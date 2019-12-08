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      "Путин иди на...": белорусы второй день протестуют против присоединения к России – фото

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      Протесты в Беларуси / Белсат

      Сотни людей вышли на улицы Минска и других белорусских городов, чтобы выразить свой протест против интеграции Беларуси и России. Они объединились в "цепь солидарности".

      В Минске, в свою очередь, прошло мирное шествие по центральным улицам, которое завершилось протестом под стенами российского посольства. Об этом информирует Belsat.

      Актуально: Тайная конфедерация: кому нужен союз России и Беларуси

      Люди выкрикивали лозунги "Да здравствует Беларусь!", "Независимость!". Большинство держали в руках плакаты "Защищаем свое", "Путин, иди на...".

      протест Білорусь Мінськ
      Протесты в Минске / фото Белсат

      протести Білорусь Мінськ
      Белорусы не хотят интеграции с Россией / фото Белсат

      протести Мінськ Білорусь
      Цепь солидарности / фото Белсат

      За порядком в городе следят подразделения ОМОНа. В частности, журналисты заметили спецназовцев в автомобилях "скорой помощи". Кроме того, у посольства России в Минске дежурили автозаки с правоохранителями.


      Люди шли к российскому посольству / фото Белсат

      Масштабная протестная акция завершилась в Минске около 16 часов. Однако оппозиционные политики, присутствующие на мероприятии, заявили: люди выйдут снова, если ситуация не изменится. Следующий протест запланирован на 20 декабря, акция должна начаться в 18 часов.


      Следующая акция запланирована на 20 декабря / фото Белсат

      Почему белорусы вышли на протест

      • Беларусь и Россия еще в конце 2018 года решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Ранее премьер-министры двух стран говорили о том, что программа интеграции и "дорожные карты" к ней представят президентам в начале декабря. Это может быть 8 декабря.
      • Недавно в Госдуме России заявили о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств обоих государств.
      • Россия и Беларусь теперь ведут переговоры о едином Налоговом кодексе, Гражданском кодексе и внешнеполитической торговле.
      • Планируется унифицировать учет собственности и соцгарантии, объединить банковский надзор, оставив 2 центробанка.
      • Планируют создать единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии.
      • Планируют частично объединить платежные системы. С 2021 года они введут единый доступ к госзакупкам.

      В то же время, президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что независимость страны не сдаст, а также не подпишет документы, которые "принесут вред государству".

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Беларуси Протесты
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