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      Путин и Трамп могут встретиться дважды в этом году для обстоятельного разговора: детали

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      Трамп может встретиться с Путиным в Аргентине для обстоятельного разговора
      Трамп может встретиться с Путиным в Аргентине для обстоятельного разговора / фото из свободных источников

      Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести даже две встречи до конца 2018 года.

      Так, первая встреча запланирована на 11 ноября и должна пройти в Париже. Однако, по словам Ушакова, она будет короткой. А вот более основательные переговоры, как передают РосСМИ, могут состояться в конце ноября в Аргентине в рамках саммита G20.

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      На "двадцатке" (саммит G20 – 24 канал) пройдет продолжительная и основательная встреча, а в Париже  короткая,
       уточнил помощник главы Кремля.

      Ушаков также отметил, что встреча в G20 сейчас находится на стадии согласования.

      Напомним, что непростые отношения США и РФ недавно вновь осложнились. В частности, из-за заявления Дональда Трампа о возможном выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Так, на фоне этих событий советник главы Белого дома Джон Болтон и президент РФ Владимир Путин договорились о встрече лидеров обеих стран 11 ноября в Париже. Кроме этого, Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон в начале 2019 года.

      О каком договоре идет речь?
      Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.

      Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имеющихся вооружений стала первой в истории.

      Теги: Новости политики Владимир Путин G20 Ядерная безопасность Аргентина Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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