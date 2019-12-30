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      Путин чуть не сгорел в пожаре с дочерьми 23 года назад: подробности

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      Путин с дочерьми и бывшей женой Людмилой / spletnik.ru

      Президент России Владимир Путин чудом выжил во время пожара, вспыхнувшего на его даче под тогдашним Ленинградом (ныне Санкт-Петербург). Инцидент произошел в 1996 году во время отдыха с друзьями.

      "Я лично спросил у него, правдива ли эта история, и он подтвердил", – рассказал агентству РИА Новости немецкий журналист, автор книги "Владимир Путин. "Немец" в Кремле" Александр Рар.

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      Путин был с друзьями в сауне, когда дом начал гореть. Он вбежал на второй этаж, где спали его дочери, и вынес их, сбросил вниз на руки друзьям. Он спас им жизнь,
      – добавил журналист.

      Он добавил, что после спасения детей Путин вспомнил, что в доме в дипломате сохраняются все его сбережения. Поэтому он еще раз вбежал в дом и увидел, что все деньги сгорели. Только нательный крест хозяина Кремля лежал нетронутый.

      По мнению журналиста, "это такая личная история, которая была честно рассказана".

      Смотрите видео с фактами о Владимире Путине:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Владимир Путин Новости России Новости политики Дети и несовершеннолетние Чрезвычайное происшествие Пожар
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