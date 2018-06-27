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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Путин играет человеческими жизнями: акция под посольством России в Киеве

66 Читати новину українською
Посольство России в Киеве
Посольство России в Киеве / Фото из открытых источников

В среду, 27 июня, под стены посольства России в Киеве пришли активисты и бывшие крымские пленники. Они требовали у страны-агрессора расследовать дела похищенных в Крыму граждан Украины после аннексии полуострова.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал наш корреспондент.

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Это была 24 ежемесячная акция под стенами российского посольства. Они выступали за освобождение украинских пленных, которых незаконно удерживают в российских тюрьмах, в частности Олега Сенцова, Владимира Балуха, Александра Шумкова и Станислава Клиха, которые голодают. Участники акции устроили небольшой перфоманс, чтобы напомнить мировому сообществу о том, что Чемпионат мира по футболу финансово помогает агрессору.

На Чемпионате в России присутствовали высокие фигуры, они пошли с поклоном к Путину, к террористу Путину. И он от этого кайфует,
– сказал заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

Видео с акции протеста:

Напомним, во вторник, 26 июня, в центре Москвы провели оригинальную акцию в поддержку незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает уже больше 40 дней.

Теги: Новости Украины Чемпионат мира по футболу - 2018 Украина – Россия Владимир Путин Новости Киева Аннексия Крыма
Источник: 24 канал
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