Путин и Макрон поговорили об Украине и организации нормандского саммита

Французский президент Эммануэль Макрон позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину. В своей беседе политики поговорили о безопасности в Украине и о возможной предстоящей встрече в нормандской формате.

В частности Путин и Макрон обсудили необходимость детальной подготовки к встрече "нормандской четверки", сообщает пресс-служба российского президента.

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Во время разговора Путин подчеркнул, что детальная подготовка к возможной встрече позволит выработать новые пути к полному воплощению Минских договоренностей. Политики договорились, что активная работа в этом направлении будет продолжена помощниками президентов главами МИД.

Также было отмечено, что Минские соглашения якобы являются безальтернативным комплексом мер для урегулирования российско-украинской войны на Донбассе. Путин подчеркнул, что именно украинская сторона должна выполнить все достигнутые договоренности.

Кроме Украины, президенты обсудили и ситуацию с безопасностью в Сирии. Владимир Путин в очередной раз заявил, что Россия якобы "принимает все необходимые шаги для урегулирования сирийского конфликта".

Когда состоится встреча в нормандском формате?Встреча в нормандском формате уже переносили несколько раз. Встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции может состояться только после разведения сил на Донбассе.



Разведение войск было запланировано на 7 октября, но боевики его сорвали. В ОПУ заявили, что вопрос о разведении сил в Золотом на Луганщине украинская власть пока отложила.