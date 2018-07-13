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"Путин – враг Америки": Маккейн сделал жесткое заявление перед встречей лидеров США и РФ

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Маккейн напомнил Трампу, что Путин является врагом США
Маккейн напомнил Трампу, что Путин является врагом США / Фото из открытых источников

Сенатор Джон Маккейн напомнил президенту США Дональду Трампу перед его встречей с президентом России, что Владимир Путин не просто конкурент, а враг Америки.

Соответствующее заявление Маккей разместил на своей официальной странице.

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"Путин вовсе не друг и не просто конкурент. Путин является врагом Америки, и не потому, что мы так хотим, а потому, что он выбрал это", – заявил сенатор.

По его словам, российский президент проявляет агрессию в целом мире.

Он выбрал вторжение в Украину и аннексию Крыма. Он выбрал помощь режиму Асада, который убивает сирийский народ. Он выбрал атаку на выборы в Америке и подрыв демократических институтов во всем мире и в самой России,
– подчеркнул Маккейн.

Сенатор добавил, что Трамп должен заставить Путина на встрече в Хельсинки отвечать за свои действия, а если этого не удастся достичь, лидерские позиции США в мире окажутся под угрозой.

Напомним, 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки. По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, который был с визитом в Москве, президент США Дональд Трамп будет спрашивать Владимира Путина о его отрицании того, что Россия вмешалась в американские выборы 2016 года. Он также отметил, что позиция США относительно санкций заключается в том, что они должны оставаться. Кроме того, Болтон заявил, что слова Дональда Трампа о возможном признании аннексии Крыма Россией не являются позицией Соединенных Штатов.

Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Дональд Трамп Новости США Джон Маккейн
Источник: 24 Канал
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