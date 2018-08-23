Путешествия по Украине: Киевщина, которая поразит и влюбит в себя

Ко Дню Независимости Украины 24 канал подготовил спецпроект о живописных уголках каждого региона нашей страны. К вашему вниманию – Киев и область.

Здесь сосредоточены памятники архитектуры и чудеса природы, современные клубы и исторические музеи. На Киевщине каждый найдет отдых по вкусу.

Больше регионов в спецпроекте: Живописная Украина: самые красивые уголки страны, которые стоит увидеть



Киевская область: какие места стоит посетить

Киев

Киев часто называют новым Берлином. Все потому, что здесь протекает современная жизнь страны: клубы, тусовки, модные галереи. Но вместе с тем в Киеве сохранена вся традиционность нашего государства. Выехав за город, можно найти множество невероятных природных мест.

Киевский Монмартр. Начинайте прогулку по столице с прекрасного Подола. Как в Париже Монмартр, так в Киеве Андреевский спуск. Аутентичная столичная улица, которая поднимается резко вверх. Здесь сохранилась прекрасная старинная архитектура, среди них и деревянные дома. На тротуарах продают картины и различные изделия народных мастеров. Хотя большая часть этого – китч, но можно найти и действительно художественные жемчужины.

Андреевский спуск

Именно на Андреевском спуске находится скандальный театр на Подоле. А также музей Булгакова и его памятник. Вашему вниманию также музей одной улицы, посвященный спуску. Здесь невероятно красивая смотровая площадка. А завершает спуск прекрасная Андреевская церковь. Именно здесь снимали культовый украинский фильм "За двумя зайцами", поэтому рядом стоит памятник героям ленты.

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Если пройти чуть дальше, можно осмотреть настоящие руины Десятинной церкви – первого каменного храма Киевской Руси. Оригинал храма уничтожен еще во время монгольского нашествия в 1240 году. В 1842 году христианскую святыню отстроили. Но советская власть уничтожила храм, как и множество других церквей и соборов ... С 2000-х годов на месте руин работали археологи. Туристы могут прогуляться рядом с фундаментом, почувствовать дух прошлых лет.

Труханов остров. Величие Киева непосредственно связано с Днепром. Поэтому прогулка к реке – обязательный пункт для гостей города. Мы советуем посетить Труханов остров. Попасть на него можно через пешеходный мост, который невероятно красиво подсвечивается. С острова открывается прекрасный вид. Если пройти дальше, вы найдете замечательные места для отдыха. Также здесь оборудован пляж и достаточно кафе, которые предложат вкусные блюда и напитки.

Вечером мост светится разными цветами

Также стоит осмотреть Золотые ворота – главные ворота древнего Киева. Неизвестно, как выглядели ворота. Но сейчас вниманию посетителей рондставлено отреставрированное великолепное здание, надвратная церковь и укрепления. Здесь же действует музей.



Золотые ворота

Прогуляйтесь по улочкам, которые отходят от Золотых ворот. Забредет в дворик с воронами, осмотрите удивительные муралы. А завершить путешествие советуем на Пейзажной аллее: удивительные фигурки в сочетании с видами на город не оставят равнодушными никого.

Это очень сокращенная версия того, что можно увидеть в столице. Но и вокруг Киева множество интересных мест.

Чернобыль

Начнем с экстрима? Чернобыльская зона является одним из самых популярных направлений среди иностранных туристов в Украине. Так почему бы и нам не осмотреть это жуткое, но такое интересное место. Ни в коем случае не пытайтесь пробраться в зону самостоятельно, это незаконно и опасно для жизни. Зато есть организованные одно- и двухдневные экскурсии для всех желающих. В первом случае вы проведете в зоне отчуждения целый день. Во втором вам позволят даже заночевать в Чернобыльской зоне, поэтому времени для самостоятельного исследования будет больше.

Жуткий, но увлекательный город

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Киевское море

Если же такой экстремальный отдых не для вас и больше хочется отдохнуть на природе – отправляйтесь на так называемое Киевское море. Это огромное водохранилище, образованное гребнем Киевской ГЭС.

Сейчас вокруг водохранилища построено немало баз отдыха. Люди приезжают сюда поплавать и позагорать. А замечательные преимущественно сосновые леса вокруг Киева поспособствуют оздоровительному эффекту вашему отдыху.

Также за Киевом можно хорошо отдохнуть на Десне. Есть базы отдыха и частные участки, а можно разложить палатку прямо на живописных берегах реки.



Голубое озеро

Или на Голубом озере в селе Подгорцы. Этот водоем в 24 км от Киева является одним из самых красивых в области. Въезд на машине здесь платный, а вот пляж есть бесплатный и платный. Приятно, что бесплатная часть также оборудована для отдыха. Есть чистый песок, раздевалки.

Парк Киевская Русь

Для тех, кто хочет почувствовать историю, советуем посетить парк Киевская Русь. Всего в 30 километрах от столицы вас ждет комплекс, который полностью воспроизводит Древний Киев. При создании комплекса использовались настоящие научные данные и исследования.

Почувствуйте себя в прошлом

На территории парка можно осмотреть детинец древнего Киева, попробовать блюда по старинным рецептам.

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Пещеры

Киевщина не богата природными пещерами. Однако именно здесь, в селе Ходосовка довольно большая пещера Геонавт. Ее длина – 60 метров.

Пещера является абсолютно естественной и состоит из двух залов. Местами здесь очень узко, поэтому людям с крупным телосложением стоит быть осторожными. В целом эта пещера считается безопасной для посетителей. На стенах пещеры есть барельефы, происхождение которых неизвестно.

Подземный монастырь

Также в Киевской области есть подземный монастырь. Он расположен в селе Буда. Мужской пещерный монастырь неподалеку располагался с давних времен. Но лишь недавно некоторые из пещер были найдены. Здесь проводятся археологические раскопки.

Тропики на Киевщине

В заключение хотим рассказать об уникальном месте на Киевщине. Примерно в 40 км от столицы в селе Рожны можно найти настоящие тропики. Селекционер Анатолий Патий создал огромную теплицу, которую охотно показывает посетителям.

Полчаса за Киев – и вы в тропиках

Попав сюда, вы вживую увидите, как растут мандарины, лимоны, ананасы, кофе, инжир. И даже настоящие маленькие бананы. Этот сорт вывел селекционер и назвал киевскими. Всего здесь более полусотни растений, растущих в тропиках.

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Фото: из открытых источников

Киевщина очаровательна: здесь можно любоваться архитектурой, изучать историю в музеях, посещать старинные храмы и отдыхать на природе. Путешествуйте по Украине!