Однако, по мнению военного преступника, именно Украина сорвала эту возможность. Об этом российский президент рассказал пропагандистским СМИ.

Что сказал Путин?

По словам главы Кремля, возможность продолжить переговорный процесс была, однако именно Украина не захотела ею воспользоваться. Путин обвинил Украину в попытке нанести удары по Москве и якобы совершить атаку на избирательные участки.

Российский диктатор заявил, что Россия будет выбирать, какие именно предложения о перемирии соответствуют ее интересам.

Все предложения по мирному урегулированию "на столе", но России еще нужно подумать, что в ее интересах,

– заявил Путин.