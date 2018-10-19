Путин и рай: соцсети взорвались шутками из-за ядерной речи российского президента
Речь Владимира Путина о ядерной войне вызвала волну шуток в социальных сетях, а лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров даже сочинил по мотивам выступления президента РФ стихотворение.
Ранее 24 канал сообщал, что глава Кремля Владимир Путин сказал, что в российской концепции применение ядерного оружия не предусмотрено упреждающего удара. И в случае ядерной войны они попадут в рай как мученики, а остальные "сдохнут".
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Красноречивые слова Путина быстро разлетелись по соцсетям и вызвали волну насмешек.
Путин пообещал россиянам райскую жизнь? Нет, он пообещал им быстрое попадание в рай", – шутят в сети.
Над Путиным насмехаются в сети
В свою очередь, российский музыкант Сергей Шнуров потроллил Путина новым стихом, написанным по мотивам речи российского президента.