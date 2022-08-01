Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк. Он также отметил, что россия – это примитивный террорист с гранатой, таких надо бить. Ведь когда их бьешь, только тогда они все понимают, говорит он.

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Путин ведет себя, как типичная кухонная русская жена, живущая по принципу "бьет значит любит". Поэтому путин, это некая "жена Запада" – гулящая и очень непорядочная, но психология ее такова. Путин видит, что Запад не бьет – значит, не любит,

– убежден Давыдюк.

По словам политолога, нужно зажать путина в своих "объятиях", ведь когда санкции сделали свое дело – у путина сразу изменилась риторика, он понял, что есть красные линии.

У кремлевского диктатора мышление психически больного человека, утверждает Николай Давыдюк, в воображении путина – все искаженное и неправильное.

Поэтому Западу нужно продемонстрировать силу, потому что у ряда азиатских стран создается впечатление, что Запад слабый, говорит он.

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