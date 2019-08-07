Путін хоче війни, тому все частіше оголошує мир, або Чому Україні потрібно діяти більш рішуче

Володимир Зеленський розповів, що після вбивства чотирьох військових на Донбасі провів термінову телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Украинская армия должна прекратить обстрелы населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения," – таку умову висунув Путін Зеленському під час розмови.

Важливо: Всі говорять про мир, але слів замало, – Зеленський планує зв'язатися з Меркель та Макроном

Путін вимагає припинити обстріли та сісти з російськими бойовиками за стіл переговорів. Я своїм очам не вірив, коли перечитував повідомлення російських ЗМІ про результати телефонної розмови між Путіним та Зеленським. Очікував, що наш президент пошле російського президента куди подалі та кине слухавку.

Володимир Зеленський чи то не наважився, чи то стримався з дипломатичних міркувань, тому я допоможу: Путін, пішов ти з такими умовами. Ми на Донбасі воюємо не з мирним населенням, а з російськими найманцями, яких доправила, озброїла і фінансує Москва. На Донбасі ми воюємо з Росією, а припинення бойових дій станеться тоді, коли Москва виведе з українського Донбасу свої війська. Це наша земля, ми на своїй території, а Росія – окупант, який вдерся до нас, то ж ми – лише захищаємося. Не ми цю війну почали, за кожної нагоди ми погоджуємося на режим припинення вогню, але кожного разу саме російські найманці порушують ці домовленості, відкривають вогонь і продовжують вбивати захисників мирної України.

Ми хочемо миру. А от Росія – агресор, і це доведено Придністров'ям, Абхазією, Осетією, Донбасом та Сирією. Путін – кривавий маніяк з комплексом неповноцінності та дахом, який давно з'їхав від абсолютної влади.

Тепер звертаюсь до Володимира Зеленського:

Пане Президенте, вам треба якомога швидше зрозуміти, що переговори з Путіним неможливі. Адже вести переговори з маніяком, який вдерся у твій будинок, вбив твоїх батьків, а зараз ґвалтує твою сестру і тримає в заручника твоїх дітей – просто немає про що з таким говорити. Путін 5 років ґвалтує Україну, вбиває найкращих її синів та дочок, і лицемірно вдає, що то не він!

Будь ласка зрозумійте, що в України немає інших союзників, окрім її армії та флоту. Міжнародна спільнота, з якою ви намагаєтесь зараз домовитися, задля впливу на Путіна – це все не спрацює. Путін веде проти України неоголошену війну, тому переговорами з ним – це шлях у нікуди…

Хочеш миру – готуйся до війни! То ж, якщо ви, пане Зеленський, дійсно хочете миру, треба з усіх сил узятися за посилення наших армії та флоту. Бо Путін давно вже, як той Бонапарт, перекрутив цю відому фразу – він хоче війни, томувсе частіше оголошує мир. І поки ми будемо слабкими та будемо намагатися ховатися за спинами байдужої міжнародної спільноти – він буде продовжувати нас вбивати та ґвалтувати...

Термінво: Зеленський телефоном спілкувався з Макроном про розмову з Путіним: про що ще говорили президенти