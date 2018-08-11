Путешествия по Украине: самые живописные места Одесской области, которые запомнятся на всю жизнь

Ко Дню Независимости Украины 24 канал подготовил спецпроект о самых живописных уголках каждого региона нашей страны. Вашему вниманию – семь самых интересных мест Одесской области, которые стоит посетить.

Одесщина – это не только роскошный отдых на берегу моря, но и колоритные развлечения, которые поразят самого искушенного туриста. Именно в этой области можно отведать ароматную пахлаву на пляже, побывать в "украинской Венеции", поторговаться на знаменитом "Привозе", увидеть город с высоты птичьего полета и походить по старинному замку.

Больше регионов в спецпроекте: Живописная Украина: самые красивые уголки страны, которые стоит увидеть



Одесская область: какие места стоит посетить

Одесса

"Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика", – поется в популярной песне. И это действительно так. Описать все город, его красоту и колорит – невозможно, потому что каждое здание и памятник особые. Даже обычная тропа набережной или общественный пляж может влюбить в себя туриста.



Что стоит увидеть в Одессе: пляж

Одессу по праву называют жемчужиной Украины. Город поражает с первых минут пребывания. К толпам туристов подходят гиды и водители такси, которые по-особенному предлагают свои услуги. Такого говора, как в Одессе, не найти нигде, а умение уговаривать – это просто искусство.

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И попав в самое сердце города, вы словно переноситесь в другой мир: по знаменитой Дерибасовской ездят кареты с отдыхающими, на улицах приятно пахнет вкусностями, а время словно останавливается. По этой улице стоит ходить медленно, потому что каждый дом здесь особенный. Сами одесситы любят гулять по Дерибасовской, называя ее душой города.

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На этой улице стоит увидеть памятник 12-му стулу из одноименного романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова. По легенде, нужно сесть и загадать желание. Одесситы уверяют, что задуманное обязательно осуществится. Правда или легенда – убедитесь сами.



Что посетить в Одессе: памятные места

Также на Дерибасовской улице стоит посетить колоритный "Пассаж". От этого помещения, без преувеличений, перехватит дух даже у самого скептичного туриста. Стены "Пассажа" украшает роскошная лепка и скульптуры, а крыша сделана из стекла, что создает невероятную атмосферу.

Украшением Одессы считают Оперный театр. Именно это здание является своеобразной визиткой города. Величественная архитектура и изысканность стиля ошеломляют туристов. Одесситы всегда предлагают яркие и интересные спектакли, поэтому Оперный театр стоит посмотреть не только снаружи, но и изнутри.

Согласно с историей, сооружение возвели в 1887 году архитекторы Фердинанд Фельнер и Герман Гельмер. Стиль венского барокко еще тогда привлекал к себе огромное внимание, да и до сих пор вызывает восторг у ошарашенных отдыхающих.

Что посмотреть в Одессе: Оперный театр

Недалеко от Оперного театра есть уютный скверик, где можно отдохнуть и полюбоваться красотой архитектуры. Здесь часто играют уличные музыканты, которые подбирают современный и классический репертуар.

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Еще одной визитной карточкой Одессы является Потемкинская лестница. Как только ее не называли: и Бульварная лестница, и Ришельевская, и даже Гигантская. Именно она привлекает огромное внимание туристов, ведь побывать в городе и не прийти сюда – это значит не увидеть настоящую Одессу.

Согласно с историей, построил ее князь Воронцов в подарок своей жене Елизавете. Тогда вместо большой лестницы была простая тропинка, которой довольно сложно было добраться к порту. Поэтому в 1825 году архитекторы Франческо Боффо, Авраам Мельков и Потье спроектировали большую лестницу, которая обошлась князю в 800 тысяч рублей.



Что посмотреть в Одессе: перечень мест для туристов

Потемкинская лестница соединяет центр города с морским портом. Всего насчитывается 192 ступеньки, однако не стоит пугаться, этот путь преодолеть достаточно легко. Для ленивых туристов построили фуникулер, который доставляет людей с подножия к вершине.

Сразу возле Потемкинской лестницы расположен Морской вокзал. Сюда приплывают большие лайнеры, которые завораживают красотой. На вершине же лестницы – живописный Приморский бульвар. Именно здесь расположен первый памятник города – скульптура герцогу Аврааму де Ришелье, или как его называют сами одесситы – памятник Дюку. Хоть француз был завоевателем и участвовал в штурме Измаила, его считают основателем города. Герцог создал крупный торговый порт, который принес славу и развитие Одессе.

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Кроме этого, на Приморском бульваре можно увидеть пушку фрегата "Тигр", величественное сооружение городского совета, памятник Александру Пушкину и знаменитый Воронцовский дворец. Это одно из самых романтичных мест Одессы, ведь с бульвара открывается роскошный вид на море, что непременно запомнится влюбленным парам.

И чтобы почувствовать настоящую, не туристическую, атмосферу Одессы, следует отправиться на знаменитый рынок "Привоз". Там, как говорят местные жители, есть все, а чего нет – найдут. И не стоит зевать, ведь рынок является переполненным людьми, поэтому поход за впечатлениями может закончиться опустошением кошелька.



Колоритный рынок "Привоз" в Одессе

Одесса – это не просто особенный город. Здесь действительно можно найти развлечения по душе. Не упустите возможности и посетите местный дельфинарий, расположенный на набережной. Для привередливых туристов на окраине города действует большой аквапарк, поход в который может запомниться на всю жизнь. А еще – луна-парк, который поражает красотой и разнообразием аттракционов. Здесь за 100 гривен можно покататься на колесе обозрения и увидеть Одессу с высоты птичьего полета.



Одесса

Для всех модниц, которые стремятся сделать роскошные снимки у бассейна и на берегу моря, 24 канал советует посетить одесские пляжи. Здесь есть и роскошный Ланжерон, и бюджетная Отрада, и шумная Ибица, и "зефирная" Bright on Beach Odessa. И обычные городские пляжи тоже могут стать отличным фоном для эффектного фото.

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Лебедевка

Одесчина затаила одно из уникальных мест – роскошный поселок Лебедевку.. Это настоящий райский уголок в Украине. Хоть до поселка довольно сложно добраться, но впечатления от этой поездки стоят всех затрат времени на дорогу.

Приехав в Лебедевку, туристы словно попадают на райские острова в Южной Америке. Невероятного голубовато-бирюзового цвета море гармонично сочетается с песком и песчаными горками. От природы здесь просто захватывает дух, а снимки получаются по-настоящему голливудскими.



Райский отдых в Лебедевке

Вилково

Неподалеку от Лебедевки расположено Вилково, который еще называют "украинской Венецией". Этот небольшой городок развернулся в дельте Дуная, там, где великая река впадает в Черное море.

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Особенность Вилково заключается в том, что старая часть города полностью затоплена водой. Вместо улиц и дорог здесь колоритные каналы, по которым можно передвигаться на местных "гондолах" и моторных лодках.



Что посмотреть в Одесской области: Вилково

По обе стороны канала виднеется волшебная украинская природа, которая перемешивается с домами. К каждому зданию установлены кладки, которыми могут передвигаться люди. Когда же в Вилково нужно завести громоздкий груз, кладки станут раздвижными мостами, которые с легкостью забирают и позже возвращают на их место.

Для туристов здесь предлагают свое развлечение – посетить так называемый "нулевой километр" – место, где Дунай впадает в Черное море. Также здесь можно попробовать особые блюда из рыбы, ведь большинство местных жителей занимаются рыбалкой.

Белгород-Днестровский

Одним из самых популярных городов Одесской области является Белгород-Днестровский. На это есть несколько причин. Прежде всего, здесь расположена знаменитая Аккерманская крепость. Построили здание еще в ХІІІ – ХV веке на остатках греческого города Тира.

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Цитадель крепости потрясает своей величественностью и духом истории. Она состоит из четырех башен, у которых есть свои названия: Темница, Сокровищница, Придворная и Комендаторская. Величественное сооружение действительно поражает своей красотой и изумительными видами, открывающимися на море.



Аккерманская крепость в Белгород-Днестровском

И не только этим славится Белгород-Днестровский. Именно здесь начинал свою карьеру украинский Мухаммед Али – Василий Ломаченко. Все местные жители знают, где находится семейное имение боксера. Летом спортсмен любит проводить время в своем городке, поэтому туристы не только могут получить впечатление от архитектурных особенностей Белгород-Днестровского, но и от общения с талантливым боксером.

Озеро Ялпуг

Недалеко от города Болград расположено крупнейшее в Украине природное озеро Ялпуг. Водоем лиманного типа поражает туристов величиной и красотой. Общая длина озера – 39 километров, а ширина – 15. Поэтому, побывав на озере Ялпуг, складывается впечатление, что оно бесконечное.

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Возле водоема в селе Новая Некрасовка расположены небольшие скалы, где часто любят сидеть туристы. Именно там есть прекрасные пейзажи, которые непременно запомнятся отдыхающим.



Озеро Ялпуг, Одесская Область

Одесщина – это особый край. Это место для встреч и уик-энда с любимым человеком, место приключений и невероятных открытий, область, которая соединила в себе не только красоту морских пейзажей и солнечный уют, но и богатую историю, которая чувствуется на каждой улице самой Одессы.

Все фото – журналисты 24 канала Аленка Кук и Елена Булан, odessa.travel.