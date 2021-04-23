Путін ввів обмеження щодо посольств "недружніх країн"
Президент Росії Володимир Путін 23 квітня підписав указ "Про заходи впливу на недружні дії США та інших іноземних держав". Документ вводить санкції щодо дипломатичних представництв "недружніх країн".
Источник:пресслужба Кремля
Деталі указу Путіна
Відповідний документ схвалили "у цілях безпеки Росії". Наразі "недружніми" визнали лише США.
Рекомендуємо Чехія та Росія залишать у посольствах лише по 7 дипломатів
Путін обмежив укладення диппредставництвами країн, що здійснюють "недружні дії", трудові договори з фізичними особами на території Росії.
Крім того, він доручив російському уряду визначити список іноземних держав щодо яких застосовують заходи впливу. Ймовірно, що зовсім скоро, крім США, у ньому опиняться Чехія, Польща, Литва, Латвія та Естонія.
Дипломатичні скандали за участі Росії
- 15 квітня США заявили, що висилають 10 російських дипломатів. Їх запідозрили у співпраці з спецслужбами Москви.
- Вашингтон підтримала Варшава та заявила про видворення з території країни 3 російських представників.
- У відповідь Москва заборонила в'їзд 6 високопоставленим чиновникам США, й порадила американському послу повертатися на батьківщину. Крім того, вона вислала 5 польських дипломатів і заявила, що Варшава "підспівує США". Згодом Кремль видворив ще 5 працівників польського посольства.
- Російських дипломатів з різних причин вислали також Чехія, Україна, Словаччина та країни Балтії.
Поделиться новостью