километров и считается самой длинной в Европе. Множество кафе и ресторанов (часть из них – над самой водой) предложат вкусные блюда. Или же можно устроить пикник с видом на реку или отправиться в речное путешествие на экскурсионном кораблике.

Части города соединяют мосты, среди них стоит обратить внимание на Мерефо-Херсонский мост. Он является памятником архитектуры. Мост проходит через знаменитый Монастырский остров.



На сам остров тоже просто необходимо попасть. Это одно из самых любимых мест жителей Днепра. С одной стороны острова – величественные гранитные скалы, с другой – песчаная коса. На Монастырский остров можно добраться по пешеходному мосту или по канатной дороге.



Отдых на острове замечательный: здесь есть чем заняться



Остров разделен на парковую и пляжную зону. Здесь есть все для интересного отдыха: аттракционы, зоопарк, речной причал, конный двор, лодочки в аренду и множество кафе. Также здесь построен храм Святого Николая. И стоит один из крупнейших памятников Тарасу Шевченко. А еще вас ждет искусственный водопад и замечательная смотровая площадка.

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Вечером хорошо прогуляться по Екатеринославским бульвару. Это одна из самых коротких улиц в городе. Тем не менее горожане любят здесь гулять, заходить в торговые центры, кафе и рестораны. На бульваре великолепное освещение, брусчатка, удобные скамейки, еще и волшебный фонтан!



Отдельного внимания заслуживает еврейский комплекс "Менора". Он, кстати, самый большой в мире. Главная идея центра – не только объединение евреев Днепра и Украины, но и распространение толерантности. Здесь найдете образовательные центры, рестораны, гостиницу, хостел, музей, концертный зал. А также смотровую площадку, на которую обязательно надо подняться.



Здесь есть все: от развлечений до образовательных центров



И наконец в Днепре стоит посетить Аэрокосмический музей, ведь в Украине он такой единственный. Здесь можно увидеть настоящие боевые ракеты, спутники и космические станции. В восторге будут и взрослые, и дети.



Один из самых интересных музеев Украины

"Казацкая Сечь" вблизи села Гречаное

Есть что посмотреть не только в Днепре, но и в области. Днепропетровская область – край казаков. Поэтому здесь можно лучше окунуться в казацкие времена: увидеть их быт, осмотреть личные вещи казаков, почувствовать себя частью истории.



Советуем посетить этно-хутор "Казацкая Сечь". Он расположен вблизи села Гречаное. В 17 веке здесь осели запорожцы и собственно с тех пор и появилось поселение, на основе которого создан этнографический комплекс. Неподалеку также хутор "Галушкивка" (импровизированное казацкое поселение, расположенное на территории села Гречаное).



Здесь можно увидеть настоящие шоу



Создать такой казацкий хутор для современников хотел еще в 1991 году Василий Скуратовский во время этнографической экспедиции. Но тогда ему не удалось воплотить идею в жизнь. За два десятилетия музей-хутор таки открыл свои двери посетителям.



Что же здесь можно увидеть? Комплекс усадеб 19-20 века, а также шалаши, башни, ограду, боевые орудия. Еще одна усадьба – пример жилья казаков в 17 веке.



Действует также две экспозиции: древних крестов и предметов быта. Гости хутора могут увидеть настоящую мебель, бытовые мелочи и даже оружие. Здесь можно осмотреть все самостоятельно, или же заказать заранее экскурсию.

Петриковка

Совсем недалеко – историко-этнографический комплекс "Казацкая Сотня". Этот музей расположен в селе Петриковка. Здесь, кроме экспозиции, можно увидеть конные шоу и пострелять из лука.

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Но больше всего Петриковка известна своим народным декоративным искусством – петриковской росписью, которая включена ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. Немало мастеров и сегодня передают свое мастерство будущим поколениям. Здесь есть несколько музеев, где можно рассмотреть невероятной красоты рисунки местных художников. Более того – даже обыденные вещи, такие как автобусная остановка или забор, местные жители украшают яркими орнаментами.



Петриковская роспись включена в список ЮНЕСКО

Кодацкий остров

Советуем посетить остров со многими названиями: Пороховой, Кодацкий, Кодачек, Козачковский, Казацкий, Индры. Он расположен у правого берега Днепра на Южной окраине города в селе Старые Кодаки. Это настоящий музей древностей.



На острове можно почувствовать себя исследователем



Во-первых, здесь найдены две стоянки доисторических людей. Во-вторых, здесь множество артефактов из жизни казаков: раскрашенные казацкой символикой камни, элементы быта и оружия, могилы... До 90-х остров был закрыт. Ходит множество легенд, как использовала его советская власть.

Водопад "Белые камни"

А если хочется отойти от истории и просто полюбоваться природой, стоит поехать на пороги реки Ингулец в Кривом Роге, чтобы увидеть водопад "Белые камни". Камни как раз вовсе не белое, основание фонтана – это гранит. Но вода течет с такой силой, что ступеньки водопада почти всегда покрыты белой пеной. Отсюда и название.



Посмотрите: кажется, что камни действительно белые

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Водопад появился не так давно – после того как построили Карачуновское водохранилище (начало 30-х лет). Но это чудо природы поражает, ведь его высота 12 метров!

Токовский водопад

Еще одно прекрасное место для отдыха в области – Токовский водопад, другое его название – Шолохиский, или "Красные камни". Это каскадный фонтан длиной около 14 метров и высотой 6 метров, в основе красные гранитные плиты.



Кроме воды, которая льется с высоты, здесь образовались так называемые ванны, в которых любят отдыхать туристы. Из Днепра сюда ехать 100 километров. Вокруг прекрасные холмы, а неподалеку – еще и озеро. Поэтому это прекрасное место для зеленого отдыха. А скалы образуют каньон: считается, что это остатки древних гор.



Ученые утверждают, что водопад образовался 60 миллионов лет назад! Он несколько пострадал в советские времена, когда рядом добывали гранит. Также с этим местом связаны несколько легенд. Например, есть легенда, что красные гранитные плиты образовались из ожерелья киммерийской принцессы Тамирис, которая убегала от скифов. А атаман Петр Калнышевский будто именно здесь спрятал свои сокровища: 150 тысяч серебром.



Прекрасное место для отдыха с палатками

Город Каменское

В Днепропетровской области, кроме Днепра есть еще несколько довольно крупных городов. Отдельного внимания стоит Каменское (до декоммунизации Днепродзержинск). Город также принято считать индустриальным, но здесь достаточно старинных зданий и невероятные пейзажи Днепра.



Здесь есть прекрасные пляжи на островах. Добраться сюда можно по мостам. Днепр и берега здесь особенно хороши. Кроме природы, стоит уделить внимание архитектуре. Архитектурную ценность имеют здания Музея истории города, Центральная городская библиотека и музыкально-драматический театр им. Леси Украинки.



Костел Святого Николая имитирует средневековье

В Каменском есть римско-католический храм – Костел Святого Николая. На востоке Украины их почти не сохранилось. Это здание 1895 года строительства является прекрасным образцом классических костелов. Он построен по образцу готического собора Средневековья. Обратите внимание также на Свято-Михайловский собор.

Фото: из открытых источников