Путин готов к обмену Сенцова, иначе не говорил бы с Порошенко, – политолог

Владимир Путин хочет получить определенный бонус от освобождения украинского кинорежиссера Олега Сенцова. Поэтому шанс есть.

Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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В частности, отмечает политолог, Путин хочет обменять Сенцова на взятого под стражу в Украине российского журналиста Кирилла Вышинского, которого подозревают в госизмене. Эту версию подтверждают два телефонных разговора Порошенко и Путина. По мнению эксперта, если бы Путин не хотел обсуждать эту тему, то не разговаривал бы с Порошенко вообще. Поэтому, судя по всему, какое-то согласование дальнейшей судьбы Сенцова происходит.

Путин хочет обменять Сенцова на Вышинского, чтобы показать, что "мы своих не бросаем и выручаем". Путин демонстрирует Западу, что борется за свободу "журналиста". При этом президент РФ публично называет Сенцова террористом. Если по инициативе Украины раскручивается международная кампания по освобождению Сенцова, то Россия раскручивает тему "незаконно задержанного журналиста Вышинского",

– подчеркнул Владимир Фесенко.

Напомним, с 14 мая Олег Сенцов голодает в российской колонии в Лабытнанги. Он требует от России освободить всех незаконно удерживаемых украинцев в РФ и на территории оккупированного Крыма. Состояние здоровья Сенцова значительно ухудшилось – он похудел и у него начали выпадать зубы. 15 июня в российской колонии отказались допустить украинского омбудсмена Людмилу Денисову к Сенцову, не объяснив при этом причин отказа, и оставив о состоянии здоровья содержимого украинском. После пятнадцатого дня голодания украинец согласился на поддерживающую терапию. 21 июня Петр Порошенко провел телефонный разговор с Владимиром Путиным и призвал президента РФ освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержащихся в России и в оккупированном Крыму.