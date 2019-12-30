Путин чуть не сгорел в пожаре с дочерьми 23 года назад: подробности

Президент России Владимир Путин чудом выжил во время пожара, вспыхнувшего на его даче под тогдашним Ленинградом (ныне Санкт-Петербург). Инцидент произошел в 1996 году во время отдыха с друзьями.

"Я лично спросил у него, правдива ли эта история, и он подтвердил", – рассказал агентству РИА Новости немецкий журналист, автор книги "Владимир Путин. "Немец" в Кремле" Александр Рар.

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Путин был с друзьями в сауне, когда дом начал гореть. Он вбежал на второй этаж, где спали его дочери, и вынес их, сбросил вниз на руки друзьям. Он спас им жизнь,

– добавил журналист.

Он добавил, что после спасения детей Путин вспомнил, что в доме в дипломате сохраняются все его сбережения. Поэтому он еще раз вбежал в дом и увидел, что все деньги сгорели. Только нательный крест хозяина Кремля лежал нетронутый.

По мнению журналиста, "это такая личная история, которая была честно рассказана".

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