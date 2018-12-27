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      Путин игнорирует мир, Меркель уходит в отставку: какие события года повлияли на политику Украины

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      Взмах крыльев бабочки в Австралии может привести к цунами в Японии. Это известный "эффект бабочки", когда маленькое действие одного единственного элемента системы способно запустить процесс масштабных изменений в ней и привести к гигантским трансформациям.

      Он действует не только в природе. Эффект бабочки распространяется и на общество. Украинцы на протяжении своей современной истории неоднократно в этом убеждались.

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      Последний раз в 2013 году, когда одно решение тогдашнего президента Януковича, не подписывать соглашение об ассоциации с ЕС на саммите в Вильнюсе, потянуло за собой смерти сотен людей на Майдане в Киеве.

      Самопожертвования нескольких тысяч украинцев в 2014 году на Институтской, в 2004 на Крещатике и в 90-м на Майдане – в конце вывели многомиллионную украинскую нацию на европейский путь.

      Євромайдан Майдан Небесна сотня
      Евромайдан

      Неотвратимость исторических событий можно оценить только с течением времени, а вот увидеть их ростки в современном моменте крайне сложно. В 2010 году в Вене бывшего ГРУшника Сергея Скрипаля обменяли на разоблаченных американцами разведчиков Кремля.

      Тогда никто не мог представить, что уже через 8 лет Россия отравит его в Британию, Запад вышлет сотни российских дипломатов, а мир поймет, что Кремль не остановиться только на Украине.

      Казалось, что послушать российского президента готов Дональд Трамп. Встреча двух лидеров летом в Хельсинки стала настоящим разочарованием для Запада и вызвала беспокойство в Украине. Но Трамп только на словах приветствовал Путина. А после саммита в Хельсинки не только не отменил антироссийские санкции, но и ввел новые за отравления в Солсбери.

      Скрипаль отруєння Скрипаля
      Сергей Скрипаль с дочкой

      А вторые запланированы переговоры с Путиным, уже в Аргентине на саммите G20, Трамп лично отменил из-за захвата россиянами украинских моряков возле Керченского пролива.

      Глава Кремля в ответ на то, что игнорируют его – игнорирует весь мир. Не слышит призывов освободить украинских политзаключенных. В частности, первого украинского лауреата премии Сахарова – Олега Сенцова. Когда четыре года назад режиссер ходил на митинги против российской агрессии под стены Крымского парламента, он вряд ли мог ожидать, что через четыре года его мужество будут приветствовать в Европарламенте.

      Освободить украинских политзаключенных Москву неоднократно призывала лидер Европейского Союза Ангела Меркель. Именно сейчас канцлер Германии прекращает политическую карьеру. За 13 лет председательства в Германии эта стальная фрау сделала много не только для своей Родины и ЕС, но и для Украины.

      мЕРКЕЛЬ пУТІН
      Ангела Меркель и Владимир Путин

      Вряд ли в 2005 году, когда Меркель впервые составляла присягу канцлера, мы могли представить, как вскоре в Вильнюсе именно она будет убеждать Януковича подписать соглашение об ассоциации. А потом будет писать Минские договоренности. А в 2018 году порадует украинцев прогнозами членства в ЕС.

      Грузия точно вместе с Украиной является страной, имеющей наибольшую европейскую перспективу. В течение ближайших 10 лет мы выделим те шаги, которые необходимо сделать в будущем,
      – сказала канцлер Германии Ангела Меркель.

      Сделать эти важные шаги должны сами украинцы – не устают убеждать на Западе, отмечая – немалая часть этого пути уже пройдена.

      Самое большое достижение Украины на международном уровне – это беспрецедентный уровень поддержки международного сообщества, которую получила Украина. Очевидно, что это стало результатом информационной и дипломатической деятельности,
      – заявил глава представительства НАТО в Украине Александр Винников.

      "Всегда очень сложно выделить какое-то одно большое достижение. Я думаю, что в этом году Украина смогла продемонстрировать несколько достижений. Одно из таких – принятие закона о национальной безопасности, который имеет большое значение для реформирования украинских вооруженных сил и приближает страну к НАТО", – отметила посол США в Украине Мари Йованович.

      "Эффект бабочки" доказывает: даже удаленные друг от друга в пространстве и времени действия имеют связь. События в разных уголках мира влияют на ситуацию в Украине и наоборот. Ученые пока не научились отслеживать отдаленные последствия "взмаха этих крыльев".

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      Поэтому сейчас никто не может точно предсказать, куда заведет мир неоднозначная политика Дональда Трампа, каким будет Евросоюз после того, как Ангела Меркель сойдет с политической арены, и сколько давления понадобится еще, чтобы освободить Олега Сенцова и других украинских заключенных Кремля. В этом и есть "эффект бабочки": каждый отдельный человек способен запустить большие преобразования во всем мире.

      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 канал
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