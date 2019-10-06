Путін хоче імпічменту Трампа, баталії за КМДА та скандальна формула Штайнмаєра: блоги тижня
Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чому Путіну вигідний імпічмент Трампа, хто може боротися за крісло очільника київського міського голови та на які поступки не може піти Україні перед виборами в ОРДЛО.
1. Імпічмент Трампа – саме те, чого хоче Путін, – The Wall Street Journal
"Американці мають зосередитися на боротьбі зі згубним впливом Володимира Путіна в усьому світі та на допомозі Україні у захисті від російської агресії".
Що відомо про імпічмент Трампа?
2. Путін не всемогутній, – TAI
Президент Росії Володимир Путін поступово втрачає свою політичну вагу і популярність. Що б не відбувалося в Росії впродовж двох десятиліть, хороше чи погане – війна, терористичний акт, Олімпіада в Сочі чи анексія території сусідньої держави – саме Путін отримує на свою адресу похвали чи звинувачення.
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3. Кремль хоче перетворити Донбас на ракову пухлину в складі України, або Приклад Придністров'я
В інтерв'ю московській газеті "Коммерсантъ" очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров порівняв майбутній статус окупованих районів Донбасу – статус, який вони повинні отримати в результаті врегулювання конфлікту – зі статусом Придністров'я.
Читайте більше матеріалів про окуповані території: реінтеграція Донбасу, розведення військ тощо.
4. Битва за Київ: що можуть показати вибори?
Вибори в Києві можуть ось-ось оголосити. У законопроєкті, який є на сайті Верховної Ради, вказана чітка дата – 8 грудня. Якщо Верховна Рада ухвалить цей закон до 8 жовтня – виборам бути.
Хто має найбільші шанси стати наступним мером Києва – читайте тут.
5. Формула Штайнмайера: ключевые пункты, уступки по которым невозможны
Украина 1 октября подписала формулу Штайнмайера во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. Формула Штайнмайера касается того, что будет после выборов в ОРДЛО, если они все же произойдут.
Что такое формула Штайнмайера – смотрите здесь.
Читайте також: "Формула Штайнмаєра" – нові можливості для України, – Tageszeitung
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