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Путин дал гражданство скандальному американскому бойцу Джеффу Монсону

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Американский боец Джефф Монсон получил российское гражданство
Американский боец Джефф Монсон получил российское гражданство / Фото из свободных источников

Американский боец смешанного стиля Джефф Монсон получил гражданство Российской Федерации. Ранее он уже был "гражданином "ЛНР".

Указ о предоставлении Монсону российского гражданства Путин подписал 28 мая.

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Американский спортсмен известный своими коммунистическими симпатиями, неоднократно заявлял о своей "любви к России" и ее советскому прошлому.

На ринг Джефф Монсон часто выходил под гимн СССР.

Как пишут росСМИ, документы на получение российского гражданства он подал еще в 2014-м году.

В 2017-м ему выдали "паспорт" так называемой "ЛНР". Осенью 2017-го он объявил о завершении карьеры, хотя последний бой провел еще в 2013-ом.

Теги: Новости России Бокс Новости спорта
Источник: 24 Канал
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