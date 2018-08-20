Путешествия по Украине: живописные места Тернопольщины, от которых захватывает дух

24 канал ко Дню независимости Украины подготовил спецпроект о самых интересных местах в каждом регионе страны. Сегодня расскажем, какие удивительные места скрывает Тернопольщина и почему их стоит посетить.

Тернопольская область относится к трем историко-этнографическим землям Украины – Волыни, Подолью и Галичине, а также делится на 17 районных центров. Несмотря на исторические предпосылки, которые были свойственны всем современным украинским регионам, Тернопольщина сохранила свое уникальное ландшафтное и историческое наследие, которым гордятся местные жители.

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На Тернопольщине можно найти отдых для души на любой вкус: таинственные пещеры, которые известны во всем мире, богатые полноводные реки, водопад и каньоны, десятки замков, памятников, музеев и других архитектурных сооружений. Гостеприимная тернопольская земля и вправду часто упоминается как территория Украины с наибольшим количеством исторических зданий, сохранившихся в отличном состоянии.



Тернопольская область: какие места стоит посетить

Предлагаем познакомиться с гостеприимным тернопольским краем, который не оставит вас равнодушными и заставит вернуться туда еще не один раз!

Тернополь – озеро, парки и святыни

Город областного значения Тернополь был основан еще в 1540 году поляком Яном Амором Тарнавским и сейчас в нем проживают более 200 тысяч человек. В свое время городок был настоящей ареной для многих междоусобиц князей и правителей – Тернополь находился в составе Речи Посполитой, Австрийской империи, Австро-Венгрии, ЗУНР, и это еще не весь перечень государственных образований, в состав которых входил регион.

Вследствие таких быстрых исторических перемен и благодаря людям, которые проживали в Тернополе, город сохранил много архитектурных и природных достопримечательностей, которые стоит посетить украинскому туристу.



Уютный город Тернополь

Настоящая жемчужина города Тернополь – Тернопольский пруд, или озеро, которое было искусственно создано еще в 1548 году основателем Тернополя и владельцем местной крепости, вышеуказанным Тарнавским. Водоем создали в пойме реки Серет с целью обороны поселения от нападений турок и татар. В то время длина пруда составляла 7 километров, а ширина – 2-3 километра. После нескольких веков упадка и возрождения искусственного водоема величественное Тернопольское озеро теперь охватывает 300 га, что вносит его в список крупнейших искусственных озер Украины.



Тернопольский пруд (озеро) является настоящим украшением города

Во времена Советского Союза Тернопольский пруд имел название "Комсомольский", и в 1980-х годах на озере создали два миловидных острова – остров "Влюбленных" и "Чайка". На последнем можно брать на прокат катамараны и отдыхать в пределах большого гидропарке "Топильче". В последние годы на территории Тернопольского озера проводятся Чемпионаты мира по водно-моторному спорту, на которые съезжаются тысячи поклонников. Также озеро все чаще подвергается положительным урбанистическихм изменениям: там обустраиваются комфортабельные пляжи и лаунж-зоны, а фестивали с разнообразной тематикой радуют тернополян на протяжении целого года.

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Невозможно обойти вниманием Театральную площадь и Бульвар Тараса Шевченко, которые расположены совсем рядом. Кроме ряда вкусных и уютных заведений, которые компактно разместились на этих улицах, стоит обратить внимание на величественный Тернопольский драматический театр имени Тараса Шевченко, который является настоящим украшением города. Что удобно – эти места расположены совсем рядом с Тернопольским прудом.



Тернопольский драматический театр имени Тараса Шевченка в центре города

Также не забудьте прогуляться по таким живописным улицам города в центре Тернополя, как Валовая и Гетмана Сагайдачного. Что касается исторических достопримечательностей, то стоит наведаться в Тернопольский замок на побережье озера (XVI в.), в Воздвиженскую церковь (XV в.), в Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы (XVIII в.) и Церковь Рождества Христова (XVII ст.). Также с удовольствием проведите день с семьей в Парке имени Тараса Шевченко и Парке Национального возрождения.



Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы

В Тернополь курсирует много поездов и автобусов, которые прибывают из разных уголков страны, поэтому добраться до города не составит особых проблем.

Плебановский виадук

Не только в фильмах о "Гарри Поттере" можно увидеть удивительные мосты-виадуки, которые служат словно настоящим порталом из одного поселения в другое. Такой виадук можно встретить и на Тернопольщине, а именно – в селе Плебановка Теребовлянского района. Его построили еще в 1896 году австрийские инженеры, когда прокладывали железную дорогу Тернополь – Копычинцы.



Плебановский виадук будто из настоящей сказки!

Он привлекает внимание туристов и местных жителей своими высокими 9 арками на подъезде к Новомосковску со стороны Черновцов. Гигантские каменные укрепления не только служат опорой для железнодорожного сообщения, но и замечательным местом проведения фотосессий и прогулок.

В это село вы можете добраться маршрутными такси из города Теребовля, которые ежедневно отправляются в Плебановку.

Червоноградский (Джуринский) водопад

Уникальная памятка природы, которую обязательно стоит посетить на Тернопольщине – это Червоногородский, или как еще его называют, Джуринский водопад. Расположено украшение Тернопольской области возле села Ныркив и Устечко Залещицкого района. Неподалеку от живописного водоема высятся остатки Червоноградского замка. По легенде, татары прокопали новое русло для реки Джурин, образовав водопад, чтобы облегчить себе доступ к замку.



Червоноградский (Джуринский) водопад

Несмотря на большое количество водопадов в соседних областях в Карпатах, Джуринский водопад поражает своей красотой не меньше, поскольку считается самым большим равнинным водопадом Украины. Полная высота составляет 16 метров, ширина – около 20-ти и он имеет три каскада. Сюда часто приезжают туристы из тернопольского региона, поэтому летом здесь особый ажиотаж. А лучше всего сюда отправляться на отдых на собственной машине.

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Вишневецкий дворец

Замечательная историческая постройка, датированная XVI веком, расположена в городе Вишневец Збаражского района. Построен дворец на месте оборонного замка XIV века. В свое время он был главной резиденцией княжеского рода Вишневецких, в частности, последнего из знаменитого рода – великого польского магната Михаила Сервация. После его смерти дворец перешел в собственность польских шляхтичей Мнишеков.



Вишневецкий дворец поражает своей помпезностью

Живописный дворец был построен в стиле классицизма с элементами французского ренессанса по проекту архитекторов Якуба Бланже Депре и Владислава Городецкого. Как прежде, так и сегодня он поражает свое красотой: с балкона дворца открывается прекрасный вид на Вишнивецкий пруд и Вознесенскую церковь, в которой российский царь Лжедмитрий принимал брак с Мариной Мнишек.

Что интересно, в 1848 году здесь побывал даже знаменитый французский писатель Оноре де Бальзак, который отметил, что дворец в Вишневце является "маленьким Версалем". Здесь часто проводятся экскурсии и выездные туры, поэтому приехать сюда можно как из областного, так и из районного центра автобусом.

Днестровский каньон

Одно из природных чудес Украины, которое обожают украинские туристы и горожане – это Днестровский каньон, который образует особо красивую "подкову" в городе Залещики. Он является крупнейшим каньоном в Украине и одним из крупнейших в Европе, а свое начало берет в районе села Нижнев Ивано-Франковской области и заканчивается аж возле Хотина Черновицкой области. Его "путь" пролегает через четыре района Тернопольской области – Монастырищенский, Бучацкий, Залещицкий и Борщевский.



Город Залещики удивляет своей уникальной природой

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Обращаем ваше внимание на город Залещики, который со всех сторон омывают воды Днестровского каньона. Если вы хотите увидеть впечатляющую панораму города, вам стоит отправиться в поселок Крещатик, а как добраться на смотровую площадку – вам обязательно расскажут местные жители. Что касается проезда, то из Тернополя постоянно курсируют автобусы, которые быстро доставят вас до города Залещики.

Костел святого Станислава

Доминиканский костел святого Станислава, построенный в стиле неоготики в XVII веке на месте старого собора, долгое время входил в комплекс оборонного доминиканского монастыря, который окружали стены с башнями и бойницами. Но уже перед Первой мировой войной его полностью перестроили, оставив от предыдущей истории лишь один фрагмент оборонной стены.



Костел святого Станислава в Чорткове словно переносит нас в старинную Европу

В конце XIX века старый костел пришлось перестроить, чтобы вместить на литургии больше прихожан, и по проекту польского архитектора Яна Саса-Зубжицкого был построен новый храм в стиле надвислянской готики. Сегодня костел является хранилищем иконы Божией Матери Святой Вервицы, к которой можно прийти помолиться. В Чортков можно добраться автобусом из областного центра.

Пещера "Оптимистическая"

Наибольшую гипсовую пещеру в мире, которая занесена в Книгу рекордов Гиннеса и имеет в длину около 250 километров, вы можете найти именно на Тернопольщине! Пещера "Оптимистическая" считается пятой по длине большой карстовой пещерой в мире, которую можно найти в селе Королевка в Борщевском районе. Что интересно, естественное образование еще до сих пор до конца не исследовано.



В пещере "Оптимистической" разместилось настоящее подземное царство

Гипсовая пещера, которую туристы могут найти в дебрях урочища "Королевка", имеет общегосударственное значение в Украине и входит в состав национального природного парка "Днестровский каньон". Экстремалы-путешественники могут посетить уникальную пещеру только со специальным снаряжением в сопровождении инструктора-спелеолога, а также увидеть интересное действо в арт-музее, который открылся в 2012 году. Лучше всего сюда добираться своим ходом на автомобиле, руководствуясь картами.

Збаражский замок

Идеально сохраненное и отреставрированное фортификационное оборонительное сооружение в городе Збараж Тернопольской области привлекает туристов со всей Украины. Збаражский замок сейчас является основным центром национального заповедника "Замки Тернопольщины" и одним из лучше всего сохранившихся замков Тернопольского региона. Расположен замок на Замковой горе, откуда также открывается красивая панорама на Збараж.



Збаражский замок не уступает другим величественным достопримечательностям Украины и мира

Построили здание еще в XVII веке князья Христофор и Юрий Збаражские по проекту архитектора Винченцо Скамоцци. Живописный замок в стиле ренессанса и утреннего барокко в 1649 году был центром военных действий, когда украинские казаки во главе с Богданом Хмельницким держали его в осаде. Тогда же в нем засели поляки, но "взять" замок украинским казакам так и не удалось. Впоследствии Збаражский замок несколько веков служил резиденцией литовских князей и польских шляхтичей, а сегодня принимает сотни туристов для проведения экскурсий в стенах сооружения.

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Как и во все другие места, сюда легко добраться из Тернополя, поскольку города расположены близко друг к другу.

Зарваницкий духовный центр

Настоящий тернопольский "Ватикан" в маленьком селе Зарваница Теребовлянского района ежегодно собирает сотни тысяч прихожан УГКЦ со всего мира. Зарваницкий духовный центр еще с XIX века является важным паломнических местом для верующих, которые приезжают и приходят в деревню пешком на Всеукраинские паломничества.



Зарваницкий духовный центр

Во времена Советского Союза церковные сооружения Зарваницы уничтожали и сжигали, но после обретения независимости Украины Зарваница снова начала возрождать свои святыни и созывать в святое место христиан. Добираться до села Зарваница лучше всего автомобилем и автобусом.

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Описать все невероятные и удивительные места Тернопольщины невозможно, поэтому предлагаем дополнительный справочник туристических мест, которые тоже обязательно стоит посетить.

Пещеры: "Вертеба" (с. Бильче-Золотое, Борщевский район), "Млынки" (с. Залесье, Чортковский район), Кристаллическая пещера (с. Кривче, Борщевский район), "Озерная" (с. Стрелковцы, Борщевский район), "Жемчужина" (с. Крутилов, Гусятинский район).

Замки: Скалатский замок (м. Скалат, Подволочиский район), Токовский замок (с. Токи, Подволочиский район), Золочевский замок (г. Кременец), Золотопотоцкий замок (с. Золотой Поток, Бучацкий район), замок Творовских (с. Подзамочок, Бучацкий район), Чортковский замок (г. Чортков), Ягильницкий замок (с. Нагирянка, Чортковский район), Червоноградский замок (с. Ныркив, Залещицкий район), Бучачский замок (г. Бучач), Кудринецкий замок (с. Кудринцы, Борщевский район), Скала-Подольский замок (пгт. Скала-Подольская, Борщевский район), Сидоровский замок (с. Сидоров, Гусятинский район), Теребовлянский замок (г. Теребовля), замок Потоцких (пгт. Золотой Поток, Бучацкий район), Будановский замок (с. Буданов, Теребовлянский район), замок Концких (с. Кривче, Борщевский район).

Дворцы: дворец Бадени (пгт. Коропец, Монастырский район), Язловецкий дворец (с. Язловец, Бучацкий район), Микулинецкий дворец (пгт. Микулинцы, Теребовлянский район), дворец Голуховских (с. Струсов, Теребовлянский район), Раивский дворец (с. Рай, Бережанский район), дворец Дзембовских (г. Кременец), Белокриницкий дворец (с. Белокриница, Кременецкий район).

Церковные святыни: Зарваницкий духовный центр (с. Зарваница, Теребовлянский район), Бучачский монастырь (г. Бучач), костел святого Станислава (г. Чортков), Кременецкий коллегиум (г. Кременец), костел-усыпальница Сапигов (с. Бильче-Золотое, Борщевский район), синагога (с. Струсов, Теребовлянский район), синагога (пгт. Гусятин).

Фото: Ольга Троханчук, "Открывай Украину", "ВикиПутешествия", "PizzaTravel", Украина Инкогнита, Василий Седойкин, "Travels-Ukraine"