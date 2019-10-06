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      Путін хоче імпічменту Трампа, баталії за КМДА та скандальна формула Штайнмаєра: блоги тижня

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      Блоги тижня
      Блоги тижня / Колаж 24 каналу

      Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чому Путіну вигідний імпічмент Трампа, хто може боротися за крісло очільника київського міського голови та на які поступки не може піти Україні перед виборами в ОРДЛО.

      1. Імпічмент Трампа – саме те, чого хоче Путін, – The Wall Street Journal

      трамп путін

      "Американці мають зосередитися на боротьбі зі згубним впливом Володимира Путіна в усьому світі та на допомозі Україні у захисті від російської агресії".

      Що відомо про імпічмент Трампа?

      2. Путін не всемогутній, – TAI

      путін

      Президент Росії Володимир Путін поступово втрачає свою політичну вагу і популярність. Що б не відбувалося в Росії впродовж двох десятиліть, хороше чи погане – війна, терористичний акт, Олімпіада в Сочі чи анексія території сусідньої держави – саме Путін отримує на свою адресу похвали чи звинувачення.

      Більше матеріалів від світових медіа – читайте тут.

      3. Кремль хоче перетворити Донбас на ракову пухлину в складі України, або Приклад Придністров'я

      Кремль хоче перетворити Донбас на ракову пухлину в складі України

      В інтерв'ю московській газеті "Коммерсантъ" очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров порівняв майбутній статус окупованих районів Донбасу – статус, який вони повинні отримати в результаті врегулювання конфлікту – зі статусом Придністров'я.

      Читайте більше матеріалів про окуповані території: реінтеграція Донбасу, розведення військ тощо.

      4. Битва за Київ: що можуть показати вибори?

      київська міська рада

      Вибори в Києві можуть ось-ось оголосити. У законопроєкті, який є на сайті Верховної Ради, вказана чітка дата – 8 грудня. Якщо Верховна Рада ухвалить цей закон до 8 жовтня – виборам бути.

      Хто має найбільші шанси стати наступним мером Києва – читайте тут.

      5. Формула Штайнмайера: ключевые пункты, уступки по которым невозможны

      Формула Штайнмайера

      Украина 1 октября подписала формулу Штайнмайера во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. Формула Штайнмайера касается того, что будет после выборов в ОРДЛО, если они все же произойдут.

      Что такое формула Штайнмайера – смотрите здесь.

      Читайте також: "Формула Штайнмаєра" – нові можливості для України, – Tageszeitung

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      Автор: Блоги недели
      Теги: Новости политики Война на Донбассе Новости Украины Формула Штайнмайера Владимир Путин Владимир Зеленский Импичмент Трампа Публикации Оккупированные территории КГГА Виталий Кличко
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