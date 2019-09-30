В российском Петербурге неизвестный написал оскорбительное сообщение о президенте РФ Владимире Путине на заборе музея. Правоохранители активно разыскивали мужчину в течение целого дня.

Инцидент произошел 29 сентября, сообщает "Фонтанка". Российские СМИ пишут, что "на заборе Русского музея неизвестный развел демагогию о первом лице государства".

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Надпись "Путин – тупое писклявое чмо" появилась под кованой оградой музея примерно в 16:00.

Надпись о Путине в России / Фото "Фонтанка"

Очевидцы позвонили в полицию, поэтому на площадь Искусств направили наряды правоохранителей. Они "засвидетельствовали оскорбительное сообщение в адрес Путина, а также в отношении Федеральной службы безопасности".

Вскоре с помощью камер видеонаблюдения мужчину разыскали.



Мужчина, который написал оскорбительную надпись / фото: "Фонтанка"

Им оказался 42-летний Игорь Соколов. Он не дает показаний и отказывается отвечать, с какой целью написал оскорбление. В отношении Соколова возбудили уголовное дело по статье "Вандализм".

Как Путина оскорбляют в России?В марте Госдума РФ приняла резонансный законопроект о блокировке в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти России.



В начале апреля российская генпрокуратура впервые использовала закон о неуважении к власти, чтобы удалить с новостных сайтов материалы с картинкой "Путин пи**р". В апреле в России жителя Новгородской области Юрия Картижева оштрафовали на 30 тысяч рублей по новому закону о неуважении к власти за два поста "ВКонтакте", в которых он якобы написал "Путин – сказочный дол****".



Кроме того, Путину неоднократно устанавливали надгробие и в Росии и в Украине. Так, в Санкт-Петербурге вновь установили надгробный памятник президенту Владимиру Путину и оставили на так называемой надгробной плите надпись "Политический труп в Российской Федерации".