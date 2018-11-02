Путін "б'ється в агонії", або Чому Україна та її церква на правильному шляху

Під час виступу на Всесвітньому російському церковному соборі президент Росії Володимир Путін наголосив, що втручання у церковне життя на пострадянському просторі загрожує руйнуванням цивілізаційних цінностей.

Ця реакція правителя на можливе надання автокефалії Українській православній церкві демонструє, що Путін прекрасно розуміє, з якими викликами зіткнулася "цивілізація зла", інтереси якої він відстоює в сучасному світі.

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Російська церква була берегинею традицій цієї цивілізації протягом століть – і тоді, коли її ієрархи фактично очолили процес оформлення нової держави в епоху перших Романових, і коли церква разом з державою займалася фізичним знищенням церковних "дисидентів"–старообрядців, і коли церква синодального періоду стала частиною державної машини, і коли церква часів патріарха Сергія погодилася служити Сталіну.

І коли церква часів патріарха Кирила погодилася служити Путіну. Безпардонне використання церкви для насадження імперії було і на чужих територіях – перш за все на території України, після фактичного захоплення московськими чиновниками в рясах Київської митрополії.

Зараз все це завершується. Після рішення Синоду Константинопольського патріархату в Україні залишилася лише його власна митрополія – ​​ну, і ще група розкольників з РПЦ, яка всупереч канонам і здоровому глузду намагається захистити інтереси Путіна і Кирила в Україні. Але вже ясно, що цю групу приречено, що між священиками РПЦ і українською паствою – глибокий цивілізаційний розкол, розкол між своїми і чужими на українській землі.

Путін не може цього не помічати. Він говорить про те, що руйнуються "цивілізаційні цінності і той культурно-історичний простір, який складалися століттями". І він має рацію. Кілька століть знущання Москви над Україною – в тому числі і з безпардонним використанням віри і церкви – йдуть прахом.

Роздратування Путіна свідчить, що Україна і її церква на правильному шляху.

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Автор: Віталій Портников; Джерело: Espreso.tv