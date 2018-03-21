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Путин хочет добиться изменения антидопинговых правил в мире

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Путин хочет добиться изменения антидопинговых правил в мире
Путин хочет добиться изменения антидопинговых правил в мире / Иллюстративное фото

Президент России Владимир Путин направил представителей страны, чтобы изменить международные антидопинговые правила, которые с 2015 года затруднили или сделали невозможным участие российских спортсменов в главных мировых спортивных событиях.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что 20 марта на встрече с российскими паралимпийцами Путин заявил, что Министерство иностранных дел должно попытаться изменить базовый договор, который лежит в основе антидопинговой работы во всем мире.

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Глава Кремля также в очередной раз возразил, что российское государство поддерживало программу употребления спортсменами допинга с последующим сокрытием такой практики.

Напомним, в феврале 2018 года членство Олимпийского комитета России было восстановлено в Международном олимпийском комитете. Ранее МОК из-за допингового скандала отстранил российскую сборную от участия в Олимпиаде-2018, поэтому российские представители соревновались как "нейтральные олимпийские спортсмены", а не сборная.

Теги: Новости политики Новости России Новости спорта Допинг Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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