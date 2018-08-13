Путешествия по Украине: достопримечательности Сумщины, которые поражают красотой

Ко Дню Независимости Украины 24 канал подготовил познавательный спецпроект об интересных местах в каждом регионе страны. Сегодня расскажем, что стоит увидеть на славной исторической земле Сумской области.

Сумская область издавна славится своей богатой историей. Заселение территории современной Сумщины началось около 15 тысяч лет назад, а уже с III века до нашей эры здесь начали проживать земледельческо-скотоводческие племена, поселения и курганные могильники которых исследуют до сих пор. Впоследствии территорию Сумщины населяло славянское племя северян, которое затем стало частью мощного государственного образования – Киевская Русь.

Более регионов в спецпроекте: Живописная Украина: самые красивые уголки страны, которые стоит увидеть

Кроме по меньшей мере 80 древнерусских городищ, существовали и крупные города, которые упоминаются в древнерусских летописях, в частности в выдающейся достопримечательности Киевской Руси "Слово о полку Игореве": Путивль, Ромны, Вир, Вьяхань, Попаш, Глухов и Зарт. Несмотря на то, что территория Сумщины была настоящей ареной для междукняжеских войн в XII в., исторический регион смог выдержать нашествие монголо-татарской орды, вхождение в Речь Посполитую и даже стать частью украинского государства в годы гетманства Богдана Хмельницкого.



Сумская область: какие места стоит посетить

До сих пор сумчане гордятся своими знаменитыми регионами, которые содержат не одну историческую достопримечательность тех времен. Глуховщина, Конотопщина, Роменщина, Кролевеччина впоследствии вошли в состав Гетманской Украины, а юго-восточная часть подчинялась Слобожанщине. После Конотопской битвы в XVII веке между гетманом Иваном Выговским и Крымским ханством, а затем и после борьбы гетмана Ивана Мазепы с российским царем Петром I, столица Гетманской Украины была разрушена (г.. Батурин, Черниговская область), и новой столицей становится город Глухов.



Фонтан в Сумах

На одном из последних этапов формирования Сумской области Екатерина II в XVIII веке отменяет гетманскую власть на Левобережье и распространяет на территорию современной Сумщины административно-территориальное деление Российской империи. Сумская область образуется в 1939 году.

После небольшого экскурса в историю Сумщины, который должен знать каждый, предлагаем рассказать, какие именно памятники природы и архитектуры сохранила территория одного из старейших регионов Украины.

Сумы

Небольшой город в пределах Украины и достаточно населенный в пределах Сумской области – город Сумы, сегодня является административным центром региона. Город расположен на берегах реки Псел, в которую впадает река Сумка. В Сумах проживает более 250 тысяч человек.

Город, который сначала кажется совсем незаметным, на самом деле содержит много интересных местечек для хорошего времяпрепровождения. Первое, куда стоит заглянуть, это к знаменитой сумской альтанке – именно она является символом областного центра. Расположен архитектурный памятник у Сумского краеведческого музея, а ее создателем стал сумчанин Матвей Щавелёв, уроженец Курской губернии, который служил в земской управе чертежником. Исследователи считают, что ее построили еще в начале ХХ века.

Знаменитая сумская альтанка

Известно, что в конце XIX века геологи из Санкт-Петербурга хотели на месте беседки добывать нефть, однако её там не нашли. Впоследствии оказалось, что залежи нефти расположены в городке Ахтырка, а не в Сумах, однако место для сверления осталось. После этого муж племянницы Ивана Харитоненко Иосиф Лещинский накрыл скважину железной плитой и построил на этом месте беседку, а вокруг нее обустроил собственный сад.

Также в Сумах невозможно не заметить "Сотню" – именно так называют небольшую территорию, на которой удачно разместились как современные заведения для отдыха, так и исторические достопримечательности. Среди них – Спасо-Преображенский собор (XVIII век). Кроме нее, в городе можно найти несколько церковных сооружений, построенных на пару сотен лет раньше, в частности Воскресенская церковь, которая является отличным образцом казацкого барокко конца XVII – начала XVIII веков.



Спасо-Преображенский собор на "Сотне"

А если вы планируете путешествие по Сумам не на один день, то внесите в свой путиводитель еще такие места: Сумской краеведческий музей, Парк культуры и отдыха имени Ивана Кожедуба, надгробные памятники на могилах членов семьи Харитоненко на городском кладбище, а также Дом-музей Антона Чехова, в котором в свое время проживал писатель.

К следующим туристическим и малоизвестным местам Сумщины стоит доезжать на маршрутных такси из районных или областных центров. Также через некоторые сёла и города курсируют электрички.

Церковь Святой Троицы

Село Пустовойтовка в Роменском районе на первый взгляд может показаться совсем незаметным местом для заядлого путешественника, но его история и достопримечательности, которые сохранились до сих пор, действительно манят своей аутентичностью. Одно из самых знаменитых зданий, которое стоит посетить – это церковь Святой Троицы, построенная еще в 1773 году и отреставрированная в начале XXI века. По информации старинных документов, за свой счет ее построил последний кошевой атаман Запорожской Сечи Петр Калнышевский.



Церковь Святой Троицы

В свое время он построил не одну церковную постройку, в частности в городе Ромны – Покровская церковь, которую разрушили большевики. Над церковью Святой Троицы в прошлом веке тоже поиздевались, однако по инициативе экс-президента Украины Виктора Ющенко, который считает Петра Калнышевского своим дальним родственником, в 2006 году ее восстановили. Самому же Калнышевскому в Пустовойтовке также построили величественный памятник.

Памятник мамонту

Нет, скелет настоящего мамонта вы здесь не увидите, но памятник в его честь вы посетить сможете. Именно в селе Кулешовка Недригайловского района было обнаружено костяк доисторического животного в 1840-х годах под названием "Mammuthus trogontherii" (степной мамонт).



Памятник мамонту

Оригинальный памятник состоит из четырехгранной металлической стеллы, на гранях которой указан 1841 год. На памятнике изображен барельеф мамонта, а также упоминается информация об археологической находке и ее ценности для истории. Такая архитектурная достопримечательность автора Ивана Калениченко была возведена первой в мире в честь доисторического гиганта и также стала напоминанием об еще одном знаковом событии – в этом месте проходила граница между Россией и Речью Посполитой.

Меловые горы

Если вы устали от чрезмерно туристических мест Украины, то меловые горы, или "сумская Швейцария" в селе Могрица Сумского района вас однозначно очарует. Ранее на месте гор был карьер по добыче мела, а теперь – это прекрасное место для романтических прогулок и фотосессий.



Меловые горы

Местные жители отмечают, что в меловых горах можно найти так называемые "чертовы пальцы", то есть скелеты головоногих моллюсков белемнитов, которые очень похожи на современных кальмаров. Что интересно, вблизи села также обнаружено городище и поселение северян, проживающих в VIII-X веках, а также найден курганный могильник.

Круглый двор

Удивительная крепость "Круглый двор" (XVIII в.) В городе Тростянец свое время использовалась как конюшня, склад и даже театр. В 1749 году ее построила семья Надаржинских. Сегодня там расположено прекрасное место для проведения экскурсий в стенах сооружения, а еще там часто происходят различные музыкальные фестивали.



Круглый двор

Здание овальной формы имеет четыре трёхьярусные башни, а по периметру всей территории размещены одноэтажные владения. Внутренний двор усадьбы-крепости как прежде, так и сейчас используется для различных показательных торжеств под открытым небом. "Круглый двор" также является неотъемлемой частью системы подземных ходов и имеет отдельные выходы к барскому дому и Благовещенской церкви.

Трёх-Анастасиевская церковь

Последняя точка в путешествии Сумщине – это Трёх-Анастасиевская церковь в городе Глухов, бывшей гетманской столице Украины. Еще в 1884 году ее построили местные жители Терещенко на месте погорелого деревянного Воскресенского храма. Строили храм по образцу Ильинской церкви в Суботове (построенной в 1653 году по приказу гетмана Богдана Хмельницкого), а уже сегодня она напоминает Владимирский собор в Киеве (построен в 1862-1882 гг).



Трёх-Анастасиевская церковь

Храм вынес немало бед: пожары, разрушения коммунистов и ограбления. Несмотря на это, его отреставрировали и выдвигали на участие в конкурсах "Семь чудес Украины" и Сумщины, а сегодня к нему приходят помолиться сотни верующих Глухова.

И это еще далеко не все интересные уголки Сумщины, которые стоит посетить. Исследуйте "глубины" сети, интересуйтесь информации у местных и знакомых из Сумского региона и отправляйтесь на поиски малоизвестных туристических мест, которые вас однозначно удивят!

Фото: Украина Incognita, LiveJournal, фото из открытых источников