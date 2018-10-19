Путин и рай: соцсети взорвались шутками из-за ядерной речи российского президента

Речь Владимира Путина о ядерной войне вызвала волну шуток в социальных сетях, а лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров даже сочинил по мотивам выступления президента РФ стихотворение.

Ранее 24 канал сообщал, что глава Кремля Владимир Путин сказал, что в российской концепции применение ядерного оружия не предусмотрено упреждающего удара. И в случае ядерной войны они попадут в рай как мученики, а остальные "сдохнут".

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Красноречивые слова Путина быстро разлетелись по соцсетям и вызвали волну насмешек.

Путин пообещал россиянам райскую жизнь? Нет, он пообещал им быстрое попадание в рай", – шутят в сети.

- Путин пообещал россиянам райскую жизнь?

- Нет, Путин пообещал россиянам скорое попадание в Рай! pic.twitter.com/6VOlZIyVFV — Egyptian orchestra (@IgorLukianchuk) 18 жовтня 2018 р.

Росияне, живите в говне, терпите, унижайтесь и молчите. Ведь когда вы от этого сдохнете, то просто попадете в рай! Помните об этом всю свою никчемную жизнь!#Путин #валдай pic.twitter.com/4vInDpaiDJ — Рупор Венедиктыча (@VenediktychLive) 18 жовтня 2018 р.

Мне думается, мы рая недостойны.

Среди нас есть только один, кто его заслужил.

Путин Владимир Владимирович.

Давайте пусть он в рай отправится за всех нас.

А мы пока тут, на Земле грешной, как-нибудь поживем. — Проф. Преображенский (@prof_preobr) 18 жовтня 2018 р.







Над Путиным насмехаются в сети

Путин о ядерном ударе по РФ: Мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут...

Да уж, кроет Пыню не по-детски.Санитары тут уже давно не помогут... — Радзiвiл Слуцкi (@patriotbelarus) 18 жовтня 2018 р.

В свою очередь, российский музыкант Сергей Шнуров потроллил Путина новым стихом, написанным по мотивам речи российского президента.