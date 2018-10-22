"Путин должен быть с нами за одним столом": премьер Италии призвал вернуть Россию в G8

Италия не отрицает, что игнорирование Москвой минских соглашений является основанием для антироссийских санкций. Однако существует возможность ослабления санкционной политики ЕС.

Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, пишет AskaNews.

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Так, Конте признал, что полное снятие санкций, введенных против Кремля из-за агрессии на Донбассе, невозможно.

Мы понимаем, что санкции, связанные с минскими договоренностями, а их снятие должно быть связано с исполнением минских договоренностей. Именно из-за этого я дал согласие на продление санкций (полгода назад, когда подходил очередной период действия экономических ограничений – 24 канал),

– сказал он.

Однако политик рассматривает возможность ослабления или изменения санкционного режима. По его словам, "санкции не решают проблем".

"Кроме того, мы не должны убить российское гражданское общество, а российский малый и средний бизнес не должен нести бремя наказания", – добавил премьер.

Также Джузеппе Конте отметил, что он и в дальнейшем поддерживает возвращение России в "Группу семи" и превращение ее в "восьмерку".

Итальянский премьер считает, что Россия "заработала" для себя место в G8 из-за своей вовлеченности во многие международные кризисы.

Россия – это важный игрок, когда речь идет о всех международных кризисах. И поэтому, когда речь идет о международной политике, мы должны смотреть не только в свой огород, а должны стремиться к диалогу с Россией. Я говорил об этом на саммите G7: нам нужно, чтобы Путин был за одним столом с нами,

– пояснил политик.

Он добавил, что некоторые проблемы не могут решиться именно из-за того, что Путин не участвует в диалогах.

Напомним, ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что "сделает все", чтобы отменить санкции ЕС против России, или, по крайней мере, противостоять попыткам автоматически обновлять их каждые шесть месяцев.