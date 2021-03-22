Президент Росії Володимир Путін вакцинуватиметься від COVID-19 вже 23 березня. Однак відомо, що він не готовий робити це публічно.

Також невідомо, якою саме вакциною робитиме щеплення президент Росії. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Вакцинація – це добровільний вибір кожної людини, його особисте рішення. До речі, я сам маю намір зробити це завтра (23 березня – 24 канал),

– заявив Путін.

Його прессекретар Дмитро Пєсков лише уточнив, що Путін вакцинуватиметься одним з 3 російських препаратів. Яким саме – невідомо, однак, за словами Пєскова, "всі вакцини хороші і надійні".

Також прессекретак додав, що вакцинація Путіна не відбуватиметься публічно.