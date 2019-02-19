Путешествия в Россию и элитное имущество: кем являются 44 кандидата в Верховный суд

Сейчас идет набор в высшую судебную инстанцию Украины Верховный суд. Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) избирает еще 78 судей. Решающее заседание ВККС должно начаться 19 февраля.

В 2017 году после рекомендаций Высшей квалификационной комиссии в Верховный суд были назначены 30 недобродетельных судей, и сейчас все идет к тому, что количество таких служителей Фемиды может возрасти, пишет "Украинская правда".

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Дело в том, что Общественный совет добродетели (ОСД) проанализировал досье, декларации, информацию из открытых реестров по 235 кандидатам и направил в ВККС негативные выводы по 71 кандидату. Комиссия согласилась только с 23 выводами, а участие еще 4 кандидатов прекратила по другим причинам и по собственной инициативе.

В итоге остались 44 недобросовестных судьи. Их кандидатуры должны окончательно рассмотреть на пленарных заседаниях ВККС с 19 по 22 февраля. По результатам этих заседаний Комиссия может принять решение о прекращении их участия в конкурсе. Если же шаг будет противоположным, эти кандидаты будут иметь все шансы стать судьями Верховного Суда.

Предлагаем Вашему вниманию список тех лиц, кого не должны допустить к должности судьи Верховного Суда. Его подготовили Общественный совет добродетели совместно с Фондом DEJURE.

В этот перечень вошли 44 кандидата, в действиях и документах которых члены Общественного совета добродетели обнаружили по меньшей мере одно из следующих нарушений:

– принятие политически мотивированных решений, в частности против участников Революции Достоинства, а также участие в восстановлении на должностях "судей Майдана";

– несоответствие доходов и активов, вероятное сокрытие ценного имущества, а также признаки уклонения от уплаты налогов и сокрытия доходов;

– недостоверные данные в имущественных декларациях, декларациях добродетели и декларациях родственных связей;

– более трех случаев принятия судебных решений во время пребывания на учебе или в отпуске;

– нарушение прав журналистов в судебных заседаниях, неэтичное поведение вне судебного процесса;

– выявление толерантности в отношении преступной практики вмешательства в систему распределения дел.

Недобросовестные кандидаты

Бенедисюк Игорь Михайлов, председатель Высшего совета правосудия

Он связан с политическими силами, также прослеживается влияние этой связи на его карьеру. Бенедисюк был назначен членом Высшего совета юстиции по квоте президента. Впоследствии Порошенко наградил этого кандидата именным оружием, когда тот хоть и был председателем ВСЮ, однако еще имел статус судьи, а это прямо запрещено законом. В конце концов он все же принял эту награду.

Кроме того, общественность предполагает, что он может иметь российское гражданство. Бенедисюк окончил Военный институт Министерства обороны СССР и в июле 1991 года стал судьей военного суда в российском Южно-Сахалинске. В России он работал судьей до апреля 1994 года, после чего переехал в Украину, где стал судьей Киевского гарнизона. На собеседовании мужчина так и не указал, гражданином какой страны он был в должности судьи РФ, и не смог сказать, когда получил гражданство Украины.

Кроме того, он как председатель Высшего совета правосудия причастен к покрытию "судей Майдана". В заключении ОСД фигурируют фамилии судей Чауса, Девятко, Ластовки, Санина, Кизюн и других, которых не уволили за очевидно неправосудные решения времен Майдана. Кандидат еще закрывал глаза на факты влияния администрации Януковича на судей. В то же время Бенедисюк значительно нарушал сроки рассмотрения дел "судей Майдана" (судьи Ластовка и Иванина) и причастен к решениям Высшего совета правосудия, содержащим признаки преследования судей, которые пошли против системы. В частности, с его участием принято незаконные решения о наказании разоблачающей судьи Ларисы Гольник и судьи Виталия Радченко, который дал разрешение на обыски у председателя Окружного административного суда Павла Вовка.

Бенедисюк как председатель ВРУ не обеспечил надлежащую прозрачность работы. Было установлено, что Совет правосудия нарушал законодательство, когда предоставил ответы на запросы в отношении вознаграждения его членов и докладчиков при рассмотрении жалоб на судей. Под его руководством были прекращены и трансляции заседаний дисциплинарных палат, когда те рассматривали жалобы на судей. Бенедисюк обосновал это отсутствием техники и финансирования, что сомнительно.

Боровик Сергей Сергеевич, судья Хозяйственного суда Черкасской области

Общественный совет добродетели обнаружил, что в 2015, 2016 и 2017 годах судья Хозяйственного суда Черкасской области не задекларировал какой-либо недвижимости по месту работы, то есть в Черкассах.

Бринцев Алексей Васильевич, судья Хозяйственного суда Харьковской области

Общественный совет добродетели обнаружил его связь с политическими силами. В частности, его бывший тесть Степан Гавриш в 2004-2005 годах представлял интересы кандидата в президенты Виктора Януковича в Верховном Суде. Также во время 6 созыва Верховной Рады Украины бывшая жена Брынцева была помощницей народного депутата от "Партии регионов" Юрия Иванющенко.

В 2006-2015 годах его отец работал в должности судьи Конституционного Суда Украины. В 2010 году в составе коллегии судей он признал законным конституционный переворот, отменив изменения в Конституцию 2004 года, чем расширил полномочия экс-президента Януковича.

Бринцев вместе с женой владеют тремя домами общей площадью 306 квадратных метра, тремя квартирами общей площадью 358 квадратных метров и пятью нежилыми помещениями общей площадью 1928 квадратных метров. Также супруги владеют автомобилями Nissan Murano, Mitsubishi Lancer и значительными суммами денежных сбережений.

Верховец Анатолий Анатольевич, судья Киевского апелляционного хозяйственного суда

В марте 2011 года он приватизировал квартиру в Киеве общей площадью 53 квадратных метра, несмотря на то, что до приватизации его жена владела квартирой в Киеве общей площадью 97 квадратных метров.

Также Верховец не объяснил происхождение имущества на банковских счетах жены за 2014 год в сумме 192 484 гривен. Принял судья и 17 решений, не находясь на рабочем месте – в то время он был на учебе.

Вильгушинский Михаил Иосифович, судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел

Еще в предыдущем конкурсе в Верховный суд ОСД обнародовал по нему негативные выводы. Однако Высшая квалификационная комиссия судей единогласно признала его способным осуществлять правосудие.

Так, Вильгушинский допускал разногласия в декларациях за разные годы, а также не указал сына (2007) и жену как членов семьи (2009).

Кроме того, в 2013 году он не отразил в декларации право пользования автомобилем Lexus LS 460, а в течение 2015-2016 годов "забыл" задекларировать еще две машины: Acura MDX и Toyota Camry.

Согласно расследованию ресурса PROSUD, экс-супруга судьи в 2018 году стала обладательницей квартиры в новостройке на левом берегу Киева площадью 130 квадратных метра. Предполагаемая стоимость такого жилья могла достигать 200 тысяч долларов.

ОСД также обнаружил среди участников ВНО, получивших незаконные преимущества в результате вмешательства в результаты оценивания, однофамильца сына кандидата. Однако судья Вильгушинский отрицает причастность к этому.

Волковицкая Наталья Александровна, член Высшего совета правосудия

В отношении этого кандидата Высшая квалификационная комиссия судей постановила оставить заключение Общественного совета добродетели без рассмотрения. Также орган не планирует рассматривать его в пленарном составе, как того требует закон. Следовательно, назначение этого кандидата судьей Верховного Суда будет осуществлено с нарушением закона.

Известно, что в составе Высшего совета правосудия она рассматривала дела в отношении судей, которые выносили приговоры участникам акций протеста во время Революции Достоинства. В частности, Волковицкая причастна к решениям, которые способствовали уклонению от ответственности "судей Майдана", а также к преследованию Высшим советом правосудия коллег, которые выступили против негативных явлений в судебной системе.

К примеру, говорится о незаконном привлечении к ответственности судьи Галицкого районного суда Львова Виталия Радченко за предоставление детективам НАБУ разрешения на обыск у председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка, а также преследовании известной судьи-разоблачителя с Октябрьского районного суда Полтавы Ларисы Гольник.

Вус Светлана Михайловна, судья Верховного Суда Украины

Она, в частности, не указала квартиру площадью 66,9 квадратных метра в декларациях за 2011-2014 годы.

Также Вус участвовала в принятии решений, которые привели к нарушению прав человека. Так, кандидат в составе коллегии судей участвовала в толерантности практики, которую Европейский суд по правам человека признал "своевольной" по делу "Тихонов против Украины". Евросуд установил, что украинские суды обосновывали свои решения на признательных показах, полученных без участия защитника, а Вус в составе коллегии Верховного Суда не приняла во внимание такую ​​жалобу. По этим обстоятельствам она также обнародовала недостоверные данные в декларации добропорядочности за 2016 год.

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Что известно о деле "Тихонов против Украины"?

Это дело было начато по заявлению против Украины, которое в 2009 году подал в Европейский суд по правам человека Игорь Тихонов. Он жаловался, что на начальном этапе производства ему не был обеспечен доступ к защитнику. Также мужчина убеждал, что он дал признательные показания в результате жестокого обращения и нарушения его права не свидетельствовать против себя. В итоге Евросуд удовлетворил требования Тихонова. В то же время это дело вытащило из бюджета Украины 10,6 миллиона евро и 383 тысяч гривен компенсаций.



Суть дела



– 12 февраля 2006 года в поселке Павлыш Кировоградской области в ​​одном из домов был найден убитым пожилой мужчина. Следователь прокуратуры Онуфриевского района возбудил уголовное дело.



– В тот же день правоохранители задержали Игоря Тихонова – его обвиняли в мелком хулиганстве, что является мелким правонарушением. Впоследствии Тихонов заявил, что в течение следующих двух дней сотрудники милиции оказывали на него психологическое давление и применяли физическое насилие с целью получения признательных показов по убийству.



– 14 февраля 2006 года следователь прокуратуры Онуфриевского района допросил Тихонова как подозреваемого в совершении убийства. Перед допросом следователь спросил, желает ли он иметь защитника, однако тот отказался. Во время допроса Тихонов признался в совершении убийства.



– 17 февраля 2006 года Онуфриевский районный суд Кировоградской области избрал Тихонову меру пресечения в виде заключения под стражу.



– 15 августа 2006 года районный суд вернул дело в прокуратуру Петровского района Кировоградской области на дополнительное расследование. Такой шаг суд объяснял тем, что сведения о личности Тихонова, включая его предыдущие судимости, было собрано ненадлежащим образом; следователь проигнорировал ходатайство Тихонова о предоставлении ему другого защитника после его отказа от бесплатного защитника; Тихонову не разъяснили его право на помощь защитника во время ознакомления с материалами дела по окончании предварительного следствия; и что Тихонов не имел возможности ознакомиться со всеми материалами дела.



– 21 июня 2007 года Онуфриевский районный суд признал Тихонова виновным в совершении умышленного убийства и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет. Суд мотивировал свои выводы вещественными и документальными доказательствами, устными показаниями и заключениями экспертиз. Суд ссылался, в частности, на первичные признательные показания Тихонова, отметив, что они согласовывались с другими имеющимися в материалах дела доказательствами. Суд посчитал, что дальнейший отказ Тихонова от указанных показов и отрицание вины были его попыткой избежать наказания.



– Далее Тихонов обжаловал свой приговор. Однако 15 января 2008 года апелляционный суд Кировоградской области оставил приговор от 21 июня 2007 года без изменений, отметив, что вина заявителя была четко установлена. Суд также отклонил утверждение Тихонова о жестоком обращении и нарушении его процессуальных прав. Суд постановил, что процессуальные недостатки, выявленные судом первой инстанции, не повлияли на его выводы относительно сути уголовного дела.



– Тихонов обжаловал это решение в кассационном порядке, повторив аргументы, которые он приводил в жалобе в апелляционный суд.



– 7 октября 2008 года Верховный Суд Украины отказал в удовлетворении кассационной жалобы Тихонова как необоснованной и оставил решения судов низших инстанций без изменений.

Гришин Геннадий Анатольевич, судья Апелляционного суда Донецкой области

Не указал в декларации добродетели 2015 года участие в принятии решений по делам "Луценко против Украины" и "Загородный против Украины", в которых Европейский суд по правам человека констатировал нарушение прав человека.

Губенко Надежда Михайловна, судья Высшего хозяйственного суда Украины

В ее отношении Высшая квалификационная комиссия судей постановила оставить заключение Общественного совета добродетели без рассмотрения и не планирует рассматривать его в пленарном составе, как того требует закон. Это означает, что назначение этого кандидата судьей Верховного Суда будет осуществлено с нарушением закона.

Известно, что в 2013 году она приобрела квартиру площадью 136,1 квадратных метра в столичном жилом комплексе "Новопечерские липки". Однако судья задекларировала жилье только в 2015 году, указав почти втрое более низкую стоимость в 898 260 гривен, в то время, как рыночная стоимость жилья составляет 2,1-3,5 миллиона гривен. Доходы Губенко и членов ее семьи за этот период не позволили бы приобрести эту квартиру (соответственно 530 249 гривен и 494 894 гривен).

Кроме того, судья фигурировала в громком конфликте вокруг застройки на территории Александровской больницы в Киеве. Решения Губенко и ее коллег вызвали многочисленные столкновения активистов-защитников больницы с представителями застройщика.

Губская Елена Анатольевна, судья Шестого апелляционного административного суда

Во время Революции Достоинства, в феврале 2014 года, в составе коллегии судей она противоправно запрещала мирные собрания, это впоследствии подтвердила дисциплинарная палата Высшего совета правосудия. Такая практика у нее наблюдалась и ранее.

Кроме того, в 2012 году своим решением в составе коллегии судей Губская фактически дала основание для отмены голосования на выборах в парламент 1172 граждан, совершивших свое волеизъявление. Также не находясь на рабочем месте (была на учебе), приняла 190 судебных решений.

Данилова Мальвина Владимировна, бывшая судья Высшего хозяйственного суда Украины, теперь судья Хозяйственного суда Киева

Она отличилась печально известными решениями о незаконной застройке под стенами Софии Киевской, которыми обеспокоила ЮНЕСКО. Также Общественный совет добродетели поймал Данилову на систематических ошибках, сокрытии состояния и недостоверной информации о доходах.

Привлекла к себе внимание заявлением об ограблении ее дома на сумму в 500 тысяч долларов, хотя активисты не особенно интересовались ее элитной недвижимостью и авто. Кроме того, Данилова препятствовала работе журналистов.

Дашутин Игорь Владимирович, председатель Сумского районного суда Сумской области

В 2016 году он задекларировал заниженные доходы от продажи двух автомобилей – Toyota Camry (15 тысяч гривен) и Ford Mondeo (8 тысяч гривен). В том же году Дашутин приобрел новую Toyota Camry, но не задекларировал "подаренные" родственниками 400 тысяч гривен на это приобретение. На собеседовании судья сказал, что не считает это подарком, хотя сам писал научно-практический комментарий к антикоррупционному законодательству, где признавал подобные средства подарком.

В 2017 году Дашутин передал служебный Mitsubishi Pajero, который находится на балансе Сумского районного суда, своему другу – председателю Хозяйственного суда Александру Коваленко. Последний уехал на этом авто на встречу, где он был задержан при получении 26 тысяч долларов взятки.

Судья Дашутин еще угрожал журналистке, которая должна была вести аудиозапись судебного заседания, чем прямо нарушил принцип гласности и открытости, а также скрывал в декларации добродетели факты нарушения правил дорожного движения.

Евграфова Елизавета Павловна, Судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел

Она имеет значительные различия в доходах и расходах. В частности, в 2012 году доход семьи Евграфовой составил 475 780 гривен, тогда как расходы превысили миллион гривен. Подобная ситуация наблюдалась в 2013-м и 2014 годах.

Известно, что только за 2012 год семья судьи приобрела автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2012 года выпуска за 665 тысяч гривен и мотоцикл BMW K1600GTL 2012 года выпуска за 280 тысяч гривен. В течение последующих двух лет ее семья приобрела несколько земельных участков в Крыму, а также туристическую путевку за почти 6 400 евро. За 2015-2017 годы Евграфова дополнительно задекларировала наличными 95 тысяч долларов США.

Также судья приняла 54 решения при прохождении подготовки в столичной Национальной школе судей Украины.

Евсиков Алексей Александрович, судья Высшего хозяйственного суда Украины

Он стал судьей Высшего хозяйственного суда Украины, имея всего 6 лет судейского стажа. Вполне вероятно, что этому способствовала его теща Нина Фадеева, которая долгое время была членом ВККС и имела связи с представителями "Партии регионов", в частности с ее лидером Виктором Януковичем.

Алексей Евсиков фигурирует в уголовном производстве о вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел. В 2018 году Департамент спецрасследований ГПУ завершил досудебное расследование по делу о массовом вмешательстве в работу системы авторазделения дел в Высшем хозяйственном суде Украины. Так, в авторазделение дел в суде вмешивались более 20 тысяч раз, чтобы дела попадали на рассмотрение к конкретным судьям.

Также он был одним из судей, на кого осуществлялось распределение дел с вмешательством в систему. Вследствие этих вмешательств государству был нанесен ущерб на миллионы гривен.

В 2014 году Евсиков продал дом в селе Триполье Обуховского района за почти 5 миллионов гривен. Судья уверял, что построил его сам, земельный участок приобрел за бесценок, а для строительства использовал дешевые материалы.

В том же 2014 году его дочь, в то время студентка, стала владелицей земельного участка в селе Гореничи Киево-Святошинского района. Стоимость этого участка Евсиков скрыл.

Также он "забывал" декларировать авто Mercedes-Benz в 2013-2014 годах.

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Еремейчук Сергей Владимирович, судья Ровенского апелляционного суда

Он демонстрировал поведение, которое свидетельствует о недостаточном уровне его беспристрастности. Так, в 2013 году Еремейчук заявил самоотвод по делу против Рокитновского райотдела УМВД Украины в Ровенской области, где работал на протяжении 1997-2003 годов. Таким образом, кандидат признал, что его предыдущая работа в учреждении может поколебать его объективность и беспристрастность как судьи. В то же время ранее Еремейчук принял по меньшей мере 41 судебное решение по делам с участием должностных лиц указанного райотдела.

Также судья почти вдвое занизил стоимость задекларированной в 2016 году квартиры, а позже отметил, что жилье за более 467 тысяч гривен ему приобрели на собственные сбережения тесть-бригадир сельхозпредприятия и теща-техработница. Правда, финансовую состоятельность родственников он смог подтвердить лишь документами о собственности тестя и тещи на несколько земельных участков.

Жигалкин Иван Павлович, судья Хозяйственного суда Харьковской области

Квартиру площадью 92 квадратных метра в Харькове ему якобы подарила в 2015 году сестра. Однако почему-то уже через год оформила подарок на себя. Источники приобретения квартиры неизвестны.

Иваненко Яна Леонидовна, судья Высшего административного суда

В ее отношении Высшая квалификационная комиссия судей постановила оставить заключение Общественного совета добродетели без рассмотрения и не планирует рассматривать его в пленарном составе, как того требует закон. Это означает, что назначение этого кандидата судьей Верховного Суда будет осуществлено с нарушением закона.

Яна Иваненко уже участвовала в конкурсе в Верховный Суд в 2017 году. Тогда Комиссия согласилась с отрицательным заключением Общественного совета добродетели и исключила Иваненко из конкурса. На этот раз ВККС считает, что судья подтвердила свою добродетель и может продолжать участие в конкурсе.

По результатам анализа Общественного совета добродетели, есть основания сомневаться, что ее стремительный карьерный взлет и многочисленные награды ("Заслуженный юрист Украины", Министерства юстиции Украины "За заслуги" и Конституционного суда Украины, ряд почетных грамот Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины и т.д.) обусловлены сугубо профессиональными достижениями.

Выявлено, что Яна Иваненко была помощником бывшего председателя Высшего совета юстиции и экс-депутата от партии СДПУ (о) Медведчука – Валерия Евдокимова. От последнего судья имеет сына и дом в Ворзеле под Киевом. По убеждению ОСД, Евдокимов может влиять на назначение Иваненко, и именно его протекция обеспечила ей стремительную карьеру от судьи Хозяйственного суда Киевской области в только 28 лет – до судьи Высшего административного суда в 34.

Иваненко пользуется квартирой площадью 140 квадратных метров в столице и автомобилем Suzuki. Собственником имущества является ее мать, однако в ОСД есть обоснованные сомнения в способности матери это приобрести. Кроме того, в 2017 году Высшая квалификационная комиссия судей согласилась, что Иваненко не привела источники его происхождения.

Ищук Лариса Петровна, судья Львовского апелляционного административного суда

В имущественной декларации за 2014 год она не задекларировала в отношении себя и членов семьи никаких объектов недвижимости. Также допускалась разногласия в имущественных декларациях за 2012, 2013 и 2014 годы в отношении легковых автомобилей Audi А4 2010 года выпуска, Mercedes-Benz 500 1999 года выпуска, Audi А4 2007 года выпуска.

Дополнительно на собеседовании с кандидатом было выяснено, что ее 18-летней дочери на праве собственности принадлежит квартира во Львове площадью 75,6 квадратных метра, средства на приобретение которой, по ее словам, предоставили родители судьи.

Кадетова Елена Вениаминовна, судья Высшего специализированного суда Украины

Ее муж работает в компании R&В Industrial Supply Company, которая до 2018 года укрепляла энергетическую отрасль России. Будучи судьей высшей инстанции, Кадетова неоднократно посещала страну-агрессора. Кроме того, она не декларировала право собственности (пользования) мужа на недвижимость, земельный участок и авто в США, а также принадлежащие ему права интеллектуальной собственности на патент на изобретения в Канаде.

Картере Валерий Иванович, судья Высшего хозяйственного суда Украины

Он фигурирует в уголовном производстве о вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел в Высшем хозяйственном суде. Следователи установили всего более 20 тысяч случаев, которые сделали попадания дел конкретным судьям. В итоге государство понесло миллионные убытки.

Также журналисты выяснили, что судья назначил председателем ликвидационной комиссии ООО "Пограничник" Владимира Кваша, против которого было открыто два уголовных дела: об исчезновениях тракторов "Джон Дир" и об избиении судебного исполнителя.

В течение 2015-2016 годов Картере вместе со связанными лицами совершил 6 поездок в Россию, цель которых неизвестна.

Компаниец Ирина Дмитриевна, судья Первого апелляционного административного суда

Она не декларировала имущество или допускала существенные разногласия в декларациях. В частности, судья не отразила в декларациях за 2012, 2013 и 2014 годы право собственности на 66,66% квартиры в городе Ясиноватая Донецкой области площадью 61,8 квадратных метра.

Также Компаниец в декларации за 2016 год не предоставила информацию о зарегистрированном за ее мужем праве собственности на производственный цех площадью 262,90 квадратных метра, что расположен в Ясиноватой, хотя декларировала его раньше. Не обнародовала она и никакой информации о получении членами ее семьи доходов от отчуждения этого недвижимого имущества.

Кроме того, не находясь на рабочем месте, Компаниец принимала решения.

Кравец Александр Александрович, судья Одесского апелляционного административного суда

Он принимал участие и в первом конкурсе в Верховный Суд, но тогда Высшая квалификационная комиссия судей признала его неспособным осуществлять правосудие, потому что судья скрыл в декларации добродетели 2015 года свой запрет мирных собраний.

Во время нового конкурса в Верховный суд, Кравец снова оставил без изменений решение о запрете мирных собраний в Одессе. Также Общественный совет добродетели обнаружил его попытку скрыть факт недекларирования недвижимого имущества в 2012 году и принятия судебных решений из-за рубежа.

Кролевец Ольга Анатольевна, судья Высшего хозяйственного суда Украины

Она фигурирует в уголовном производстве о вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел в Высшем хозяйственном суде. Следователи установили всего более 20 тысяч таких случаев, которые сделали попадания дел конкретным судьям. В итоге государство понесло миллионные убытки.

Малашенкова Татьяна Михайловна, член Высшего совета правосудия

Она работала в коммерческих структурах действующего Предизента Украины Порошенко и длительное время оказывала им юридические услуги. Также была кандидатом в Верховную Раду от "Блока Петра Порошенко" в 2014 году и является членом Высшего совета правосудия по квоте Президента.

В составе Высшего совета правосудия Малашенкова рассматривала дела в отношении судей, которые выносили приговоры участникам протестов во время Евромайдана. В частности, судья причастна к решениям, которые способствовали уклонению от ответственности "судей Майдана", а также к преследованию Высшим советом правосудия судей, которые выступили против негативных явлений в судебной системе.

Известно, что Малашенкова значительно занизила стоимость задекларированного имущества, в частности указала, что приобрела автомобиль Lexus RX 350 2007 года выпуска за 130 тысяч гривен. По стоимости других автомобилей, которыми она владает, указала "неизвестно".

В то же время большое количество ликвидного имущества, принадлежащего судье и членам ее семьи, не подтверждено легальными доходами. В частности, в 2017 году муж судьи приобрел автомобиль Land Rover Discovery Sport 2017 года выпуска стоимостью 1 221 693 гривен, который находится в совместной собственности супругов. А в 2016 году ее мать приобрела в новостройке в центральной части Киева квартиру площадью 122,80 квадратных метра, хотя доход женщины за 2013-2018 годы составил всего 14 280 гривен. В 2017 году она декларировала наличие наличности в размере уже 165 300 долларов, происхождение которых неизвестно и которые появились, несмотря на осуществление расходов на приобретение вышеуказанного имущества, включая приобретение в начале года автомобиля Land Rover Discovery Sport.

Могил Сергей Константинович, судья Высшего хозяйственного суда Украины

Он использовал родственные связи со своим дядей Сергеем Киваловым для получения должности судьи Высшего хозяйственного суда. Именно последний подал в Верховную Раду кандидатуру племянника и голосовал за его избрание.

Также судья Могил и его семья имеют сомнительно приобретенные состояния. В частности, совместно с двумя дочерьми он приватизировал и продал служебную квартиру общей площадью 112,1 квадратных метра в новостройке на бульваре Дружбы народов в Киеве, в которой никогда не проживал.

Кроме того, будучи секретарем четвертой палаты Высшего хозяйственного суда, Могил лично, без использования программы авторазпределения, распределял дела на судей и менял состав коллегии.

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Мостовая Галина Ивановна, судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел

Она не декларировала большое количество имущества, а также расходы и обязательства финансового характера. В ее имущественных декларациях отсутствует информация о квартире в Киеве площадью 47 квадратных метров, а также о доле 25% в жилом доме площадью 229 квадратных метров на Киевщине, которой Мостовая владела более десяти лет.

Позже судья не указала, что пользуется двумя участками площадью 2500 квадратных метров, а также жилым домом и автомобилем Porsche Cayenne.

Находясь не на рабочем месте (на учебе), Мостовая приняла 32 судебных решения.

Писана Тамила Александровна, судья Апелляционного суда Киевской области

Она приватизировала квартиру площадью 88 квадратных метров, которую ей предоставили как служебную, и сразу продала ее. Кроме того, получив право пользования служебной квартирой в 2012 году, судья не указала это право пользования в декларации.

Поляков Борис Мусиевич, судья Северного хозяйственного апелляционного суда

В отношении этого кандидата Высшая квалификационная комиссия судей постановила оставить заключение Общественного совета добродетели без рассмотрения и не планирует рассматривать его в пленарном составе, как того требует закон. Это означает, что назначение этого кандидата судьей Верховного Суда будет осуществлено с нарушением закона.

В частности, известно, что он участвовал в принятии решения, связанного с рейдерством в отношении иностранного инвестора, а именно акционера Беличского завода "Теплозвукоизоляция", располагающиеся в Коцюбинском на Киевщине. Своим решением в коллегии судей Поляков легализовал банкротство предприятия, вследствие чего землю завода продали без надлежащего аукциона рейдерам. Кроме того, неизвестные лица украли акции инвестора гражданина Швеции стоимостью более 2 миллионов гривен.

Судья также фигурирует в уголовном производстве о вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел в Высшем хозяйственном суде. Следователи установили всего более 20 тысяч таких случаев, которые в итоге сделали попадания дел конкретным судьям. Из-за этого государство понесло миллионы убытков.

Рябишин Андрей Александрович, судья Полтавского апелляционного суда

Он забыл указать сведения о жене-депутате в своей декларации родственных связей.

Площадь загородного дома судьи в течение последних четырех лет увеличилась более чем вдвое за счет хозяйственных построек, информация о которых в государственных реестрах отсутствует.

Так же не постоянны величина и площадь приобретенных кандидатом в собственность земельных участков, размеры которых постепенно увеличивались, если доверять его имущественным декларациям.

Сапалева Татьяна Валентиновна, судья Седьмого апелляционного административного суда

Она устанавливала ограничения в отношении мирных собраний во время Революции Достоинства. В частности, 29 ноября 2013 года коллегия судей Винницкого апелляционного административного суда под председательством Сапалевой запретила устанавливать палатки на Центральной площади и прилегающих улицах Черновцов. Впоследствии судья скрыла принятие этого решения в декларации добродетели.

Сапалевой удалось избежать ответственности из-за истечения терминов.

Сира Алина Васильевна, адвокат

В отношении этого кандидата Высшая квалификационная комиссия судей постановила оставить заключение Общественного совета добродетели без рассмотрения и не планирует рассматривать его в пленарном составе, как того требует закон. Это означает, что назначение этого кандидата судьей Верховного Суда будет осуществлено с нарушением закона.

Вместе с мужем в течение 2009-2012 годов она возглавляла Житомирский филиал частного предприятия "Специализированное предприятие "Юстиция". Эта фирма реализовывала арестованное имущество в рамках исполнительного производства, а также имела очень сомнительную репутацию из-за незаконных методов работы и коррупционной схемы с участием исполнительной службы и Минюста. По словам экспертов, деятельность подобных компаний приносило государству более миллиардные убытки.

Кроме того, адвокат Сира не указала стоимость трех грузовых автомобилей, которые приобрел ее муж в 2014, 2016 и 2017 годах. За 2017 год кандидат задекларировала всего 2400 гривен зарплаты.

Сокалюк Всеволод Петрович, адвокат

Он не указал в декларациях за 2015 и 2017 годы, что является соучредителем Малого частного предприятия "СЕРОКС" с размером взноса в уставный фонд в 40 тысяч гривен.

Сопьяненко Оксана Юрьевна, судья Хозяйственного суда Сумской области

Она с 2016 года пользуется автомобилем Volkswagen Polo, который принадлежит ее подруге, правда в декларациях за 2016-2017 годы судья указала стоимость, существенно ниже рыночной цены автомобиля, – 49 тысяч гривен. В августе 2018-го Сопьяненко приобрела этот же автомобиль у подруги уже за 170 тысяч гривен. Следовательно, возникает обоснованное сомнение в достоверности сведений о стоимости автомобиля.

Сопьяненко также не объяснила источники происхождения средств на строительство дома площадью более 280 квадратных метров неподалеку Сум. В 2016 году, когда она стала владеть этим домом, его стоимость превысила 1,9 миллиона гривен.

Стеценко Семен Григорьевич, профессор кафедры административного и хозяйственного права Запорожского национального университета

Он получил почти 2 миллиона гривен в подарок от родственника, но в декларации указал недостоверную информацию. Стеценко отметил, что источником подарка является член семьи первой степени родства. Однако ни один из этих родственников кандидата, согласно досье, не имел легальных доходов, позволяющих сделать такой ценный подарок. Кроме вышеупомянутых денег, он получил также в подарок столичную квартиру для сына.

В то же время Стеценко не задекларировал право пользования жилым домом своей матери площадью 282,3 квадратных метра.

Тарасишина Оксана Николаевна, судья Одесского окружного административного суда

В отношении этого кандидата Высшая квалификационная комиссия судей постановила оставить заключение Общественного совета добродетели без рассмотрения и не планирует рассматривать его в пленарном составе, как того требует закон. Это означает, что назначение этого кандидата судьей Верховного Суда будет осуществлено с нарушением закона.

Так, она в декларации обнародовала противоречивые данные о праве собственности на автомобиль Mitsubishi Pajero Sport 2014 года выпуска, который якобы принадлежит свекрови. В 2017 году судья отметила, что в течение трех лет бесплатно пользуется этим авто. Данные о способности родителей мужа приобрести дорогой автомобиль на пенсию, которая не превышала 3500 гривен в месяц, не убедительны.

Также Тарасишина задекларировала втрое меньшую стоимость автомобиля мужа Hyundai Accent 2012 года выпуска. Ее объяснения о повреждении автомобиля и нужде в ремонте вызывают обоснованные сомнения в целесообразности такого приобретения.

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Таций Лариса Васильевна, судья Оболонского районного суда Киева

В анкете Таций указала, что в течение 10-12 июня 2013 года проходила подготовку судей, занимающих административные должности. В Программе подготовки председателей и заместителей председателей апелляционных судов в Украине за 27 мая 2013 года указано, что это происходило в Киеве. В то же время в даты проведения подготовки она успела принять 206 судебных решений. Позже Таций объяснила, что посещала семинар судей только один день – 11 июня 2013 года. По заключению Общественного совета добродетели, судья прослушала лишь 37% аудиторных занятий. Поэтому Таций безосновательно получила сертификат по подготовке судей.

Титов Максим Юрьевич, судья Оболонского районного суда Киева

Он причастен к незаконным решениям в отношении участников мирных собраний 29 декабря 2013 года. Тогда автомайдановцы организовали автопробег в резиденции тогдашнего президента Януковича "Межигорье". Судья совершал типичные правонарушения времен Евромадана в отношении участников акций протеста и других лиц.

Также судья препятствовал своевременному принятию и обнародованию судебных решений по делам Майдана. В частности, принятые кандидатом в 2014 году Постановления в двух делах, касающихся событий Революции Достоинства, до сих пор отсутствовали в Реестре судебных решений, а это противоречит закону.

Ульянов Руслан Анатольевич, адвокат

Он неоднократно в социальной сети Facebook оставлял комментарии непристойного характера и демонстрировал враждебное отношение к журналистам. Во время исполнения полномочий депутата Кременчугского городского совета, по утверждению представителей местных СМИ, использовал в публичных дискуссиях сексистские высказывания, в частности во время спора с секретарем земельной комиссии городского совета использовал выражение "Вы – баба базарная!"

Уханенко Сергей Анатольевич, судья Днепропетровского апелляционного административного суда

Решения, которые он принимал, нарушали фундаментальные права, установленные Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Это, в частности, было установлено решением Европейского суда по правам человека по делу "Лазаренко и другие против Украины".

Что известно о деле "Лазаренко и другие против Украины"?

Это дело было начато по заявлениям в Суд Украины, которые подали шесть украинских граждан, одной из них была Гайана Лазаренко. Жалоба была подана на основании Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Заявители утверждали, в частности, что национальные суды не проинформировали их должным образом про апелляционные производства в их делах. Также они жаловались на нарушение принципа равенства сторон в процессах в апелляционном суде. В итоге Евросуд постановил, что была нарушена статья Конвенции о защите прав человека и основных свобод под названием "Право на справедливый суд" (Каждый имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона, который решит спор относительно его прав и обязанностей или установит обоснованность любого выдвинутого против него уголовного обвинения).

Кроме того, по подсчетам ОСД, жена судьи, которая является адвокатом, за несколько лет получила доверенности на представительство интересов от 65 человек. Но задекларированные ею доходы свидетельствуют, что адвокат работала только за сомнительные 3700 гривны в месяц.

В декабре 2015 года Уханенко наехал на пешехода, в результате чего тот получил открытую черепно-мозговую травму и ушиб, но по этому факту уголовное производство не регистрировали. Виновным в ДТП признали пешехода, который якобы пересек улицу в неустановленном месте. Однако полицейские сделали вывод без экспертизы телесных повреждений. На собеседовании судья признал этот факт, впрочем очевидных нарушений в действиях полиции не указал. Это может свидетельствовать о влиянии на полицейских статуса судьи.

Франтовская Татьяна Ивановна, судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел

Она уже второй раз принимает участие в конкурсе в Верховный Суд. В прошлый раз Общественный совет добродетели утвердил заключение о несоответствии Франтовской критериям добропорядочности и профессиональной этики. Основанием для такого вывода стали факты принятия кандидатом решения вопреки сложившейся практике Европейского суда по правам человека и неуказания сведений по этому в декларации добродетели судьи.

Высший совет правосудия, согласившись с выводом ОСД, принял решение об отказе во внесении представления Президенту Украины о назначении Франтовской судьей Верховного Суда, указав на ее небрежное отношение к обязанностям по декларированию и невыполнение других требований, которые полагаются на судью.

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Хобор Романа Богдановна, судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел

В Общественного совета добродетели возникли сомнения относительно достоверной стоимости квартир, которые во Львове приобрела мать судьи. В частности, по данным декларации родственников, два смежных помещения общей площадью более 105 квадратных метров обошлись ей в менее чем в 107 тысяч гривен. Такую дешевую недвижимость она объяснила инвестированием матери в строительство жилья "эконом-класса" задолго до его начала.

Чернобай Олег Иванович, судья Ковпаковского районного суда города Сумы

Его теща с 2009 года почти каждый год получала в собственность ценные автомобили с последующей выдачей доверенностей на имя судьи. В то же время в его декларациях отсутствуют данные о принадлежащих ему на праве пользования этих транспортных средствах. Также он не задекларировал квартиру, которой пользуется с 2011 года.

Чернобай четыре раза подряд избирался председателем Ковпаковского районного суда Сумы, тогда как закон позволяет находиться в должности судьи лишь в течение двух лет подряд.

Шицкий Иван Богданович, судья Верховного Суда Украины (до 2016 года)

В отношении этого кандидата Высшая квалификационная комиссия судей постановила оставить заключение Общественного совета добродетели без рассмотрения и не планирует рассматривать его в пленарном составе, как того требует закон. Это означает, что назначение этого кандидата судьей Верховного Суда будет осуществлено с нарушением закона.

Известно, что он задекларировал в 2015 году общий с женой доход в 900 тысяч гривен, которые в последующих декларациях они уже указывают. Зато уже в 2016 году Шицкий обнародует данные покупки квартиры и автомобиля.

В то же время жена судьи на зарплату заместителя начальника управления льгот, государственной и региональной помощи в КГГА приобрела автомобиль Volkswagen Golf стоимостью более 706 тысяч гривен и невероятно дешевую столичную квартиру площадью 182,10 квадратных метра – за 249 400 гривен.

ОСД, со своей стороны, выразил сомнение относительно источников доходов для строительства задекларированного судьей загородного дома площадью более 450 квадратных метров на Киевщине. По данным, содержащимся в досье кандидата, недвижимость принадлежит жене, однако ее заработная плата тогда составляла лишь 120 тысяч гривен в год.

Кроме того, решение Шицкого в составе коллегии судей дважды рассматривались в Европейском суде по правам человека из-за превышения полномочий Верховного суда.

Яремко Василий Васильевич, судья Черновицкого апелляционного суда

В декабре 2013 года он зарегистрировал право собственности на жилой дом в Черновцах площадью 235 квадратных метров. Его стоимость по последней оценке составляет 1,06 миллиона гривен. Кандидат не объяснил убедительно источники происхождения средств на его строительство, а по расчетам он едва ли мог сэкономить сумму для строительства жилого дома такой стоимости за период 2002-2013 годов.

Как будут выбирать победителей

На пленарных заседаниях решения относительно вышеупомянутых судей должна принять Высшая квалификационная комиссия судей. Для того, чтобы оставить любого из этих кандидатов в конкурсе, должны собрать 11 из 16 голосов членов Комиссии. Это голосование покажет, в частности, способна ли Высшая квалификационная комиссия судей в нынешнем составе объективно оценивать добродетель кандидатов. После этого ВККС по своему усмотрению выберет победителей конкурса из кандидатов, которые по ее же решению будут признаны добродетельными и подтвердят способность осуществлять правосудие в Верховном Суде.