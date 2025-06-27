Россия с удовольствием готовится к возможной встрече Дональда Трампа с Путиным. Более того, отношения между странами якобы начинают выравниваться.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Путин сообщил об улучшении отношений России с США

По словам президента России, уже сделаны важные шаги по нормализации и улучшению их отношений с США.

Отношения между Россией и США начинают выравниваться, первые шаги сделаны. Налажены рабочие контакты между внешнеполитическими ведомствами и спецслужбами,

– отметил президент России.

Также Путин заверил, что Россия будет с радостью готовить его встречу с Трампом. Кроме того, российский диктатор считает, что президент США искренне стремится к решению российско-украинской войны.

Напомним, Россия якобы готова к третьему раунду переговоров с Украиной. Путин считает, что во время этого раунда основное внимание должно быть сосредоточено на проектах меморандумов между Россией и Украиной по урегулированию конфликта.