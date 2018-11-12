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      Путин и Трамп будут говорить о ракетах: в Кремле заявили о следующей встрече

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      Путин и Трамп планируют обсудить ракетный договор
      Путин и Трамп планируют обсудить ракетный договор / Фото из открытых источников

      Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп планируют встретиться еще раз в Аргентине. Там лидеры могут обсудить договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

      Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

      Читайте также: Трамп и Путин все же поговорили в Париже: какой вышла встреча президентов

      По словам Пескова, на мероприятиях в Париже 11 ноября Путину и Трампу удалось "обменяться несколькими словами".

      Они сказали, что им есть о чем поговорить, что нужно и о ДРСМД поговорить,
      – заявил он.

      Пресс-секретарь Путина отметил, что в следующий раз лидеры России и США "будут ориентироваться на "двадцатку", а значит, смогут встретиться на саммите G20 в Аргентине. Однако, по его словам, "железобетонных договоренностей" по этому пока нет.

      К слову, ранее 24 канал сообщал, что в Париже в начале мероприятий по случаю завершения Первой мировой войны Трамп и Путин только поздоровались – в частности, хозяин Кремля показал своему американскому коллеге большой палец и похлопал по плечу. Впоследствии такое поведение главы страны-агрессора высмеяли в сети.

      Ранее глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал свое намерение вывести США из ракетного договора, который действовал с 1987 года, из-за того, что Россия нарушила договоренности. В Москве, со своей стороны, заявили, что американцы, делая такие заявления, "действуют топорно и грубо", поэтому руководству Кремля придется принять меры "военно-технического характера", если США все же расторгнут Договор о ликвидации РСМД.

      О каком договоре идет речь? Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.

      Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имевшихся вооружений стала первой в истории.

      Теги: Новости политики Ядерная безопасность Дональд Трамп Владимир Путин Новости России Новости США
      Источник: 24 Канал
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