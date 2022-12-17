Путін готовий втратити на війні в Україні до 300 тисяч своїх солдатів, – NYT

Російський диктатор не шкодує своїх солдатів та використовує їх як гарматне м'ясо у війні з Україною. Американські журналісти переконані, що це є однією з тих причин, чому"другій армії світу" не вдається здобувати перемоги на полі бою.

Експерти все частіше говорять про можливий новий наступ російської армії з півночі та ще одну спробу взяти Київ "за три дні". Однак про яке повторне вторгнення може йтися, коли за цих 9 місяців війни Росії допустилась стільки помилок, що не втримала навіть окупований Херсон та інші міста.

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Росії байдуже на вбитих та поранених солдатів

Журналісти з The New York Times виокремили щонайменше 8 причин, чому ворог зазнав фіаско у війні. Зокрема, вони зазначили, що ставлення Путіна до своїх солдатів як до живої сили, а не людей, призвело до такого результату.

У своєму аналізі експерти послались на свідчення директора ЦРУ сполучених Штатів Вільяма Джозефа Бернса, якому минулого тижня один російський чиновник розповів всю правду про Кремль. У ЗМІ написали, що держава-агресорка буде воювати до останнього солдата і не складе зброю, навіть якщо нікого не залишиться.

Росія не здасться, скільки б солдатів не було вбито чи поранено. Один із членів НАТО попереджає союзників, що пан Путін може погодитися на загибель або поранення 300 000 російських військовослужбовців,

– констатували у медіа.

Варто сказати, що ця цифра утричі більша за ті дані щодо загиблих окупантів, які озвучує Генштаб. Власне, станом на 17 грудня загинуло 97 690 загарбників.

Зверніть увагу! Як пишуть у The New York Times, перед війною, Росію попереджали високопоставлені чиновники не розв'язувати повномасштабну війну проти України. Хоча були "експерти", які стверджували, що росіяни настільки сильні, що можуть протистояти навіть американцям.