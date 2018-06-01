Путин и чужие дети: российский президент снова поцеловал мальчика
Президент Российской Федерации Владимир Путин в очередной раз отметился на встрече с детьми. Он снова поцеловал чужого ребенка. На этот раз, правда, – в голову, а не в пупок.
Видео с президентскими поцелуями опубликовал в Twitter российский телеканал "НТВ".
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Так, во время визита в Морозовскую больницу глава Кремля поцеловал мальчика, который пережил сложную операцию.
Мама, меня самый главный президент поцеловал, а тебя нет!
– воскликнул мальчик.
Путин посмеялся с таких слов ребенка и добавил, что маму мальчика папа будет целовать.
Ролик уже успел "взорвать" сеть.
"Любитель детских пупков", "Снова к мальчикам дорвался", "Он как раз не по мамам, он по мальчикам", "Опять деток облизывает?", "Наконец-то настоящего Путина уволили", "Пошел на новый срок ради пупков", – пишут пользователи соцсетей.
Напомним, президент России Владимир Путин имеет странную привычку — во время выходов "в люди" любит целовать чужих детей. Так, к примеру, в 2006 году во время прогулки по Кремлю он поцеловал мальчика в пупок.