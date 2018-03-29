Путин – TSAR: как мировые журналисты отреагировали на выборы в РФ

Путина – короновали. Правда только с помощью фотошопа. Владимир Путин оказался на обложке апрельского журнала TIME. Так в редакции медиа отреагировали на его очередное и неизменное избрание на пост президента РФ.

"Царь солнца". Лишь одна переставленная буква на обложке TIME превратила Путина со звезды – в царя (на английском звезда – star).

Путин на обложке TIME

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Его новый шестилетний срок у обозревателей и журналистов вызывает много вопросов, в частности, чего ждать от Кремля? Автор материала Михаил Зыгарь убежден, что для Путина будущее часто равно прошлому.

Он грезит новой Ялтинской конференцией. Тогда лидеры стран-победительниц во Второй мировой войне разделили мир на сферы влияния. Путин хочет новых сфер влияния и четких правил игры. Он хочет признания от Запада того, что территории, которые когда-то принадлежали СССР, должны находиться в пределах российской ответственности,

– отметил Михаил Зыгарь, TIME.

Предыдущие руководители западных стран от идеи распределить сферы влияния открещивались. Путин лишь ждет, когда они будут готовы к переговорам и требует, чтобы его принимали за столом переговоров, как равного.

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TIME отметил, что Владимир Путин стремится и дальше примерять на себя роль миротворца и готов в конце покинуть Донбасс на Международную администрацию. Такую администрацию вводили, например, в Косово. И ни одного официального подтверждения этому нет.

Украинские чиновники и дипломаты не спешат переключаться с темы миротворцев на Донбассе на Международную администрацию, так как считают это очередной спекуляцией.

В международных отношениях и дипломатических отношениях важен прессинг. Они могут заявить все что угодно. Важно что? Важно создание таких условий, при которых твой "визави" не имеет заднего хода,

– отметил политик и вице-премьер-министр Украины (2005) Роман Безсмертный.

Политик убежден, что дипломатический диалог должен продолжаться при любых условиях. Даже теперь, после массового изгнания российских агентов с диппаспортами из-за рубежа, и из Украины, в частности. Хотя Россия, отвечая на такие шаги, не всегда руководствуется логикой.

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И на Западе ни при каких условиях не хотят возвращаться к временам, когда мир был разделен фактически пополам. Даже если бы так произошло – у России на это нет ресурсов, убежден журналист. Конечно, Москва может продолжить угрожать войной в различных частях мира. И ничего, кроме насмешки от цивилизованного мира не получит.