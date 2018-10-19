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      Путин и рай: соцсети взорвались шутками из-за ядерной речи российского президента

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      Над Путиным насмехаются из-за его речи
      Над Путиным насмехаются из-за его речи / Фото из соцсетей

      Речь Владимира Путина о ядерной войне вызвала волну шуток в социальных сетях, а лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров даже сочинил по мотивам выступления президента РФ стихотворение.

      Ранее 24 канал сообщал, что глава Кремля Владимир Путин сказал, что в российской концепции применение ядерного оружия не предусмотрено упреждающего удара. И в случае ядерной войны они попадут в рай как мученики, а остальные "сдохнут".

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      Красноречивые слова Путина быстро разлетелись по соцсетям и вызвали волну насмешек.

      Путин пообещал россиянам райскую жизнь? Нет, он пообещал им быстрое попадание в рай", – шутят в сети.

      Путін рай мученики ядерна війна
      Путін рай
      Путін рай
      Над Путиным насмехаются в сети

      В свою очередь, российский музыкант Сергей Шнуров потроллил Путина новым стихом, написанным по мотивам речи российского президента.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Здесь и так сплошные муки, Хоть сегодня умирай. Пусть подохнут эти суки, Ну, а мы, конечно, в рай, Попадём как по путевке, Так наш главный обещал. Мыльте, граждане, веревки, Тихо и не вереща! Всеедино, всенародно! Что нам райский переплёт? Мы пойдём куда угодно, Если Родина пошлёт. Хоть к Аллаху, хоть на плаху, Хоть к началу всех начал. Нас давно послали нахуй, Если кто не замечал.

      Допис, поширений Shnurov Sergey (@shnurovs)

       

      Теги: Новости России Ядерная безопасность Владимир Путин Курьезные новости
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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