15:32
6 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россияне возрождают идола вместо Вовы. Путин присел на стакан
      Вєсті Кремля
      23:04, 5 ноября
      Вести.UA: Ляшко обратился к Зеленскому. Тищенко снова в центре скандала
      Вєсті.UA
      19:35, 5 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Блоги Блог Соцсети
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Блог Соцсети

      Путін – головна скрепа, яка тримає докупи українську націю, – Друзенко

      174
      Небажання жити в путінській Росії – головна ознака сучасного українця
      Небажання жити в путінській Росії – головна ознака сучасного українця / Фото з відкритих джерел

      Ні мова, ні віра, ні спільне бачення майбутнього, ані трактування минулого так не єднають українців, як прагнення самим визначати свою долю.

      Цим дописом я завдячую Alexandre Yurchak. Почитавши мої попередні пости, він запитав: Ок, ми справді різні. Але що тоді робить нас усіх українцями? Чи є якась "національна ідея", яка об'єднує українських автохтонів-консерваторів, колоністів-лібералів, націонал-лібералів та консерваторів-малоросів? Я задумався…

      Рекомендуємо: Двопартійність на орбіті, або В Україні вимальовуються дві фундаментальні ідеології

      Соціологія підказує лише одну відповідь: найбільше нас єднає бажання бути незалежними. Ні мова, ні віра, ні спільне бачення майбутнього, ані трактування минулого так не єднають українців, як прагнення самим визначати свою долю. Одразу дві поважні соціологічні компанії зафіксували в серпні цього року рекордну підтримку незалежності України – 82% (група "Рейтинг") та 89% (Київський міжнародний інститут соціології). Причому за роки війни ця підтримка помітно зросла. Виходить, що наразі наша "національна ідея" існує у формі заперечення: "Дякую тобі, Боже, що я не москаль". І саме наявність актуального ворога створює для нас базову точку самоідентифікації.

      Допоки в нас не з'явився інший спільний фундамент самоідентифікації себе як українців, зарано миритись з Путіним. Як це не крамольно звучить, але саме Владімір Владімірович зараз виступає головною скрепою, яка тримає докупи українську націю. Бо саме російська агресія, як ніщо інше, дає нам відчуття єдності. Небажання жити в путінській Росії – головна ознака сучасного українця. Саме зовнішній тиск перетворює нас з наддніпрянців, галичан, буковинців, волинян, подолян, полтавців, слобожанців, поліщуків, одеситів, киян, харківян, львівян, дончан та окремих індивідуумів, "які нікому нічого не винні", на українців.

      Я далекий від героїзації війни. Геройство на ній сусідить з мародерством. Вірність – зі зрадою. Солідарність і взаємодопомога – з совковою бюрократією та дегуманізацією підлеглих. Війна – це кров, каліцтва, депресії, смерть і бруд. Це алкоголь, наркотики та контрабанда. Це те, що політкоректно називають "небойові втрати".

      І тим не менш наразі війна за незалежність – це той головний маркер, щодо якого українці настільки чітко і масово самоідентифікують себе саме як українці. Попри всі ті – іноді несумісні між собою – змісти, які вони вкладають в цей термін. Бо це війна за право бути собою. Навіть коли це "собою" настільки різне.

      Завершити війну зараз – все одно, що вийняти з печі недопечений хліб. Він буде глевким та неїстивним. Війна болить українцям. Вони воліють її якнайшвидшого завершення. Але це бажання миру за будь-яку ціну – спокуса пацієнта втекти з лікарні, бо там, мовляв, ставлять крапельниці та роблять уколи. Війна – зло. Але це зло – наразі найміцніша гарантія того, що Україну не розірве із середини.

      Пам'ятаймо, що 1922 року в день ратифікації мирного договору між Великобританією та Ірландською республікою, яка щойно виборола незалежність, в Ірландії почалася громадянська війна…

      Автор: Геннадій Друзенко
      Джерело: Facebook

      Читайте також спецпроєкт 24 каналу: Фашисти та українці на вулицях Києва: кривава осінь 43-го

      blog_ava
      У добровольцев и ветеранов АТО провели обыски: задержали военную ВСУ
      сегодня
      676
      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Война на Донбассе Война Владимир Путин
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Ярослав Ракицкий: как пройти путь от главной надежды в защите до изгнанника в сборной
      сегодня , 15:05 Ярослав Ракицкий: как пройти путь от главной надежды в защите до изгнанника в сборной
      Ігор Саджениця 50
      Путін – головна скрепа, яка тримає докупи українську націю, – Друзенко
      сегодня , 15:00 Путін – головна скрепа, яка тримає докупи українську націю, – Друзенко
      Блог Соцмережі 173
      Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      сегодня , 10:00 Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      173
      "Домой": что стоит знать о главном фильме Украины 2019 года
      сегодня , 14:00 "Домой": что стоит знать о главном фильме Украины 2019 года
      Ігор Саджениця 56
      Средняя зарплата в Украине будет расти: прогноз до 2022 года
      сегодня , 13:20 Средняя зарплата в Украине будет расти: прогноз до 2022 года
      Лія Бонавська 266
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук