09:15
24 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
20°C 10°C
  • понедельник
    22°C 12°C
  • вторник
    26°C 14°C
  • среда
    28°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый вид транспорта. Обладатели мух
Вєсті Кремля
21:38, 23 июня
Вєсті.UA. Жир. Молодая кровь Порошенко. Фиаско Онищенко
Вєсті.UA
21:12, 23 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, 23 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Путин готов к обмену Сенцова, иначе не говорил бы с Порошенко, – политолог

104 Читати новину українською
Путин хочет получить свой бонус в глазах Запада
Путин хочет получить свой бонус в глазах Запада / 24 Канал

Владимир Путин хочет получить определенный бонус от освобождения украинского кинорежиссера Олега Сенцова. Поэтому шанс есть.

Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Читайте также: Освободить Сенцова: отпустит ли Путин украинского пленника?

В частности, отмечает политолог, Путин хочет обменять Сенцова на взятого под стражу в Украине российского журналиста Кирилла Вышинского, которого подозревают в госизмене. Эту версию подтверждают два телефонных разговора Порошенко и Путина. По мнению эксперта, если бы Путин не хотел обсуждать эту тему, то не разговаривал бы с Порошенко вообще. Поэтому, судя по всему, какое-то согласование дальнейшей судьбы Сенцова происходит.

Путин хочет обменять Сенцова на Вышинского, чтобы показать, что "мы своих не бросаем и выручаем". Путин демонстрирует Западу, что борется за свободу "журналиста". При этом президент РФ публично называет Сенцова террористом. Если по инициативе Украины раскручивается международная кампания по освобождению Сенцова, то Россия раскручивает тему "незаконно задержанного журналиста Вышинского",
– подчеркнул Владимир Фесенко.

Напомним, с 14 мая Олег Сенцов голодает в российской колонии в Лабытнанги. Он требует от России освободить всех незаконно удерживаемых украинцев в РФ и на территории оккупированного Крыма. Состояние здоровья Сенцова значительно ухудшилось – он похудел и у него начали выпадать зубы. 15 июня в российской колонии отказались допустить украинского омбудсмена Людмилу Денисову к Сенцову, не объяснив при этом причин отказа, и оставив о состоянии здоровья содержимого украинском. После пятнадцатого дня голодания украинец согласился на поддерживающую терапию. 21 июня Петр Порошенко провел телефонный разговор с Владимиром Путиным и призвал президента РФ освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях.

За что в России осудили Олега Сенцова?
Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержащихся в России и в оккупированном Крыму.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Владимир Путин Петр Порошенко Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Международный день Бабушек в это воскресенье – 24 июня
сегодня, 08:40 Международный день Бабушек в это воскресенье – 24 июня
Peter Santenello 293
Россия споткнулась об Украину, или "Красная черта", которую никогда не переступит Запад
23 июня, 22:00 Россия споткнулась об Украину, или "Красная черта", которую никогда не переступит Запад
Блог Медіа 15562
Міжнародні експерти провели оцінку діяльності НАБУ: цікаві висновки
23 июня, 20:00 Міжнародні експерти провели оцінку діяльності НАБУ: цікаві висновки
Олександра Дрік 256
Нова "республіка" та п'яні тіла з автоматами: як починалась окупація Донбасу
23 июня, 19:00 Нова "республіка" та п'яні тіла з автоматами: як починалась окупація Донбасу
Євгенія Мазур 1446
Справа Мартиненка: команда ігнорувати швейцарців була зрежисована Банковою
23 июня, 18:00 Справа Мартиненка: команда ігнорувати швейцарців була зрежисована Банковою
Сергій Лещенко 173
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук