Путін і його пропаганда: як президент РФ з допомогою іноземців обдурює кримчан

Знаєте, у чоловіків трапляється криза середнього віку – це коли ти розумієш, що до смерті не станеш не те що зіркою спорту чи кіно, а навіть те що за посаду головного механіка на заводі тобі іще треба буде поборотися. Криза середнього віку у житті – це коли ти розумієш свій реальний потенціал і позбавляєшся дитячих амбіцій змінити світ, не підіймаючись з дивану.

Це хороший час для того щоб переосмислити своє життя, поставити реальні цілі та встигнути їх досягнути за час свого біологічного існування.

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Криза середнього віку буває у самих різних людей. У тому числі й у політиків. Скажімо, ти починаєш своє політичне життя у Франції та хочеш змінити світ, боротися за права своїх однодумців, проти мігрантів, за відновлення величі своєї країни чи проти глобалізації. У еротичних снах юності ти бачиш себе головою країни, міністром, послом чи ким вони іще там себе бачать.



Берег анексованого Криму

І тут тобі уже 40, а твоя партія бореться за виживання. Яка-не-яка підтримка у неї є, але давно уже зрозуміло, що своїми силами ви можете добитися лише посад у сільраді десь у французькій глибинці. Це викликає глибоку психологічну кризу, з якої ти шукаєш вихід. Мемуари твої нікому не цікаві, світ ти уже не зміниш, книжку не напишеш та й грошей на нову кампанію не збереш.

І от приблизно у такій ситуації тобі можуть запропонувати поїхати в окупований Крим. Звичайно, я дуже спрощую. Але суть приблизно така – ти розмінюєш які-не-які досягнення свого політичного минулого на гроші, вплив чи повагу, яку тобі дають за спробу легітимізації незаконної окупації Криму.

Для Росії приїзд в Крим або на Донбас будь-кого з іноземним паспортом навіть мешканця якогось села на півдні Франції – це шанс легітимізувати свої злочини. Тому час від часу в ефірах російських ЗМІ звучить інформація, що Крим відвідала чергова європейська делегація, яка насправді виявляється групою або неонацистів, або нікому невідомих діячів.

Це робиться з очевидних причин:

По-перше, це створює ілюзію підтримки всіх дій Росії світовою спільнотою – від анексії півострову до війни на Донбасі. Таким чином підтримується легітимність влади всередині країни.

По-друге, проведення економічних форумів в Криму за участю представників інших держав дає підстави говорити, що в країну прийдуть інвестиції, економічна ситуація покращиться і це певним чином знижує запит на суспільний протест.

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По-третє, візити іноземців певним чином знімають питання про ізоляціонізм серед населення.Якщо в Крим приїздять європейські політики, при цьому порушуючи порядок в’їзду на окуповану територію, а значить і український закон, – то це означає що зняття санкцій дуже близьке – це доволі примітивна маніпуляція, але для внутрішнього споживання у Росії – прокотить.

Для пропагандистських цілей частіше за все використовують:

• представників європейських правих, неонацистських партій або організацій;

• політичних експертів, представників організацій, асоціацій, які фінансуються Росією та доносять меседжі агресора в європейському просторі;

• симпатиків Росії, яких позиціонують як представників офіційних делегацій, дипломатів, членів правління партій та наближених до керівництва європейських країн;

• журналістів, які перетворюються або на спостерігачів на виборах;

• діячів культури, спортсменів, учасників наукових конференцій та інших фріків різного калібру.

Формати ж бувають різні – псевдодипломатичні візити, зустрічі з самопроголошеною владою Криму, конференції або форуми. Для цих цілей Кремль в 2015 році навіть вигадає "Ялтинський економічний форум".

У 2018 році, згідно заявам кримської фейкової влади, на форум приїдуть представники 71 країни світу — з Німеччини, Австрії, Китаю, Ірану, Індії, В'єтнаму, Бразилії, Венесуели, Аргентини, Нікарагуа.

Проте більшість із них представляють політичні сили, які близькі або фінансуються Кремлем, об'єднуються довкола антиамериканських гасел та вимог зняти санкції з Росії. Серед гостей: будуть представники Сирійського уряду, президент самопроголошеної Південної Осетії, та багато іншої подібної публіки.



Форум в анексованому Криму



Також приїде депутат Бундестагу від ультраправої популістської партії "Альтернатива для Німеччини". Ця партія ніколи не критикує Росію та вимагає скасування санкцій Євросоюзу. Один із лідерів Олександр Гауланд говорить, що Крим ніколи не повернеться в Україну.

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Також, за словами організаторів, участь у форумі візьмуть представники Великобританії та України. Але імен не назвуть, мовляв, участь беруть неофіційно. Там щороку збирається багато доволі сумнівних персонажів.

Іще на Ялтинських форумах намагаються створити ілюзію приходу інвесторів до Криму. У 2017 році найбільшою з заявлених інвестицій буде побудова тваринницького комплексу на 30 000 свиноматок. В цьому ж році серед підсумків – створення торгово-ярмаркового комплексу "Базар", будівництво молочного комплексу та будівництво заводу з виробництва склотари.

Зі смішного можна відмітити сирійські інвестиції. Це сміх через сльози, адже гроші зі спустошеної війною Сирії точно потрібніші в середині країни. Але політика іноді перемагає економіку і в таких випадках сирійці вкладають їх у Крим. Начебто там скоро може з’явитись готель побудований за їхні кошти.

Брехати про прилив інвесторів трішки заважає Управління федеральної служби державної статистики по республіці Крим. За його даними, доля власних капіталовкладень знизиться з 61 до 37% в загальному обсязі інвестицій. Що говорить про те, що навіть самі росіяни не поспішають вкладати кошти в анексований півострів.

Ну і можете собі уявити яка там ситуація з іноземними вкладеннями. Вони упали приблизно у шість разів у порівнянні з 2014 роком. І з урахуванням усіх проектів на кшталт сирійського готелю. Якщо говорити простіше, то 97% інвестицій у Крим ідуть з Росії. Причому у переважній більшості – це інвестиції державні на які поки що є політична воля.

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Не краща ситуація і з капітальними вкладеннями підприємств. Якщо говорити простіше. То відтік інвестицій та іноземних грошей з окупованого півострова просто компенсується грошима з кишень російських платників податків. Яких Кремль нещодавно ударив по найболючішому місцю – по майбутніх пенсіях. Якими вони заплатять за примарну геополітику.



Кримський міст

Раніше союзники кремля прикривали свої візити вигаданими відмовками про переймання захистом прав людей або просто цікавістю. На щастя, подібна аргументація більше не проходить і після візитів їх засуджують навіть власні прокремлівські партії. Росія обіцяла принести у Крим процвітання та інвестиції. Але по факту принесла туди лише танки, міст та шаленіючий телевізор.

Наприклад, раніше на щорічний форум "Ялтинська європейська стратегія" або скорочено YES, на якому за іронією долі обговорювалось європейське майбутнє України приїздили світові лідери. Крім них до Криму навідувались Кевін Спейсі та Джон Малкович, король Швеції з Королевою, музиканти, актори та митці різного калібру.

Якщо задатися ціллю, то тільки на перелічення музикантів та митців треба буде кілька програм. Але я думаю, що уже достатньо сказано про поточний стан справ у Криму. Наслідки його окупації. Та смішні та недолугі дії росіян направлені на її легітимізацію. Я не бачу сенсу продовжувати.

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Єдине до чого я хочу вас закликати – це тримати порох сухим та допомагати своїй армії. Бо якщо у Крим колись і повернуться перші особи світу, то виключно після того, як туди заїдуть українські танки.