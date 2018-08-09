Путин – шизофреник и маньяк, – Тука об угрозах РФ из-за возможного вступления Украины в НАТО

Президент Российской Федерации Владимир Путин уже заявил, что возможное вступление Украины и Грузии в НАТО "является прямой угрозой национальной безопасности России". Следовательно, невозможно предсказать дальнейшие действия Москвы, если Украина успешно присоединится к Североатлантическому Альянсу.

Такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает "Обозреватель".

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Теоретически, все может быть. К сожалению, мы имеем дело с шизофренично-маниакальным человеком, который построил в соседнем государстве авторитарный режим и который фактически может осуществить любые свои прихоти: никакого сопротивления в обществе, ни внутри государства, ни в политикуме этого государства, на сегодня этот человек не имеет,

– подчеркнул Тука.

Чиновник отметил, что намерения российского президента невозможно предсказать.

"Залезть в голову этому "властелину колец" и спрогнозировать, какие у него там идеи и намерения, что у него завтра в голове будет, что послезавтра, это просто невозможно", – сказал он.

По мнению заместителя министра, Украине нужно готовиться к любому сценарию от России, однако сам Тука настроен решительно.

"Я не могу понять, чем еще нас можно напугать? У нас уже захватили Крым. У нас убили несколько тысяч наших граждан", – отметил политик.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что Россия отреагирует "крайне негативно", если Украина или Грузия вступит в НАТО, ведь это прямая и непосредственная угроза для национальной безопасности.