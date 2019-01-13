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      Путін гострить кігті на Білорусь, муйбутнє попів РПЦ та "п'яний" Порошенко : топ-5 блогів тижня

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      Топ-5 блогів тижня
      Топ-5 блогів тижня / Колаж 24 каналу

      Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед головних тем – що буде з проросійськими попами, куди зникає українське вугілля та плани Путіна щодо Білорусі.

      1. Развенчание фейка о "пьяном" Порошенко



      Расскажу историю, откуда впервые пошел миф по интернету про "пьяного" Порошенко.

      Читайте больше статей автора

      2. Плани Путіна щодо Білорусі: імперіалістичний потенціал карлика лізе на волю



      Він при найвищій владі в Росії перебуває вже два десятки років і відмовлятися від неї Путін очевидно не збирається. Це насправді не якась там путінська особливість чи негідна риса його характеру – ні, подібне небажання втрачати владу притаманне будь-яким політикам.

      Читайте більше статей автора

      3. Назріває міжнародний скандал: операцію Михайлика перенесли через саботаж українських силовиків



      Операцію по вилученню кулі з легені пораненого одеського активіста та політика Олега Михайлика в Німеччині вимушено перенесли через відвертий саботаж українських правоохоронних органів.

      Більше матеріалів про замах на активіста Михайлика в Одесі

      4. Що буде із попами РПЦ та агентурою ФСБ у рясах



      6 січня сталася визначна історична як для України в цілому, так і для російсько-української війни подія. Православна церква отримала Томос, РПЦ стала офіційно неканонічною та втратила останній важель впливу на вірян на нашій землі.

      Читайте більше матеріалів за тегом РПЦ

      5. Росія масово вивозить з Донбасу українське вугілля



      Скільки українського вугілля щороку вивозить Росія з окупованих районів Донбасу?

      Читайте більше матеріалів автора

      Читайте також: У Раді розглянуть законопроект про оголошення війни Росії: крок вперед чи самогубство?

      Автор: Блоги недели
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Петр Порошенко Угольная промышленность Покушение на активиста Михайлика Владимир Путин
      Источник: 24 Канал
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