"Путин иди на...": белорусы второй день протестуют против присоединения к России – фото
Сотни людей вышли на улицы Минска и других белорусских городов, чтобы выразить свой протест против интеграции Беларуси и России. Они объединились в "цепь солидарности".
В Минске, в свою очередь, прошло мирное шествие по центральным улицам, которое завершилось протестом под стенами российского посольства. Об этом информирует Belsat.
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Люди выкрикивали лозунги "Да здравствует Беларусь!", "Независимость!". Большинство держали в руках плакаты "Защищаем свое", "Путин, иди на...".
Протесты в Минске / фото Белсат
Белорусы не хотят интеграции с Россией / фото Белсат
Цепь солидарности / фото Белсат
За порядком в городе следят подразделения ОМОНа. В частности, журналисты заметили спецназовцев в автомобилях "скорой помощи". Кроме того, у посольства России в Минске дежурили автозаки с правоохранителями.
Люди шли к российскому посольству / фото Белсат
Масштабная протестная акция завершилась в Минске около 16 часов. Однако оппозиционные политики, присутствующие на мероприятии, заявили: люди выйдут снова, если ситуация не изменится. Следующий протест запланирован на 20 декабря, акция должна начаться в 18 часов.
Следующая акция запланирована на 20 декабря / фото Белсат
Почему белорусы вышли на протест
- Беларусь и Россия еще в конце 2018 года решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Ранее премьер-министры двух стран говорили о том, что программа интеграции и "дорожные карты" к ней представят президентам в начале декабря. Это может быть 8 декабря.
- Недавно в Госдуме России заявили о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств обоих государств.
- Россия и Беларусь теперь ведут переговоры о едином Налоговом кодексе, Гражданском кодексе и внешнеполитической торговле.
- Планируется унифицировать учет собственности и соцгарантии, объединить банковский надзор, оставив 2 центробанка.
- Планируют создать единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии.
- Планируют частично объединить платежные системы. С 2021 года они введут единый доступ к госзакупкам.
В то же время, президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что независимость страны не сдаст, а также не подпишет документы, которые "принесут вред государству".
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