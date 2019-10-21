23:09
21 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Безумие Лукашенко. У Захаровой подгорело
      Вєсті Кремля
      22:02, сегодня
      Вести.UA: Луценко учится в Хогвартсе? Подарочек для Гонтаревой
      Вєсті.UA
      21:39, сегодня
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Путин и Макрон поговорили об Украине и организации нормандского саммита

      35 Читати новину українською
      Макрон позвонил Путину: политики говорили об Украине
      Макрон позвонил Путину: политики говорили об Украине / ap.org

      Французский президент Эммануэль Макрон позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину. В своей беседе политики поговорили о безопасности в Украине и о возможной предстоящей встрече в нормандской формате.

      В частности Путин и Макрон обсудили необходимость детальной подготовки к встрече "нормандской четверки", сообщает пресс-служба российского президента.

      К слову: Телефонный разговор Путина и Меркель: о чем говорили

      Во время разговора Путин подчеркнул, что детальная подготовка к возможной встрече позволит выработать новые пути к полному воплощению Минских договоренностей. Политики договорились, что активная работа в этом направлении будет продолжена помощниками президентов главами МИД.

      Также было отмечено, что Минские соглашения якобы являются безальтернативным комплексом мер для урегулирования российско-украинской войны на Донбассе. Путин подчеркнул, что именно украинская сторона должна выполнить все достигнутые договоренности.

      Кроме Украины, президенты обсудили и ситуацию с безопасностью в Сирии. Владимир Путин в очередной раз заявил, что Россия якобы "принимает все необходимые шаги для урегулирования сирийского конфликта".

      Когда состоится встреча в нормандском формате?Встреча в нормандском формате уже переносили несколько раз. Встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции может состояться только после разведения сил на Донбассе.

      Разведение войск было запланировано на 7 октября, но боевики его сорвали. В ОПУ заявили, что вопрос о разведении сил в Золотом на Луганщине украинская власть пока отложила.

      blog_ava
      Лига чемпионов: календарь матчей и турнирная таблица
      сегодня
      1753
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Война в Сирии Новости России Новости Франции Эммануэль Макрон Владимир Путин Нормандский формат
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 21 октября: скандал с Гонтаревой и "Кварталом", Сивохо в СНБО и гибель Кутового
      сегодня , 22:35 Главные новости 21 октября: скандал с Гонтаревой и "Кварталом", Сивохо в СНБО и гибель Кутового
      Ірина Вихрущ 98
      Рада ухвалила законопроєкт про викривачів корупції: чому це важливо та кому корисно
      сегодня , 22:00 Рада ухвалила законопроєкт про викривачів корупції: чому це важливо та кому корисно
      Галина Янченко 1709
      Погиб Тарас Кутовой: чем известен бывший министр
      сегодня , 21:33 Погиб Тарас Кутовой: чем известен бывший министр
      Наталя Боднар 646
      Закон о верификации: как изменятся субсидии, пенсии и другие выплаты
      сегодня , 21:01 Закон о верификации: как изменятся субсидии, пенсии и другие выплаты
      Ірина Поліщук 638
      Сергей Сивохо – новый советник секретаря СНБО: что о нем известно
      сегодня , 19:30 Сергей Сивохо – новый советник секретаря СНБО: что о нем известно
      Ірина Вихрущ 462
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук