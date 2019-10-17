Путин хочет вывести РФ из соглашения о наказании за преступления в вооруженных конфликтах

Владимир Путин внес в российскую Госдуму законопроект, который предлагает отозвать признание Россией Международной комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права во время международных военных конфликтов.

Российский президент заявляет, что эта комиссия "давно не выполняет свои функции". Это указано в его письме к главе Госдумы.

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Так, глава Кремля предлагает отозвать признание комиссии из-за "исключительных обстоятельств", которые "затрагивают интересы Российской Федерации и требуют принятия неотложных мер".

В нынешней международной обстановке риски злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств существенно возрастают,

– заявляет в письме Путин.

Госдуме предложили рассмотреть законопроект 24 октября.

Что это за комиссия?

Ее создали в соответствии с дополнительным протоколом 1977 года до Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, касающимся защиты жертв международных вооруженных конфликтов.

Этот протокол был ратифицирован СССР в 1989 году. Законопроект предлагает отозвать признание комиссии Россией.